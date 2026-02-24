El Atlético de Madrid superó una prueba complicada: tras el empate a tres en la ida, vencieron al Club Brugge por 4-1 en el Metropolitano para sacar pasaje a los octavos de final de la UEFA Champions League. En LaLiga están cuartos, lejos de la cima y batallando con el Villarreal por los puestos de UCL de cara a la próxima campaña.

A continuación, los próximos partidos del Atlético de Madrid. Cabe resaltar, que dentro de este calendario faltaría agregar la primera ronda de los octavos de final que se celebrarían del 16 al 18 de marzo.

Real Oviedo vs Atlético de Madrid, jornada 26 de LaLiga

El Real Oviedo no la está pasando nada bien en su regreso a Primera, pero no tienen todo perdido: están últimos con 16 puntos, a seis de la salvación. Este duelo, al igual que todos, será clave para ellos. Por su parte, el Atlético seguirá peleando mano a mano con el Villarreal por entrar con comodidad a la UEFA Champions League.

28/2/26: Real Oviedo vs Atlético de Madrid - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

FC Barcelona vs Atlético de Madrid, vuelta de semifinales de la Copa del Rey

El Colchonero viajará a la Ciudad Condal con un 4-0 a su favor para cuidar con el objetivo de meterse en la gran final de la Copa del Rey, que se jugará en abril en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, contra el ganador del cruce entre la Real Sociedad y el Athletic Club.

3/3/26: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - Copa del Rey- 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

Atlético de Madrid vs Real Sociedad, jornada 27 de LaLiga

Podría ser la final anticipada de la Copa del Rey, ya que el equipo de San Sebastián también ganó la ida de semifinales de la competencia más antigua del fútbol español. Sin dudas será un partido atractivo donde, independientemente de lo que suceda con ambos por la copa, buscarán los tres puntos y un gran rendimiento.

7/3/26: Atlético de Madrid vs Real Sociedad - LaLiga - 12:30 EEUU, 11:30 MX, 18:30 ESP

Atlético de Madrid vs Getafe, jornada 28 de LaLiga

El Colchonero volverá a jugar en casa, esta vez frente a un necesitado Getafe: a la hora de la publicación de este artículo, el equipo de Bordalás no estaba nada cómodo en su lucha por permanecer en la máxima categoría del fútbol español, y seguramente sea un hueso duro de roer para los del Cholo.

14/3/26: Atlético de Madrid vs Getafe - LaLiga - 10:15 EEUU, 09:15 MX, 16:15 ESP

Real Madrid vs Atlético de Madrid, jornada 29 de LaLiga

Choque estelar de clubes capitalinos en Chamartín: la Casa Blanca tendrá la obligación de sumar de a tres para intentar superar al FC Barcelona en la tabla de posiciones, mientras que el Colchonero no puede confiarse de su cuarto puesto y necesita ganar para asegurar su participación en la próxima Champions.

22/3/26: Real Madrid vs Atlético de Madrid - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

