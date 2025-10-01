El calendario con los cinco próximos partidos del Arsenal tras ganarle al Olympiacos

Este miércoles, el Arsenal le dio inicio a su calendario de octubre con una gran victoria por 2-0 frente al Olympiacos de Grecia por la UEFA Champions League para afianzarse en el lote de arriba de la tabla de la etapa de liguilla.

A continuación les dejamos con los próximos partidos del equipo dirigido por Mikel Arteta.

Arsenal vs West Ham, jornada 7 de la Premier League

Arsenal FC v West Ham United FC - Premier League | Visionhaus/GettyImages

El Arsenal recibirá al West Ham el sábado 4 de octubre en el Emirates Stadium en un duelo clave de la Premier League. Los Gunners, liderados por Mikel Arteta, buscan afianzar su buen arranque de temporada y mantener el liderato en Londres. Por su parte, el West Ham de David Moyes intentará sorprender como visitante y sumar puntos vitales para escalar posiciones.

Fulham vs Arsenal, jornada 8 de la Premier League

Arsenal FC v Fulham FC - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

El próximo duelo entre Fulham y Arsenal promete intensidad en Craven Cottage. Los locales intentarán hacerse fuertes en casa, apoyados por su afición, para frenar el poderío ofensivo “gunner”. Arsenal, en plena lucha por los puestos de privilegio en la Premier League, llega con la obligación de sumar tres puntos y mantener su racha positiva.

Arsenal vs Atlético de Madrid, jornada 3 de la Champions League

Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final | Ryan Pierse/GettyImages

La cita europea enfrenta a dos rivales con hambre continental. El Arsenal, fuerte en su fortín del Emirates, busca afirmar su candidatura ante su gente. El Atlético, siempre sólido defensivamente, viaja decidido a borrar la imagen irregular en el arranque liguero.

Arsenal vs Crystal Palace, jornada 9 de la Premier League

Arsenal FC v Crystal Palace FC - Premier League | Visionhaus/GettyImages

El Arsenal recibe a Crystal Palace en un duelo de alto voltaje en Londres. Los gunners querrán reafirmar su fortaleza en casa tras la exigencia europea, mientras los Eagles buscan sorprender con su eficiencia defensiva y rápidos contraataques.

Arsenal vs Brighton, octavos de final de la EFL Cup

Brighton & Hove Albion FC v Arsenal FC - Premier League | Mike Hewitt/GettyImages

Este choque será el único a eliminación directa del futuro cercano del Arsenal, que llega a este encuentro luego de haber dejado afuera a Port Vale (2-0). Por su parte, las Gaviotas vienen de aplastar 6-0 al Barnsley en la tercera ronda.

El calendario con los cinco próximos partidos del Arsenal