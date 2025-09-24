El calendario con los cinco próximos partidos del Atlético de Madrid tras ganarle al Rayo Vallecano

El Atlético de Madrid le ganó con sufrimiento por 3-2 al Rayo Vallecano en el Riyadh Air Metropolitano gracias a un inolvidable triplete de Julián Álvarez, su primero desde que juega en Europa. Ahora, deberá afrontar una serie de encuentros cruciales para sus aspiraciones a futuro, incluyendo el Derbi de Madrid el próximo sábado.

A continuación, les dejamos con el próximo calendario del equipo del Cholo Simeone tras el partido con los de Vallecas en la noche del miércoles.

Atlético de Madrid vs Real Madrid, jornada 7 de LaLiga

Real Madrid CF v Atletico de Madrid - La Liga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Los dos gigantes de la capital española se verán las caras en el Metropolitano el próximo sábado, donde el Colchonero intentará cortar la racha de triunfos del Merengue.

Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt, jornada 2 de la UEFA Champions League

Eintracht Frankfurt v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Alex Grimm/GettyImages

Tras ganar agónicamente el primer partido, los del Cholo tendrán un nuevo desafío europeo en casa contra el Eintracht Frankfurt.

Celta de Vigo vs Atlético de Madrid, jornada 8 de LaLiga

RC Celta de Vigo v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Octavio Passos/GettyImages

Tras el choque con el Real y el duelo por UCL contra los alemanes, los del Cholo viajarán a Vigo para enfrentarse con el Celta en Balaídos.

Atlético de Madrid vs Osasuna, jornada 9 de LaLiga

A general view of Civitas Metropolitano stadium is seen... | Nicolò Campo/GettyImages

Tras el encuentro de visitante, regresarán a casa para recibir al equipo de Pamplona en una nueva presentación liguera, con la ilusión de llegar a este partido mejor posicionados en la tabla del campeonato español.

Arsenal vs Atlético de Madrid, jornada 3 de la UEFA Champions League

Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final | Ryan Pierse/GettyImages

El Colchonero tendrá un nuevo duelo de alto riesgo en Inglaterra: tras un buen debut, aunque con derrota, frente al Liverpool, visitarán al Arsenal en el Emirates por su tercera aparición en esta temporada de la UEFA Champions League.

