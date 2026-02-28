El calendario con los próximos 5 encuentros del Atlético de Madrid tras vencer 1-0 al Real Oviedo
El Atlético de Madrid derrotó al Real Oviedo por la mínima diferencia con un gol de Julián Álvarez al minuto 90+4. Con este resultado, los Colchoneros se ubican en tercer lugar de LaLiga.
A mitad de semana, el equipo rojiblanco buscará sellar su pase a la gran final de la Copa del Rey, cuando visiten al Barcelona en el Camp Nou.
A continuación, los próximos partidos del Colchonero.
FC Barcelona vs Atlético de Madrid, vuelta de semifinales de la Copa del Rey
El Colchonero viajará a la Ciudad Condal con un 4-0 a su favor para cuidar con el objetivo de meterse en la gran final de la Copa del Rey, que se jugará en abril en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, contra el ganador del cruce entre la Real Sociedad y el Athletic Club.
- 3/3/26: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - Copa del Rey- 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP
Atlético de Madrid vs Real Sociedad, jornada 27 de LaLiga
Podría ser la final anticipada de la Copa del Rey, ya que el equipo de San Sebastián también ganó la ida de semifinales de la competencia más antigua del fútbol español. Sin dudas será un partido atractivo donde, independientemente de lo que suceda con ambos por la copa, buscarán los tres puntos y un gran rendimiento.
- 7/3/26: Atlético de Madrid vs Real Sociedad - LaLiga - 12:30 EEUU, 11:30 MX, 18:30 ESP
Atlético de Madrid vs Tottenham, ida de octavos de final de la UEFA Champions League
El Colchonero abrirá la serie en casa tras lo que fue la gran victoria frente al Club Brugge por el repechaje para ingresar a esta instancia. El Tottenham será un gran rival para estos octavos, aunque no viene en su mejor momento y puede ser una oportunidad.
- 10/3/26: Atlético de Madrid vs Tottenham - UEFA Champions League - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP
Atlético de Madrid vs Getafe, jornada 28 de LaLiga
El Colchonero volverá a jugar en casa, esta vez frente a un necesitado Getafe: a la hora de la publicación de este artículo, el equipo de Bordalás no estaba nada cómodo en su lucha por permanecer en la máxima categoría del fútbol español, y seguramente sea un hueso duro de roer para los del Cholo.
- 14/3/26: Atlético de Madrid vs Getafe - LaLiga - 10:15 EEUU, 09:15 MX, 16:15 ESP
Tottenham vs Atlético de Madrid, vuelta de octavos de la UEFA Champions League
La vuelta de octavos de final se disputará en el imponente Tottenham Stadium, situado al norte de Londres. Los ingleses clasificaron entre los mejores ocho cuando todavía estaba Thomas Frank a mando del equipo. Ahora, de la mano de Igor Tudor, buscarán ser un hueso duro de roer para el Aleti.
- 18/3/26: Tottenham vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP
