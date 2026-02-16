El calendario con los próximos 5 partidos de Cruz Azul tras vencer 2-1 a Tigres UANL
Este fin de semana se llevó a cabo un interesante duelo entre el Club de Fútbol Cruz Azul que recibió al Club Tigres UANL en la correspondiente jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX en la cancha del estadio Cuauhtémoc, con el objetivo de seguir sumando unidades para mantenerse en zona de clasificación a la Liguilla.
Con un autogol de Joaquim Pereira y un tanto de Nicolás Ibáñez, quien se estrenó en la Liga MX con la escuadra capitalina marcándole a su ex equipo, la Máquina Celeste de la Cruz Azul venció 2-1 a Tigres UANL, que descontó por conducto del argentino Ángel Correa.
A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por Nicolás Larcamón, que aspira a meter una vez más al conjunto celeste entre los mejores ocho clubes del torneo.
Cruz Azul vs Chivas - Liga MX
- ¿Cuándo?: 21 de febrero
- Lugar: Puebla, Puebla
- Estadio: Cuauhtémoc
- Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)
Monterrey vs Cruz Azul - Liga MX
- ¿Cuándo?: 28 de febrero
- Lugar: Monterrey, Nuevo León
- Estadio: BBVA
- Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)
Santos Laguna vs Cruz Azul - Liga MX
- ¿Cuándo?: 3 de marzo
- Lugar: Torreón, Coahuila
- Estadio: Corona
- Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)
Cruz Azul vs Atlético de San Luis - Liga MX
- ¿Cuándo?: 7 de marzo
- Lugar: Puebla, Puebla
- Estadio: Cuauhtémoc
- Hora: 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)
Pumas UNAM vs Cruz Azul - Liga MX
- ¿Cuándo?: 14 de marzo
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Olímpico Universitario
- Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 22:00 horas (México), 05:00 horas (España)
