El calendario con los cinco próximos encuentros del Real Madrid tras vencer 2-0 al RCD Espanyol
El Real Madrid sigue su paso por la temporada 2025/2026 de LaLiga con paso firme. Los merengues llegaron a cinco victorias al hilo en el certamen tras vencer al Espanyol por marcador de 2-0. Kylian Mbappé y Éder Militao anotaron los goles.
El Real Madrid de Xabi Alonso, hasta el momento invicto, afronta un final del mes de septiembre donde viajará a Kazajistán y visitará el Metropolitano para disputar el derbi de la capital. Mientras tanto, octubre también viene fuerte y el Real Madrid intentará seguir en la misma dinámica con la que ha empezado.
Jornada 6: Levante – Real Madrid (Ciutat de València, 24 de septiembre)
El mes se cerrará con la visita al Levante en el Ciutat de València. Siempre un escenario complicado para el Real Madrid, donde la intensidad y el empuje del rival suelen convertir el choque en un examen de carácter. Mantener la racha ganadora y la portería a cero será un gran desafío en este encuentro.
- UD Levante vs Real Madrid - Jornada 6 de La Liga
Jornada 7: Atlético de Madrid – Real Madrid (Metropolitano, 28 de septiembre)
El Real Madrid visitará al Atlético en la jornada 7 de LaLiga. En el papel, parece que el equipo de Xabi Alonso saldrá como favorito para quedarse con los tres puntos. El equipo del 'Cholo' Simeone llegará muy presionado para este encuentro, lo que podría jugar a favor de los merengues.
- Atlético de Madrid vs Real Madrid - Jornada 7 de La Liga
Champions League: fase de Liga vs Kairat Almaty, 30 de septiembre)
El Real Madrid afrontará un largo desplazamiento el próximo 30 de septiembre, cuando viajará a Kazajistán para medirse al Kairat Almaty en la fase de liga de la Champions League. Será uno de los viajes más exigentes del calendario por la distancia y el cambio horario, un reto añadido para los de Xabi Alonso en pleno arranque de temporada.
- Kairat Almaty vs Real Madrid - fase de liga de Champions League
Jornada 8: Real Madrid vs Villarreal (Santiago Bernabéu, 4 de octubre)
El Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al Villarreal de Marcelino, será un encuentro complicado para el conjunto visitante ya que los locales intentarán dejárselo todo ante su afición, además de que no es nada nuevo que el Real Madrid se deje muy pocos puntos en su casa.
- Real Madrid vs Villarreal - Jornada 8 de La Liga
Jornada 9: Getafe vs Real Madrid (Coliseum Alfonso Pérez, 19 de octubre)
El Real Madrid visitará la casa del Getafe de José Luis Bordalás en la novena jornada de LaLiga tras medirse al Villarreal el fin de semana pasado. No será un encuentro fácil para los merengues y conseguir tres puntos en este escenario serían muy importantes de cara a la carrera por el título.
- Getafe vs Real Madrid - Jornada 9 de La Liga
Los próximos 5 encuentros del Real Madrid
Rival
Fecha
Horario
Competición
Canal de TV
Levante
23 septiembre
13:30 horas (México), 15:30 horas (ET), 21:30 horas (España)
LaLiga
Movistar+
Atlético de Madrid
27 septiembre
8:15 horas (México), 10:15 horas (ET), 16:15 horas (España)
LaLiga
DAZN
Kairat Almaty
30 septiembre
10:45 horas (México), 12:45 horas (ET), 18:45 horas (España)
Champions League
Movistar+ Liga de Campeones
Villarreal
4 octubre
13:00 horas (México) 15:00 horas (ET), 21:00 horas (España)
LaLiga
-
Getafe
19 octubre
13:00 horas (México) 15:00 horas (ET), 21:00 horas (España)
LaLiga
-
