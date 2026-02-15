El Atlético de Madrid cayó de manera inesperada ante el Rayo Vallecano en la jornada 24 de LaLiga. Los Colchoneros llevaban 17 encuentros sin caer ante los Franjirrojos.

En LaLiga están cuartos, lejos de la cima y batallando con el Villarreal por los puestos de UEFA Champions League de cara a la próxima campaña.

A continuación, los próximos partidos del Atlético de Madrid.

Club Brugge vs Atlético de Madrid, playoff de ida de la UEFA Champions League

El Colchonero visitará Bélgica para enfrentarse al duro equipo dirigido por el croata Ivan Leko, donde estos buscarán ponerle las cosas difíciles a los de Simeone tal como lo han hecho con clubes como el FC Barcelona durante la etapa de liguilla, que fue por demás positiva para ellos.

18/2/26: Club Brugge vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

Atlético de Madrid vs RCD Espanyol, jornada 25 de LaLiga

Colchoneros y Periquitos se batirán a duelo en el Metropolitano para empezar a despedir el segundo mes del año y encaminar el final de la temporada de la mejor manera. Los dirigidos por Manolo González están, momentáneamente, en zona de clasificación a copas europeas y buscarán seguir escalando posiciones para hacer historia.

21/2/26: Atlético de Madrid vs. RCD Espanyol - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

Atlético de Madrid vs Club Brugge, playoff de vuelta de la UEFA Champions League

El encuentro de vuelta se jugará en un Riyadh Air Metropolitano que promete ser parte del desarrollo del partido, metiendo presión en favor de los dueños de casa para darles un plus para cumplir el objetivo de clasificarse a los octavos de final de la UEFA Champions League y seguir adelante con el sueño de ganar por primera vez la Orejona.

24/2/26: Atlético de Madrid vs Club Brugge - UEFA Champions League - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

Real Oviedo vs Atlético de Madrid, jornada 26 de LaLiga

El Real Oviedo no la está pasando nada bien en su regreso a Primera, pero no tienen todo perdido: están últimos con 16 puntos, a seis de la salvación. Este duelo, al igual que todos, será clave para ellos. Por su parte, el Atlético seguirá peleando mano a mano con el Villarreal por entrar con comodidad a la UEFA Champions League.

28/2/26: Real Oviedo vs Atlético de Madrid - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

FC Barcelona vs Atlético de Madrid, vuelta de semifinales de la Copa del Rey

El Colchonero viajará a la Ciudad Condal con un 4-0 a su favor para cuidar con el objetivo de meterse en la gran final de la Copa del Rey, que se jugará en abril en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, contra el ganador del cruce entre la Real Sociedad y el Athletic Club.

3/3/26: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - Copa del Rey- 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

