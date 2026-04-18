El calendario con los próximos 5 encuentros del Atlético de Madrid tras perder la final de la Copa del Rey
El Atlético de Madrid cayó ante la Real Sociedad en la gran final de la Copa del Rey. Los Colchoneros y los Txuri urdin empataron en el tiempo regular 2-2 y en la prórroga no se consiguió el desempate. El duelo se definió en la tanda de penaltis y la escuadra vasca terminó imponiéndose 4-3. Julián Álvarez y Alexander Sorloth fallaron desde los once pasos.
Ahora, los Colchoneros apostarán todo en las semifinales de la UEFA Champions League frente al Arsenal.
A continuación, los próximos cinco encuentros del Atlético de Madrid.
Elche vs Atlético de Madrid, jornada 33 de LaLiga
El próximo partido del Aleti será en el Martínez Valero de Alicante, donde el Colchonero buscará darle un golpe fuerte al equipo de Eder Sarabia, que está complicado en la lucha por mantener la categoría en la primera división.
- 22/04/26: Elche vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 12:00, MEX: 11:00, ESP: 19:00
Atlético de Madrid vs Athletic Club, jornada 32 de LaLiga
El Colchonero tendrá un gran partido en el Metropolitano en el tramo final de LaLiga, recibiendo al Athletic Club de Ernesto Valverde por la jornada 32 del campeonato español de Primera División. Se espera que Simeone guarde titulares para la UEFA Champions League en este encuentro.
- 25/04/26: Atlético de Madrid vs Athletic Club - LaLiga - USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Atlético de Madrid vs Arsenal, ida de semifinales de la UEFA Champions League
El primer gran partido contra los Gunners tendrá lugar en casa, donde el equipo del Cholo Simeone intentará sacar a relucir los efectos de su fortaleza tal como hicieron frente al FC Barcelona y el Tottenham, entre otros.
- 29/04/26: Atlético de Madrid vs Arsenal - UEFA Champions League - USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Valencia vs Atlético de Madrid, jornada 34 de LaLiga
Entre las dos semifinales de Champions, el Colchonero viajará a Mestalla para enfrentarse al Valencia, que intentará terminar la temporada de manera decorosa tras pegarse más de un susto con el descenso.
- 02/05/26: Valencia vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 09:15, MEX: 08:15, ESP: 16:15
Arsenal vs Atlético de Madrid, vuelta de semifinales de la UEFA Champions League
El primer finalista de la UEFA Champions League se definirá en el norte de Londres, donde el Arsenal intentará clasificar a su primera final en 20 años. Por su parte, el Atlético tuvo su última aparición en una final de Champions hace una década y también, al igual que su rival de turno, buscará levantar la Orejona por primera vez.
- 05/05/26: Arsenal vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Los próximos partidos del Atlético Madrid
Rival
Fecha
Hora
Competicón
TV
Elche
22 de abril
USA: 12:00
LaLiga
EEUU: ESPN Deportes
Athletic Club
25 de abril
USA: 14:00
LaLiga
EEUU: ESPN Deportes
Arsenal
29 de abril
USA: 14:00
UEFA Champions League
EEUU: Paramount+
Valencia
2 de mayo
USA: 09:15
LaLiga
EEUU: ESPN Deportes
Arsenal
5 de mayo
USA: 14:00
UEFA Champions League
EEUU: Paramount+
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo