El calendario con los cinco próximos partidos del Arsenal

Este domingo 21 de septiembre, Arsenal y Manchester City se enfrentaron en un partido que podría ser clave por el título a largo plazo. El conjunto dirigido por Mikel Arteta rescató el empate en el Emirates Stadium gracias a un gol de Gabriel Martinelli en el minuto 93.

A continuación les dejamos con el próximo calendario del Arsenal tras este partido:

Port Vale vs Arsenal, 1/16 de la EFL Cup

El Port Vale se medirá al Arsenal en la tercera ronda de la Carabao Cup, un choque que se disputará en Vale Park. Para el conjunto de League One será una noche histórica frente a uno de los colosos de la Premier League. El equipo local intentará sostenerse en la energía de su gente y en la intensidad de su juego para equilibrar la balanza. Del otro lado, un Arsenal con una plantilla amplia y ambiciones en todos los frentes llega como claro favorito, aunque no se descarta que Mikel Arteta opte por dar minutos a varios suplentes. Un duelo marcado por la ilusión contra la jerarquía.

15/09/2025: Port Vale vs Arsenal - EFL Cup

Newcastle United vs Arsenal, jornada 6 de la Premier League

El tramo decisivo del calendario llevará al Arsenal hasta St. James’ Park, donde lo espera un Newcastle en pleno crecimiento y con la mira puesta en los puestos europeos. El conjunto dirigido por Eddie Howe se distingue por su fortaleza física, orden en defensa y efectividad cuando pisa el área rival.

Para los ‘gunners’ será una verdadera prueba de carácter: deberán sostener la concentración durante todo el encuentro y recurrir a su talento individual para quebrar el bloque de los locales. Se anticipa un choque intenso, de alto ritmo y con mucho en juego en la recta final de la temporada.

28/9/2025: Arsenal vs Newcastle - Premier League

Arsenal vs Olympiakos, jornada 2 de la Champions League

El último encuentro de este calendario será de local y ante un Olympiakos que quiere dar el batacazo. Por la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, los Gunners buscarán comenzar en su casa con el pie derecho a modo de asentarse de cara a lo que vendrá.

01/10/2025: Arsenal vs Olympiakos - Champions League

Arsenal vs West Ham, jornada 7 de la Premier League

El Arsenal recibirá al West Ham el sábado 4 de octubre en el Emirates Stadium en un duelo clave de la Premier League. Los Gunners, liderados por Mikel Arteta, buscan afianzar su buen arranque de temporada y mantener el liderato en Londres. Por su parte, el West Ham de David Moyes intentará sorprender como visitante y sumar puntos vitales para escalar posiciones. Se espera un encuentro intenso, físico y con ocasiones en ambas áreas.

04/10/2025: Arsenal vs West Ham - Premier League (16:00)

Fulham vs Arsenal, jornada 8 de la Premier League

El próximo duelo entre Fulham y Arsenal promete intensidad en Craven Cottage. Los locales intentarán hacerse fuertes en casa, apoyados por su afición, para frenar el poderío ofensivo “gunner”. Arsenal, en plena lucha por los puestos de privilegio en la Premier League, llega con la obligación de sumar tres puntos y mantener su racha positiva. El choque se perfila como un pulso entre la solidez del bloque de Marco Silva y la calidad individual de los dirigidos por Arteta.

04/10/2025: Fulham vs Arsenal - Premier League (18:30)

