El calendario con los próximos 5 partidos de Cruz Azul tras vencer 2-0 al Monterrey

Los cementeros llegan a 19 unidades y son líderes del campeonato mexicano
Benjamín Guerra|
Monterrey v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX
Monterrey v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Este fin de semana el Club de Fútbol Cruz Azul visitó el 'Gigante de Acero' del Club de Fútbol Monterrey en la correspondiente Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con el objetivo de seguir sumando unidades para mantenerse dentro de los primeros tres puestos de la clasificación general.

Con goles de Rodolfo Rotondi al minuto 19 y de Agustín Palavecino al 62, la escuadra cementera venció 2-0 al Club de Fútbol Monterrey, quien podría realizar cambios importantes en los próximos días. La continuidad de Domenec Torrent al frente de la Pandilla estaría en tela de duda. Los cementeros, por otro lado, atraviesan por un gran momento. Llegan a 19 unidades y son actualmente los líderes del campeonato mexicano.

A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por Nicolás Larcamón, que aspira a meterse entre los mejores tres equipos del certamen.

Santos Laguna vs Cruz Azul - Liga MX

Erik Lira, Bruno Barticciotto
Santos Laguna vs Cruz Azul | Manuel Velasquez/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 3 de marzo
  • Lugar: Torreón, Coahuila
  • Estadio: Corona
  • Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

Cruz Azul vs Atlético de San Luis - Liga MX

Willer Ditta, Joao Geraldino, Joao Pedro
Cruz Azul vs Atlético de San Luis | Jam Media/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 7 de marzo
  • Lugar: Puebla, Puebla
  • Estadio: Cuauhtémoc
  • Hora: 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

Pumas UNAM vs Cruz Azul - Liga MX

Jesus Orozco, Rodrigo Lopez
Pumas UNAM vs Cruz Azul | Jam Media/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 14 de marzo
  • Lugar: Ciudad de México
  • Estadio: Olímpico Universitario
  • Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 22:00 horas (México), 05:00 horas (España)

Mazatlán vs Cruz Azul - Liga MX

TOPSHOT-FBL-LIGAMX-CRUZ AZUL-MAZATLAN
Mazatlán vs Cruz Azul | CARL DE SOUZA/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 20 de marzo
  • Lugar: Mazatlán, Sinaloa
  • Estadio: El Encanto
  • Hora: 22:06 horas (Estados Unidos), 21:06 horas (México), 04:06 horas (España)

Cruz Azul vs Pachuca - Liga MX

Alan Bautista, Jose Paradela
Cruz Azul vs Pachuca | Jam Media/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 4 de abril
  • Lugar: Puebla, Puebla
  • Estadio: Cuauhtémoc
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México), 03:00 horas (España)

Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

