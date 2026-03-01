El calendario con los próximos 5 partidos de Cruz Azul tras vencer 2-0 al Monterrey
Este fin de semana el Club de Fútbol Cruz Azul visitó el 'Gigante de Acero' del Club de Fútbol Monterrey en la correspondiente Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con el objetivo de seguir sumando unidades para mantenerse dentro de los primeros tres puestos de la clasificación general.
Con goles de Rodolfo Rotondi al minuto 19 y de Agustín Palavecino al 62, la escuadra cementera venció 2-0 al Club de Fútbol Monterrey, quien podría realizar cambios importantes en los próximos días. La continuidad de Domenec Torrent al frente de la Pandilla estaría en tela de duda. Los cementeros, por otro lado, atraviesan por un gran momento. Llegan a 19 unidades y son actualmente los líderes del campeonato mexicano.
A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por Nicolás Larcamón, que aspira a meterse entre los mejores tres equipos del certamen.
Santos Laguna vs Cruz Azul - Liga MX
- ¿Cuándo?: 3 de marzo
- Lugar: Torreón, Coahuila
- Estadio: Corona
- Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)
Cruz Azul vs Atlético de San Luis - Liga MX
- ¿Cuándo?: 7 de marzo
- Lugar: Puebla, Puebla
- Estadio: Cuauhtémoc
- Hora: 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)
Pumas UNAM vs Cruz Azul - Liga MX
- ¿Cuándo?: 14 de marzo
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Olímpico Universitario
- Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 22:00 horas (México), 05:00 horas (España)
Mazatlán vs Cruz Azul - Liga MX
- ¿Cuándo?: 20 de marzo
- Lugar: Mazatlán, Sinaloa
- Estadio: El Encanto
- Hora: 22:06 horas (Estados Unidos), 21:06 horas (México), 04:06 horas (España)
Cruz Azul vs Pachuca - Liga MX
- ¿Cuándo?: 4 de abril
- Lugar: Puebla, Puebla
- Estadio: Cuauhtémoc
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México), 03:00 horas (España)
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.