El calendario con los próximos 5 partidos de Cruz Azul tras vencer 2-1 a Tigres UANL

Este fin de semana se llevó a cabo un interesante duelo entre el Club de Fútbol Cruz Azul que recibió al Club Tigres UANL en la correspondiente jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX en la cancha del estadio Cuauhtémoc, con el objetivo de seguir sumando unidades para mantenerse en zona de clasificación a la Liguilla.

Con un autogol de Joaquim Pereira y un tanto de Nicolás Ibáñez, quien se estrenó en la Liga MX con la escuadra capitalina marcándole a su ex equipo, la Máquina Celeste de la Cruz Azul venció 2-1 a Tigres UANL, que descontó por conducto del argentino Ángel Correa.

A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por Nicolás Larcamón, que aspira a meter una vez más al conjunto celeste entre los mejores ocho clubes del torneo.

Cruz Azul vs Chivas - Liga MX

Cruz Azul vs Chivas | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de febrero

Lugar: Puebla, Puebla

Estadio: Cuauhtémoc

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Monterrey vs Cruz Azul - Liga MX

Monterrey vs Cruz Azul | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 28 de febrero

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

Santos Laguna vs Cruz Azul - Liga MX

Santos Laguna vs Cruz Azul | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 3 de marzo

Lugar: Torreón, Coahuila

Estadio: Corona

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

Cruz Azul vs Atlético de San Luis - Liga MX

Cruz Azul vs Atlético de San Luis | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 7 de marzo

Lugar: Puebla, Puebla

Estadio: Cuauhtémoc

Hora: 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

Pumas UNAM vs Cruz Azul - Liga MX

Pumas UNAM vs Cruz Azul | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 14 de marzo

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 22:00 horas (México), 05:00 horas (España)

