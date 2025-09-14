Este domingo 14 de septiembre, el Manchester City se enfrentó ante el Manchester United en el Etihad Stadium por el partido correspondiente a la jornada 4 de la Premier League. El conjunto dirigido por Pep Guardiola se impuso por marcador de 3-0 con doblete de Erling Haaland y gol de Phil Foden.

A continuación les dejamos con el calendario con los cinco próximos partidos del Manchester City

Manchester City vs Napoli, jornada 1 de la Champions League

El Manchester City inicia la competición europea enfrentando al Napoli en el Etihad Stadium por la primera jornada de la Champions League 2025/26. El Napoli, buscará dar la sorpresa con su fútbol vertical y aprovechar cualquier descuido defensivo del campeón. Será un duelo de estilos contrastados: posesión y control inglés contra intensidad y pegada italiana

18/09/2025: Manchester City vs Napoli - Champions League

Arsenal vs Manchester City, jornada 4 de la Premier League

Los partidos difíciles no terminan para el City. Será un arranque complicado de la temporada porque en la fecha cuatro deberá visitar a un Arsenal que se quedó detrás del Liverpool en la lucha por el campeonato. Reforzado para ganar la temporada, los de Mikel Arteta no dudarán en tirar en cancha todo su arsenal ofensivo para poder quedarse con los tres puntos.

21/09/25: Arsenal vs Manchester City - Premier League

Huddersfield Town vs Manchester City, 1/16 de la EFL Cup

El Huddersfield Town afronta un reto mayúsculo al recibir al Manchester City en la tercera ronda de la Carabao Cup. En el Accu Stadium, los terriers intentarán apoyarse en la motivación y el empuje de su afición para plantar cara a uno de los clubes más poderosos del mundo.



El City, amplio favorito, podría dar minutos a jóvenes y rotaciones, pero conserva una plantilla de enorme calidad. Será un choque de ilusión frente a supremacía.

Huddersfield Town vs Manchester City - EFL Cup (Por confirmar)

Manchester City vs Burnley, jornada 5 de la Premier League

Entrando en la etapa final de este calendario, el City recibirá a un Burnely que su lucha será por no descender. Recién ascendido, uno de sus grandes fuertes es la defensa por lo que intentarán complicarle las cosas a Pep Guardiola.

27/09/2025: Manchester City vs Burnley - Premier League (16.00)

Mónaco vs Manchester City, jornada 2 de la Champions League

El duelo entre Manchester City y Mónaco promete intensidad y contraste de estilos en la Champions League. El conjunto de Pep Guardiola llega como candidato al título, con una plantilla plagada de estrellas y un fútbol de posesión dominante. Mónaco, por su parte, buscará sorprender desde la solidez táctica y la velocidad de sus jóvenes talentos. La clave estará en cómo resista la defensa monegasca frente al poder ofensivo citizen. Un choque vibrante con mucho en juego.

01/10/2025: Mónaco vs Manchester City - Premier League (21:00)

