El calendario con los próximos 5 partidos de Cruz Azul tras empatar 1-1 contra Monterrey

Cruz Azul empató por marcador de 1-1 contra el Monterrey en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf y consiguió su boleto a los cuartos de final del certamen tras imponerse a los Rayados por un global de 4-3. A continuación te presentamos los siguientes compromisos de la Máquina Celeste.

Mazatlán vs Cruz Azul, jornada 12 de la Liga MX

Cruz Azul v Mazatlan FC - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Cuándo?: 20 de marzo

Lugar: Mazatlán, Sinaloa

Estadio: El Encanto

Hora: 22:06 horas (Estados Unidos), 21:06 horas (México)

Cruz Azul llegará a este duelo como líder general de la competencia, mientras que Mazatlán, en su último torneo en la Liga MX, se encuentra en antepenúltimo lugar de la clasificación. El cuadro de Nicolás Larcamón ha tenido un gran rendimiento, pero en sus dos duelos más recientes ha dejado algunas dudas.

Cruz Azul vs Pachuca, jornada 13 de la Liga MX

Pachuca v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 4 de abril

Lugar: Puebla

Estadio: Estadio Cuauhtémoc

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

Este duelo pinta para ser uno de los más espectaculares de la jornada. La Máquina Celeste se ha convertido en uno de los equipos favoritos para llegar a la gran final del Clausura 2026, mientras que los Tuzos de Esteban Solari están mostrando una cara positiva y, con bajo perfil, caminan directo a la clasificación a la liguilla.

América vs Cruz Azul, jornada 14 de la Liga MX

FBL-MEX-CRUZ AZUL-AMERICA | VICTOR CRUZ/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de abril

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

América y Cruz Azul tienen una de las rivalidades más intensas de todo el futbol mexicano. En este torneo, ambas escuadras viven realidades contrastantes. El cuadro cementero ha tenido un rendimiento espectacular desde el inicio del certamen, mientras que las Águilas han tenido un desempeño irregular.

Cruz Azul vs Tijuana, jornada 15 de la Liga MX

FBL-MEX-TIJUANA-CRUZ AZUL | GUILLERMO ARIAS/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de abril

Lugar: Puebla

Estadio: Estadio Cuauhtémoc

Hora: 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México)

Cruz Azul no suele tener un día de campo cuando se mide a Xolos. En sus diez duelos más recientes, la Máquina suma cinco victorias por cuatro del cuadro de Tijuana, y solamente un empate.

Querétaro vs Cruz Azul, jornada 16 de la Liga MX

Cruz Azul v Queretaro - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de abril

Lugar: Querétaro

Estadio: Estadio Corregidora

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

En este duelo se verán las caras dos proyectos completamente diferentes: Cruz Azul, que compite por el título semestre a semestre, y Querétaro, un equipo que suele terminar en las últimas posiciones en cada torneo.