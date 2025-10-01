El calendario con los cinco próximos partidos del Arsenal tras ganarle al Olympiacos
Este miércoles, el Arsenal le dio inicio a su calendario de octubre con una gran victoria por 2-0 frente al Olympiacos de Grecia por la UEFA Champions League para afianzarse en el lote de arriba de la tabla de la etapa de liguilla.
A continuación les dejamos con los próximos partidos del equipo dirigido por Mikel Arteta.
Arsenal vs West Ham, jornada 7 de la Premier League
El Arsenal recibirá al West Ham el sábado 4 de octubre en el Emirates Stadium en un duelo clave de la Premier League. Los Gunners, liderados por Mikel Arteta, buscan afianzar su buen arranque de temporada y mantener el liderato en Londres. Por su parte, el West Ham de David Moyes intentará sorprender como visitante y sumar puntos vitales para escalar posiciones.
Fulham vs Arsenal, jornada 8 de la Premier League
El próximo duelo entre Fulham y Arsenal promete intensidad en Craven Cottage. Los locales intentarán hacerse fuertes en casa, apoyados por su afición, para frenar el poderío ofensivo “gunner”. Arsenal, en plena lucha por los puestos de privilegio en la Premier League, llega con la obligación de sumar tres puntos y mantener su racha positiva.
Arsenal vs Atlético de Madrid, jornada 3 de la Champions League
La cita europea enfrenta a dos rivales con hambre continental. El Arsenal, fuerte en su fortín del Emirates, busca afirmar su candidatura ante su gente. El Atlético, siempre sólido defensivamente, viaja decidido a borrar la imagen irregular en el arranque liguero.
Arsenal vs Crystal Palace, jornada 9 de la Premier League
El Arsenal recibe a Crystal Palace en un duelo de alto voltaje en Londres. Los gunners querrán reafirmar su fortaleza en casa tras la exigencia europea, mientras los Eagles buscan sorprender con su eficiencia defensiva y rápidos contraataques.
Arsenal vs Brighton, octavos de final de la EFL Cup
Este choque será el único a eliminación directa del futuro cercano del Arsenal, que llega a este encuentro luego de haber dejado afuera a Port Vale (2-0). Por su parte, las Gaviotas vienen de aplastar 6-0 al Barnsley en la tercera ronda.
El calendario con los cinco próximos partidos del Arsenal
Rival
Fecha
Horario
Competición
Canal de TV
West Ham
4 de octubre
10.30 EEUU, 16.30 ESP, 08.30 MEX
Premier League
DAZN
Fulham
18 de octubre
12.30 EEUU, 18.30 ESP, 10.30 MEX
Premier League
DAZN
Atlético de Madrid
21 de octubre
15.00 EEUU, 21.00 ESP, 13.00 MEX
UEFA Champions League
Movistar +
Crystal Palace
26 de octubre
09.00 EEUU, 15.00 ESP, 07.00 MEX
Premier League
DAZN
Brighton
29 de octubre
14:15 EEUU, 20:15 ESP, 13:15 MEX
EFL Cup
DAZN
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo