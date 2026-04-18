El Atlético de Madrid cayó ante la Real Sociedad en la gran final de la Copa del Rey. Los Colchoneros y los Txuri urdin empataron en el tiempo regular 2-2 y en la prórroga no se consiguió el desempate. El duelo se definió en la tanda de penaltis y la escuadra vasca terminó imponiéndose 4-3. Julián Álvarez y Alexander Sorloth fallaron desde los once pasos.

Ahora, los Colchoneros apostarán todo en las semifinales de la UEFA Champions League frente al Arsenal.

A continuación, los próximos cinco encuentros del Atlético de Madrid.

Elche vs Atlético de Madrid, jornada 33 de LaLiga

Spain v Croatia -UEFA Nations league | Soccrates Images/GettyImages

El próximo partido del Aleti será en el Martínez Valero de Alicante, donde el Colchonero buscará darle un golpe fuerte al equipo de Eder Sarabia, que está complicado en la lucha por mantener la categoría en la primera división.

22/04/26: Elche vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 12:00, MEX: 11:00, ESP: 19:00

Atlético de Madrid vs Athletic Club, jornada 32 de LaLiga

Atletico Madrid Women v FC Barcelona Woman | Soccrates Images/GettyImages

El Colchonero tendrá un gran partido en el Metropolitano en el tramo final de LaLiga, recibiendo al Athletic Club de Ernesto Valverde por la jornada 32 del campeonato español de Primera División. Se espera que Simeone guarde titulares para la UEFA Champions League en este encuentro.

25/04/26: Atlético de Madrid vs Athletic Club - LaLiga - USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Atlético de Madrid vs Arsenal, ida de semifinales de la UEFA Champions League

Atletico de Madrid v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

El primer gran partido contra los Gunners tendrá lugar en casa, donde el equipo del Cholo Simeone intentará sacar a relucir los efectos de su fortaleza tal como hicieron frente al FC Barcelona y el Tottenham, entre otros.

29/04/26: Atlético de Madrid vs Arsenal - UEFA Champions League - USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Valencia vs Atlético de Madrid, jornada 34 de LaLiga

FBL-EUR-NATIONS-ESP-NED-TRAINING | JOSE JORDAN/GettyImages

Entre las dos semifinales de Champions, el Colchonero viajará a Mestalla para enfrentarse al Valencia, que intentará terminar la temporada de manera decorosa tras pegarse más de un susto con el descenso.

02/05/26: Valencia vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 09:15, MEX: 08:15, ESP: 16:15

Arsenal vs Atlético de Madrid, vuelta de semifinales de la UEFA Champions League

Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Alex Burstow/GettyImages

El primer finalista de la UEFA Champions League se definirá en el norte de Londres, donde el Arsenal intentará clasificar a su primera final en 20 años. Por su parte, el Atlético tuvo su última aparición en una final de Champions hace una década y también, al igual que su rival de turno, buscará levantar la Orejona por primera vez.

05/05/26: Arsenal vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Los próximos partidos del Atlético Madrid

Rival Fecha Hora Competicón TV Elche 22 de abril USA: 12:00

MEX: 11:00

ESP: 19:00 LaLiga EEUU: ESPN Deportes

MX: Sky Sports ESP: Movistar LaLiga Athletic Club 25 de abril USA: 14:00

MEX: 13:00

ESP: 21:00 LaLiga EEUU: ESPN Deportes

MX: Sky Sports ESP: Movistar LaLiga Arsenal 29 de abril USA: 14:00

MEX: 13:00

ESP: 21:00 UEFA Champions League EEUU: Paramount+

MX: TNT Sports ESP: Movistar Liga de Campeones Valencia 2 de mayo USA: 09:15

MEX: 08:15

ESP: 16:15 LaLiga EEUU: ESPN Deportes

MX: Sky Sports ESP: Movistar LaLiga Arsenal 5 de mayo USA: 14:00

MEX: 13:00

ESP: 21:00 UEFA Champions League EEUU: Paramount+

MX: TNT Sports ESP: Movistar Liga de Campeones