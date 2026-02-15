El calendario con los próximos 5 encuentros del Atlético de Madrid tras perder 3-0 ante el Rayo Vallecano
El Atlético de Madrid cayó de manera inesperada ante el Rayo Vallecano en la jornada 24 de LaLiga. Los Colchoneros llevaban 17 encuentros sin caer ante los Franjirrojos.
En LaLiga están cuartos, lejos de la cima y batallando con el Villarreal por los puestos de UEFA Champions League de cara a la próxima campaña.
A continuación, los próximos partidos del Atlético de Madrid.
Club Brugge vs Atlético de Madrid, playoff de ida de la UEFA Champions League
El Colchonero visitará Bélgica para enfrentarse al duro equipo dirigido por el croata Ivan Leko, donde estos buscarán ponerle las cosas difíciles a los de Simeone tal como lo han hecho con clubes como el FC Barcelona durante la etapa de liguilla, que fue por demás positiva para ellos.
- 18/2/26: Club Brugge vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP
Atlético de Madrid vs RCD Espanyol, jornada 25 de LaLiga
Colchoneros y Periquitos se batirán a duelo en el Metropolitano para empezar a despedir el segundo mes del año y encaminar el final de la temporada de la mejor manera. Los dirigidos por Manolo González están, momentáneamente, en zona de clasificación a copas europeas y buscarán seguir escalando posiciones para hacer historia.
- 21/2/26: Atlético de Madrid vs. RCD Espanyol - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP
Atlético de Madrid vs Club Brugge, playoff de vuelta de la UEFA Champions League
El encuentro de vuelta se jugará en un Riyadh Air Metropolitano que promete ser parte del desarrollo del partido, metiendo presión en favor de los dueños de casa para darles un plus para cumplir el objetivo de clasificarse a los octavos de final de la UEFA Champions League y seguir adelante con el sueño de ganar por primera vez la Orejona.
- 24/2/26: Atlético de Madrid vs Club Brugge - UEFA Champions League - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP
Real Oviedo vs Atlético de Madrid, jornada 26 de LaLiga
El Real Oviedo no la está pasando nada bien en su regreso a Primera, pero no tienen todo perdido: están últimos con 16 puntos, a seis de la salvación. Este duelo, al igual que todos, será clave para ellos. Por su parte, el Atlético seguirá peleando mano a mano con el Villarreal por entrar con comodidad a la UEFA Champions League.
- 28/2/26: Real Oviedo vs Atlético de Madrid - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP
FC Barcelona vs Atlético de Madrid, vuelta de semifinales de la Copa del Rey
El Colchonero viajará a la Ciudad Condal con un 4-0 a su favor para cuidar con el objetivo de meterse en la gran final de la Copa del Rey, que se jugará en abril en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, contra el ganador del cruce entre la Real Sociedad y el Athletic Club.
- 3/3/26: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - Copa del Rey- 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP
Los próximos partidos del Atlético Madrid
Rival
Fecha
Hora
TV
Competición
Club Brugge
18 de febrero
15:00 EEUU
ESP: Movistar Liga de CampeonesMEX: Fox ONEUSA: Paramount+
Champions League
RCD Espanyol
21 de febrero
15:00 EEUU
EEUU: ESPN
LaLiga
Club Brugge
24 de febrero
15:00 EEUU
ESP: Movistar Liga de CampeonesMEX: Fox ONEUSA: Paramount+
Champions League
Real Oviedo
28 de febrero
15:00 EEUU
EEUU: ESPN
LaLiga
FC Barcelona
3 de marzo
15:00 EEUU
EEUU: ESPN
Copa del Rey
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo