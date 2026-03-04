El calendario con los próximos 5 partidos de Cruz Azul tras vencer 2-1 a Santos
Cruz Azul mantiene su paso arrollador en la Liga MX. Este martes 3 de marzo, la Máquina Celeste se impuso por 2-1 a Santos Laguna en el Estadio Corona, en duelo correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2026. Los goles del conjunto dirigido por Nicolás Larcamón fueron obra de Jeremy Márquez y José Paradela.
Con este resultado, el equipo cementero llegó a 22 puntos y se mantendrá como líder del torneo por una jornada más.
A continuación, te presentamos los próximos cinco compromisos que enfrentará Cruz Azul.
Cruz Azul vs Atlético de San Luis, jornada 10 de la Liga MX
- ¿Cuándo?: 7 de marzo
- Lugar: Puebla, Puebla
- Estadio: Cuauhtémoc
- Hora: 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)
La Máquina saldrá como favorita en el duelo ante el Atlético de San Luis. En sus cinco duelos más recientes, los cementeros suman cuatro victorias y solamente una derrota.
Monterrey vs Cruz Azul, ida de octavos de final, Concachampions
- ¿Cuándo?: 10 de marzo
- Lugar: Nuevo León
- Estadio: Gigante de Acero
- Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)
Monterrey atraviesa un momento complicado en el Clausura 2026 de la Liga MX. Los regiomontanos comenzaron el torneo como uno de los principales candidatos al título, pero su rendimiento ha venido a menos con el paso de las jornadas, al punto de que la directiva decidió cesar a Domenec Torrent como director técnico. En este contexto, conquistar la Concachampions aparece como una de las pocas vías para rescatar la temporada.
Pumas UNAM vs Cruz Azul, jornada 11 de la Liga MX
- ¿Cuándo?: 14 de marzo
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Olímpico Universitario
- Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 22:00 horas (México)
Pumas y Cruz Azul protagonizarán una nueva edición de esta rivalidad. En los cinco enfrentamientos más recientes entre ambos equipos, la Máquina ha impuesto condiciones sobre los universitarios, con un saldo de tres victorias, un empate y apenas una derrota.
Cruz Azul vs Monterrey, vuelta de octavos de final, Concachampions
- ¿Cuándo?: 17 de marzo
- Lugar: Puebla
- Estadio: Estadio Cuauhtémoc
- Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)
En este duelo se definirá cuál de los dos equipos mexicanos avanzará a la siguiente ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. El conjunto que quede eliminado sufrirá un fracaso de grandes proporciones.
Mazatlán vs Cruz Azul, jornada 12 de la Liga MX
- ¿Cuándo?: 20 de marzo
- Lugar: Mazatlán, Sinaloa
- Estadio: El Encanto
- Hora: 22:06 horas (Estados Unidos), 21:06 horas (México)
En el papel parece que Cruz Azul saldrá como claro favorito para el duelo ante Mazatlán FC de la jornada 12. En los 11 partidos que estas escuadras se han enfrentado en la Liga MX, la Máquina Celeste suma cinco victorias, cuatro empates y solamente un par de derrotas.
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.