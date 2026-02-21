El Atlético de Madrid se impuso por marcador de 4-2 al Espanyol en la jornada 25 del futbol español. Los Colchoneros se alzaron con la victoria con doblete de Alexander Sorloth y goles de Giuliano Simeone y Ademola Lookman.

En LaLiga están cuartos, lejos de la cima y batallando con el Villarreal por los puestos de UEFA Champions League de cara a la próxima campaña.

A continuación, los próximos partidos del Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid vs Club Brugge, playoff de vuelta de la UEFA Champions League

Atletico Madrid v FC Internazionale: Round of 16 Second Leg - UEFA Champions League 2023/24 | Florencia Tan Jun - UEFA/GettyImages

El encuentro de vuelta se jugará en un Riyadh Air Metropolitano que promete ser parte del desarrollo del partido, metiendo presión en favor de los dueños de casa para darles un plus para cumplir el objetivo de clasificarse a los octavos de final de la UEFA Champions League y seguir adelante con el sueño de ganar por primera vez la Orejona.

24/2/26: Atlético de Madrid vs Club Brugge - UEFA Champions League - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

Real Oviedo vs Atlético de Madrid, jornada 26 de LaLiga

Real Oviedo v Atletico Madrid - Spanish Copa del Rey | Soccrates Images/GettyImages

El Real Oviedo no la está pasando nada bien en su regreso a Primera, pero no tienen todo perdido: están últimos con 16 puntos, a seis de la salvación. Este duelo, al igual que todos, será clave para ellos. Por su parte, el Atlético seguirá peleando mano a mano con el Villarreal por entrar con comodidad a la UEFA Champions League.

28/2/26: Real Oviedo vs Atlético de Madrid - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

FC Barcelona vs Atlético de Madrid, vuelta de semifinales de la Copa del Rey

FBL-ESP-CUP-BETIS-VALENCIA | CRISTINA QUICLER/GettyImages

El Colchonero viajará a la Ciudad Condal con un 4-0 a su favor para cuidar con el objetivo de meterse en la gran final de la Copa del Rey, que se jugará en abril en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, contra el ganador del cruce entre la Real Sociedad y el Athletic Club.

3/3/26: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - Copa del Rey- 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

Atlético de Madrid vs Real Sociedad, jornada 27 de LaLiga

Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Podría ser la final anticipada de la Copa del Rey, ya que el equipo de San Sebastián también ganó la ida de semifinales de la competencia más antigua del fútbol español. Sin dudas será un partido atractivo donde, independientemente de lo que suceda con ambos por la copa, buscarán los tres puntos y un gran rendimiento.

7/3/26: Atlético de Madrid vs Real Sociedad - LaLiga - 12:30 EEUU, 11:30 MX, 18:30 ESP

Atlético de Madrid vs Getafe, jornada 28 de LaLiga

Club Brugge KV v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First | Alex Bierens de Haan - UEFA/GettyImages

El Colchonero volverá a jugar en casa, esta vez frente a un necesitado Getafe: a la hora de la publicación de este artículo, el equipo de Bordalás no estaba nada cómodo en su lucha por permanecer en la máxima categoría del fútbol español, y seguramente sea un hueso duro de roer para los del Cholo.

14/3/26: Atlético de Madrid vs Getafe - LaLiga - 10:15 EEUU, 09:15 MX, 16:15 ESP

