El calendario con los próximos 5 partidos de Cruz Azul tras vencer 2-0 al Monterrey

Este fin de semana el Club de Fútbol Cruz Azul visitó el 'Gigante de Acero' del Club de Fútbol Monterrey en la correspondiente Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con el objetivo de seguir sumando unidades para mantenerse dentro de los primeros tres puestos de la clasificación general.

Con goles de Rodolfo Rotondi al minuto 19 y de Agustín Palavecino al 62, la escuadra cementera venció 2-0 al Club de Fútbol Monterrey, quien podría realizar cambios importantes en los próximos días. La continuidad de Domenec Torrent al frente de la Pandilla estaría en tela de duda. Los cementeros, por otro lado, atraviesan por un gran momento. Llegan a 19 unidades y son actualmente los líderes del campeonato mexicano.

A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por Nicolás Larcamón, que aspira a meterse entre los mejores tres equipos del certamen.

Santos Laguna vs Cruz Azul - Liga MX

Santos Laguna vs Cruz Azul | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 3 de marzo

Lugar: Torreón, Coahuila

Estadio: Corona

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

Cruz Azul vs Atlético de San Luis - Liga MX

Cruz Azul vs Atlético de San Luis | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 7 de marzo

Lugar: Puebla, Puebla

Estadio: Cuauhtémoc

Hora: 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

Pumas UNAM vs Cruz Azul - Liga MX

Pumas UNAM vs Cruz Azul | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 14 de marzo

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 22:00 horas (México), 05:00 horas (España)

Mazatlán vs Cruz Azul - Liga MX

Mazatlán vs Cruz Azul | CARL DE SOUZA/GettyImages

¿Cuándo?: 20 de marzo

Lugar: Mazatlán, Sinaloa

Estadio: El Encanto

Hora: 22:06 horas (Estados Unidos), 21:06 horas (México), 04:06 horas (España)

Cruz Azul vs Pachuca - Liga MX

Cruz Azul vs Pachuca | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 4 de abril

Lugar: Puebla, Puebla

Estadio: Cuauhtémoc

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México), 03:00 horas (España)

