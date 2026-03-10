El calendario con los próximos 5 encuentros del Atlético de Madrid tras golear 5-2 al Tottenham

El Atlético de Madrid atraviesa uno de los momentos más intensos de la temporada. Luego de disputar el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Tottenham Hotspur, el equipo rojiblanco se prepara para un tramo del calendario que combinará compromisos clave en Europa con duelos exigentes en la liga española. En pocas semanas, el Atlético deberá enfrentar clásicos, rivales directos en la tabla y una eliminatoria continental que puede marcar el rumbo del semestre.

Atlético de Madrid vs Getafe, jornada 28 de LaLiga

El Atlético iniciará este tramo exigente del calendario con un clásico madrileño frente al Getafe en el Metropolitano. Aunque la diferencia en la tabla suele favorecer al conjunto rojiblanco, los duelos entre ambos equipos históricamente se caracterizan por la intensidad y el juego físico.

En los últimos diez enfrentamientos oficiales, el Atlético logró imponerse en siete oportunidades, mientras que el Getafe consiguió una victoria y dos empates. Sin embargo, el conjunto azulón ha demostrado ser un rival incómodo cuando prioriza el orden defensivo y apuesta por partidos cerrados. Para el equipo de Simeone, el desafío será imponer su jerarquía sin desgastarse demasiado antes del compromiso europeo.

14/3/26: Atlético de Madrid vs Getafe - LaLiga - (10:15 EEUU, 09:15 MX, 16:15 ESP)

Tottenham vs Atlético de Madrid, vuelta de octavos de la UEFA Champions League

El Atlético viajará a Londres para disputar la vuelta de los octavos de final en el imponente Tottenham Hotspur Stadium. Las noches europeas suelen potenciar al equipo de Simeone, que en la última década construyó una reputación de equipo competitivo en eliminatorias.

El historial reciente entre ambos clubes es limitado, pero el Atlético ha demostrado saber manejar este tipo de escenarios. En sus últimas cinco series de eliminación directa en Champions, el conjunto rojiblanco avanzó en tres ocasiones cuando logró sacar un resultado favorable en la ida. Tottenham, por su parte, suele hacerse fuerte como local en torneos internacionales, lo que anticipa una serie abierta.

18/3/26: Tottenham vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - (15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP)

Real Madrid vs Atlético de Madrid, jornada 29 de LaLiga

Tras el compromiso europeo, el Atlético afrontará uno de los partidos más exigentes del calendario: el derbi madrileño en el Santiago Bernabéu. Más allá de la tabla, estos encuentros siempre tienen un peso emocional y competitivo especial.

En los últimos diez derbis oficiales entre ambos equipos, el balance ha sido muy parejo, con cuatro victorias para el Real Madrid, tres para el Atlético y tres empates. Además, varios de estos enfrentamientos definieron eliminatorias europeas o peleas directas por el campeonato. Un resultado positivo podría consolidar al equipo de Simeone en la lucha por el título.

22/3/26: Real Madrid vs Atlético de Madrid - LaLiga - (15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP)

Atlético de Madrid vs FC Barcelona, jornada 30 de LaLiga

El duelo ante el Barcelona será otro examen clave para el Atlético en la pelea por la parte alta de la tabla. Los enfrentamientos entre ambos equipos suelen marcar momentos importantes en la temporada.

En los últimos cinco choques de liga entre colchoneros y blaugranas, el equilibrio ha sido total, con dos victorias por lado y un empate. Además, varios de esos partidos se resolvieron por diferencias mínimas, reflejando la paridad que existe actualmente entre ambos planteles.

05/04/26: Atlético de Madrid vs FC Barcelona - LaLiga - (Por definirse)

Sevilla vs Atlético de Madrid, jornada 31 de LaLiga

La seguidilla se cerrará con una visita siempre complicada al Sánchez-Pizjuán. El Sevilla históricamente se hace fuerte en su estadio y suele elevar su nivel frente a los equipos que pelean en la parte alta.

El Atlético ha tenido resultados mixtos en sus últimas visitas al Sevilla: en los últimos seis encuentros de liga en ese estadio, ambos equipos ganaron dos partidos cada uno y empataron los otros dos. Esa paridad refleja lo difícil que resulta sumar allí, especialmente en el tramo decisivo del campeonato.

12/04/26: Sevilla vs Atlético de Madrid - LaLiga - (Por definirse)

