El calendario con los próximos 5 partidos de Cruz Azul tras vencer 2-1 a Tigres UANL

Nicolás Ibáñez marcó su primer gol en liga con los cementeros anotándole a su ex equipo
Benjamín Guerra|
Cruz Azul v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX
Cruz Azul v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Este fin de semana se llevó a cabo un interesante duelo entre el Club de Fútbol Cruz Azul que recibió al Club Tigres UANL en la correspondiente jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX en la cancha del estadio Cuauhtémoc, con el objetivo de seguir sumando unidades para mantenerse en zona de clasificación a la Liguilla.

Con un autogol de Joaquim Pereira y un tanto de Nicolás Ibáñez, quien se estrenó en la Liga MX con la escuadra capitalina marcándole a su ex equipo, la Máquina Celeste de la Cruz Azul venció 2-1 a Tigres UANL, que descontó por conducto del argentino Ángel Correa.

A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por Nicolás Larcamón, que aspira a meter una vez más al conjunto celeste entre los mejores ocho clubes del torneo.

Cruz Azul vs Chivas - Liga MX

Angel Marquez, Gabriel Fernandez
Cruz Azul vs Chivas | Manuel Velasquez/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 21 de febrero
  • Lugar: Puebla, Puebla
  • Estadio: Cuauhtémoc
  • Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Monterrey vs Cruz Azul - Liga MX

Ángel Correa, Omar Campos
Monterrey vs Cruz Azul | Azael Rodriguez/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 28 de febrero
  • Lugar: Monterrey, Nuevo León
  • Estadio: BBVA
  • Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

Santos Laguna vs Cruz Azul - Liga MX

Aldo Lopez, Gonzalo Piovi
Santos Laguna vs Cruz Azul | Jam Media/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 3 de marzo
  • Lugar: Torreón, Coahuila
  • Estadio: Corona
  • Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

Cruz Azul vs Atlético de San Luis - Liga MX

Willer Ditta, Joao Geraldino, Joao Pedro
Cruz Azul vs Atlético de San Luis | Jam Media/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 7 de marzo
  • Lugar: Puebla, Puebla
  • Estadio: Cuauhtémoc
  • Hora: 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

Pumas UNAM vs Cruz Azul - Liga MX

Rodrigo Lopez, Mateusz Bogusz
Pumas UNAM vs Cruz Azul | Jam Media/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 14 de marzo
  • Lugar: Ciudad de México
  • Estadio: Olímpico Universitario
  • Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 22:00 horas (México), 05:00 horas (España)

Benjamín Guerra
