El Real Madrid sigue su paso por la temporada 2025/2026 de LaLiga con paso firme. Los merengues llegaron a cinco victorias al hilo en el certamen tras vencer al Espanyol por marcador de 2-0. Kylian Mbappé y Éder Militao anotaron los goles.

El Real Madrid de Xabi Alonso, hasta el momento invicto, afronta un final del mes de septiembre donde viajará a Kazajistán y visitará el Metropolitano para disputar el derbi de la capital. Mientras tanto, octubre también viene fuerte y el Real Madrid intentará seguir en la misma dinámica con la que ha empezado.

Jornada 6: Levante – Real Madrid (Ciutat de València, 24 de septiembre)

Levante UD v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde Colomer/GettyImages

El mes se cerrará con la visita al Levante en el Ciutat de València. Siempre un escenario complicado para el Real Madrid, donde la intensidad y el empuje del rival suelen convertir el choque en un examen de carácter. Mantener la racha ganadora y la portería a cero será un gran desafío en este encuentro.

UD Levante vs Real Madrid - Jornada 6 de La Liga

Jornada 7: Atlético de Madrid – Real Madrid (Metropolitano, 28 de septiembre)

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Ryan Pierse/GettyImages

El Real Madrid visitará al Atlético en la jornada 7 de LaLiga. En el papel, parece que el equipo de Xabi Alonso saldrá como favorito para quedarse con los tres puntos. El equipo del 'Cholo' Simeone llegará muy presionado para este encuentro, lo que podría jugar a favor de los merengues.

Atlético de Madrid vs Real Madrid - Jornada 7 de La Liga

Champions League: fase de Liga vs Kairat Almaty, 30 de septiembre)

FBL-EUR-C1-SPORTING-KAIRAT ALMATY | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

El Real Madrid afrontará un largo desplazamiento el próximo 30 de septiembre, cuando viajará a Kazajistán para medirse al Kairat Almaty en la fase de liga de la Champions League. Será uno de los viajes más exigentes del calendario por la distancia y el cambio horario, un reto añadido para los de Xabi Alonso en pleno arranque de temporada.

Kairat Almaty vs Real Madrid - fase de liga de Champions League

Jornada 8: Real Madrid vs Villarreal (Santiago Bernabéu, 4 de octubre)

Tottenham Hotspur v Villarreal CF - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Nigel French/Allstar/GettyImages

El Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al Villarreal de Marcelino, será un encuentro complicado para el conjunto visitante ya que los locales intentarán dejárselo todo ante su afición, además de que no es nada nuevo que el Real Madrid se deje muy pocos puntos en su casa.

Real Madrid vs Villarreal - Jornada 8 de La Liga

Jornada 9: Getafe vs Real Madrid (Coliseum Alfonso Pérez, 19 de octubre)

Getafe CF v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

El Real Madrid visitará la casa del Getafe de José Luis Bordalás en la novena jornada de LaLiga tras medirse al Villarreal el fin de semana pasado. No será un encuentro fácil para los merengues y conseguir tres puntos en este escenario serían muy importantes de cara a la carrera por el título.

Getafe vs Real Madrid - Jornada 9 de La Liga

Los próximos 5 encuentros del Real Madrid