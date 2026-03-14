El Atlético de Madrid derrotó por la mínima diferencia al Getafe en partido correspondiente a la jornada 28 de LaLiga. Por parte del cuadro rojiblanco anotó Nahuel Molina. Con este resultado, el club llegó a 57 puntos y se colocó de manera provisional en la tercera posición de la tabla, en espera de lo que haga el Villarreal.

El Colchonero tiene la chance de oro de meterse en los cuartos de final de la UEFA Champions League, mientras aguarda por la gran final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

Tottenham vs Atlético de Madrid, vuelta de octavos de la UEFA Champions League

Tottenham Hotspur v Manchester City - UEFA Champions League Quarter Final: First Leg | Matthew Ashton - AMA/GettyImages

El Atlético viajará a Londres para disputar la vuelta de los octavos de final en el imponente Tottenham Hotspur Stadium. Las noches europeas suelen potenciar al equipo de Simeone, que en la última década construyó una reputación de equipo competitivo en eliminatorias.

El historial reciente entre ambos clubes es limitado, pero el Atlético ha demostrado saber manejar este tipo de escenarios, además de tener una gran ventaja en el global tras la victoria 5-2 en la ida. En sus últimas cinco series de eliminación directa en Champions, el conjunto rojiblanco avanzó en tres ocasiones cuando logró sacar un resultado favorable en la ida. Tottenham, por su parte, suele hacerse fuerte como local en torneos internacionales, lo que anticipa una serie abierta.

18/3/26: Tottenham vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - (15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP)

Real Madrid vs Atlético de Madrid, jornada 29 de LaLiga

Real Madrid CF v Real Sociedad - La Liga EA Sports | Pedro Castillo/GettyImages

Tras el compromiso europeo, el Atlético afrontará uno de los partidos más exigentes del calendario: el derbi madrileño en el Santiago Bernabéu. Más allá de la tabla, estos encuentros siempre tienen un peso emocional y competitivo especial.

En los últimos diez derbis oficiales entre ambos equipos, el balance ha sido muy parejo, con cuatro victorias para el Real Madrid, tres para el Atlético y tres empates. Además, varios de estos enfrentamientos definieron eliminatorias europeas o peleas directas por el campeonato. Un resultado positivo podría consolidar al equipo de Simeone en la lucha por el título.

22/3/26: Real Madrid vs Atlético de Madrid - LaLiga - (15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP)

Atlético de Madrid vs FC Barcelona, jornada 30 de LaLiga

FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del Rey | Alex Caparros/GettyImages

El duelo ante el Barcelona será otro examen clave para el Atlético en la pelea por la parte alta de la tabla. Los enfrentamientos entre ambos equipos suelen marcar momentos importantes en la temporada.

En los últimos cinco choques de liga entre colchoneros y blaugranas, el equilibrio ha sido total, con dos victorias por lado y un empate. Además, varios de esos partidos se resolvieron por diferencias mínimas, reflejando la paridad que existe actualmente entre ambos planteles.

05/04/26: Atlético de Madrid vs FC Barcelona - LaLiga - (14:00 EEUU, 13:00 MX, 20:00 ESP)

Sevilla vs Atlético de Madrid, jornada 31 de LaLiga

Sevilla FC v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

La seguidilla se cerrará con una visita siempre complicada al Sánchez-Pizjuán. El Sevilla históricamente se hace fuerte en su estadio y suele elevar su nivel frente a los equipos que pelean en la parte alta.

El Atlético ha tenido resultados mixtos en sus últimas visitas al Sevilla: en los últimos seis encuentros de liga en ese estadio, ambos equipos ganaron dos partidos cada uno y empataron los otros dos. Esa paridad refleja lo difícil que resulta sumar allí, especialmente en el tramo decisivo del campeonato.

12/04/26: Sevilla vs Atlético de Madrid - LaLiga - (Por definirse)

Atlético de Madrid vs Real Sociedad, final de la Copa del Rey

FBL-ESP-CUP-BARCELONA-VALENCIA | JOSE JORDAN/GettyImages

El estadio de La Cartuja en Sevilla se vestirá de fiesta con las aficiones de la Real y el Colchonero, que buscarán la gloria en la Copa del Rey tras eliminar al Athletic Club y el FC Barcelona respectivamente en la semifinal.

El Atlético no gana este trofeo desde la temporada 2012/13 y tiene diez en su vitrina, mientras que los de San Sebastián ostentan tres trofeos y ganaron por última vez en la campaña 2019/20.

18/04/26: Atlético de Madrid vs Real Sociedad - Copa del Rey - (14:00 EEUU, 13:00 MX, 20:00 ESP)

Los próximos partidos del Atlético Madrid