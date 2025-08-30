El calendario con los cinco próximos partidos del Manchester United tras vencer 3-2 al Burnley
Este sábado 30 de agosto, el Manchester United se enfrentó al Burnley en Old Trafford. Después de un inicio de liga irregular con malos resultados en los que no consiguió sumar de tres en los dos primeros partidos, los Red Devils llegaron con mucha presión.
A pesar de la diferencia de plantillas, los Clarets estuvieron cerca de conseguir un punto en su visita, sin embargo, Bruno Fernandes, por medio de un penalti, puso el marcador 3-2 en el minuto 90+7.
Este es el calendario con los cinco próximos partidos del Manchester United:
Manchester United vs Manchester City, jornada 4 de la Premier League
El calendario reserva el siempre apasionante derbi de Mánchester. Los de Guardiola representan uno de los mayores desafíos de la temporada para los de Old Trafford, tanto por la calidad individual como por la dinámica de juego colectivo del City. El United necesitará máxima concentración defensiva y eficacia ofensiva en las pocas oportunidades que genere. Más allá de los tres puntos, el derbi supone una cuestión de orgullo y puede marcar el ánimo de ambos equipos.
- 14/09/2025: Manchester City vs Manchester United - Premier League (17:30)
Chelsea vs Manchester United, jornada 6 de la Premier League
El próximo compromiso de este tramo llevará al United a Stamford Bridge para enfrentar al Chelsea. El conjunto londinense, en plena reconstrucción, mezcla juventud con grandes fichajes, lo que lo convierte en un rival imprevisible. La historia reciente de los enfrentamientos entre ambos augura un partido intenso, de alternativas y gran ritmo. Para los Red Devils, se trata de una prueba directa contra un competidor por los puestos europeos, en la que sumar puntos tendría un valor doble.
- 20/09/2025: Manchester United vs Chelsea - Premier League (18:30)
Brentford vs Manchester United, jornada 6 de la Premier League
El Brentford vs Manchester United de la jornada 6 se disputa el sábado 27 de septiembre de 2025 en Gtech Community Stadium. Los locales, con nuevo proyecto bajo Keith Andrews, aspiran a sorprender ante un United necesitado de impulso tras un inicio irregular de campaña. Será un examen para la solidez defensiva y la ambición ofensiva de Brentford, mientras los Red Devils buscarán estabilizar su rendimiento lejos del calor de Old Trafford
- 27/09/2025: Brentford vs Manchester United - Premier League (13:30)
Manchester United vs Sunderland, jornada 7 de la Premier League
El Manchester United recibe al Sunderland el domingo 4 de octubre de 2025 en Old Trafford. Los locales, en busca de mantener la inercia tras duros duelos iniciales, esperan imponerse con autoridad frente a un Sunderland recién ascendido, motivado y dispuesto a sorprender. Este duelo ofrece un contraste entre la ambición de los Red Devils por escalar posiciones y el impulso ofensivo de los Black Cats para consolidarse en la Premier League.
- 04/10/2025: Manchester United vs Sunderland - Premier League (16:00)
Liverpool vs Manchester United, jornada 8 de la Premier League
El histórico duelo entre Liverpool y Manchester United llega en la jornada 8, en Anfield. Los campeones defensores, liderados por Arne Slot, quieren reafirmar su autoridad y continuar su título. Del otro lado, United, en plena reconstrucción bajo Ruben Amorim, buscan demostrar que han superado su mal inicio. Más allá de tres puntos, este clásico promete emociones, rivalidad y un pulso decisivo en la temprana fase de la temporada.
- 19/10/2025: Liverpool vs Manchester United - Premier League (17:30)
El calendario con los cinco próximos partidos del Manchester United
Rival
Fecha
Horario
Competición
Canal de TV
Manchester City
14 de septiembre
17:30 ESP 12:30 ARG 09:30 MX
Premier League
DAZN
Chelsea
20 de septiembre
18:30 ESP 13:30 ARG 10:30 MX
Premier League
DAZN
Brentford
27 de septiembre
13:30 ESP 08:30 ARG 05:30 MX
Premier League
DAZN
Sunderland
4 de octubre
16:00 ESP 11:00 ARG 10:00 MX
Premier League
DAZN
Liverpool
19 de octubre
17:30 ESP 12:30 ARG 09:30 MX
Premier League
DAZN
