El calendario con los próximos 5 partidos de Cruz Azul tras vencer 2-1 a Santos

Cruz Azul mantiene su paso arrollador en la Liga MX. Este martes 3 de marzo, la Máquina Celeste se impuso por 2-1 a Santos Laguna en el Estadio Corona, en duelo correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2026. Los goles del conjunto dirigido por Nicolás Larcamón fueron obra de Jeremy Márquez y José Paradela.

Con este resultado, el equipo cementero llegó a 22 puntos y se mantendrá como líder del torneo por una jornada más.

A continuación, te presentamos los próximos cinco compromisos que enfrentará Cruz Azul.

Cruz Azul vs Atlético de San Luis, jornada 10 de la Liga MX

Atletico San Luis v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 7 de marzo

Lugar: Puebla, Puebla

Estadio: Cuauhtémoc

Hora: 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

La Máquina saldrá como favorita en el duelo ante el Atlético de San Luis. En sus cinco duelos más recientes, los cementeros suman cuatro victorias y solamente una derrota.

Monterrey vs Cruz Azul, ida de octavos de final, Concachampions

FBL-MEX-MONTERREY-CRUZ AZUL | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

¿Cuándo?: 10 de marzo

Lugar: Nuevo León

Estadio: Gigante de Acero

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

Monterrey atraviesa un momento complicado en el Clausura 2026 de la Liga MX. Los regiomontanos comenzaron el torneo como uno de los principales candidatos al título, pero su rendimiento ha venido a menos con el paso de las jornadas, al punto de que la directiva decidió cesar a Domenec Torrent como director técnico. En este contexto, conquistar la Concachampions aparece como una de las pocas vías para rescatar la temporada.

Pumas UNAM vs Cruz Azul, jornada 11 de la Liga MX

Cruz Azul v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 14 de marzo

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 22:00 horas (México)

Pumas y Cruz Azul protagonizarán una nueva edición de esta rivalidad. En los cinco enfrentamientos más recientes entre ambos equipos, la Máquina ha impuesto condiciones sobre los universitarios, con un saldo de tres victorias, un empate y apenas una derrota.

Cruz Azul vs Monterrey, vuelta de octavos de final, Concachampions

Monterrey v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 17 de marzo

Lugar: Puebla

Estadio: Estadio Cuauhtémoc

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

En este duelo se definirá cuál de los dos equipos mexicanos avanzará a la siguiente ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. El conjunto que quede eliminado sufrirá un fracaso de grandes proporciones.

Mazatlán vs Cruz Azul, jornada 12 de la Liga MX

Cruz Azul v Mazatlan FC - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Cuándo?: 20 de marzo

Lugar: Mazatlán, Sinaloa

Estadio: El Encanto

Hora: 22:06 horas (Estados Unidos), 21:06 horas (México)

En el papel parece que Cruz Azul saldrá como claro favorito para el duelo ante Mazatlán FC de la jornada 12. En los 11 partidos que estas escuadras se han enfrentado en la Liga MX, la Máquina Celeste suma cinco victorias, cuatro empates y solamente un par de derrotas.