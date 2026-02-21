El calendario con los próximos 5 encuentros del Atlético de Madrid tras su victoria 4-2 ante el Espanyol
El Atlético de Madrid se impuso por marcador de 4-2 al Espanyol en la jornada 25 del futbol español. Los Colchoneros se alzaron con la victoria con doblete de Alexander Sorloth y goles de Giuliano Simeone y Ademola Lookman.
En LaLiga están cuartos, lejos de la cima y batallando con el Villarreal por los puestos de UEFA Champions League de cara a la próxima campaña.
A continuación, los próximos partidos del Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid vs Club Brugge, playoff de vuelta de la UEFA Champions League
El encuentro de vuelta se jugará en un Riyadh Air Metropolitano que promete ser parte del desarrollo del partido, metiendo presión en favor de los dueños de casa para darles un plus para cumplir el objetivo de clasificarse a los octavos de final de la UEFA Champions League y seguir adelante con el sueño de ganar por primera vez la Orejona.
- 24/2/26: Atlético de Madrid vs Club Brugge - UEFA Champions League - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP
Real Oviedo vs Atlético de Madrid, jornada 26 de LaLiga
El Real Oviedo no la está pasando nada bien en su regreso a Primera, pero no tienen todo perdido: están últimos con 16 puntos, a seis de la salvación. Este duelo, al igual que todos, será clave para ellos. Por su parte, el Atlético seguirá peleando mano a mano con el Villarreal por entrar con comodidad a la UEFA Champions League.
- 28/2/26: Real Oviedo vs Atlético de Madrid - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP
FC Barcelona vs Atlético de Madrid, vuelta de semifinales de la Copa del Rey
El Colchonero viajará a la Ciudad Condal con un 4-0 a su favor para cuidar con el objetivo de meterse en la gran final de la Copa del Rey, que se jugará en abril en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, contra el ganador del cruce entre la Real Sociedad y el Athletic Club.
- 3/3/26: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - Copa del Rey- 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP
Atlético de Madrid vs Real Sociedad, jornada 27 de LaLiga
Podría ser la final anticipada de la Copa del Rey, ya que el equipo de San Sebastián también ganó la ida de semifinales de la competencia más antigua del fútbol español. Sin dudas será un partido atractivo donde, independientemente de lo que suceda con ambos por la copa, buscarán los tres puntos y un gran rendimiento.
- 7/3/26: Atlético de Madrid vs Real Sociedad - LaLiga - 12:30 EEUU, 11:30 MX, 18:30 ESP
Atlético de Madrid vs Getafe, jornada 28 de LaLiga
El Colchonero volverá a jugar en casa, esta vez frente a un necesitado Getafe: a la hora de la publicación de este artículo, el equipo de Bordalás no estaba nada cómodo en su lucha por permanecer en la máxima categoría del fútbol español, y seguramente sea un hueso duro de roer para los del Cholo.
- 14/3/26: Atlético de Madrid vs Getafe - LaLiga - 10:15 EEUU, 09:15 MX, 16:15 ESP
Los próximos partidos del Atlético Madrid
Rival
Fecha
Hora
TV
Competición
Club Brugge
24 de febrero
15:00 EEUU
ESP: Movistar Liga de CampeonesMEX: Fox ONEUSA: Paramount+
Champions League
Real Oviedo
28 de febrero
15:00 EEUU
EEUU: ESPN
LaLiga
FC Barcelona
3 de marzo
15:00 EEUU
EEUU: ESPN
Copa del Rey
Real Sociedad
7 de marzo
12:30 EEUU, 11:30 MX,
EEUU: ESPN
LaLiga
Getafe
14 de marzo
10:15 EEUU, 09:15 MX,
EEUU: ESPN
LaLiga
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo