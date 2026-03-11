El calendario con los próximos 5 partidos de Cruz Azul tras vencer 3-2 a Santos

Cruz Azul se impuso por marcador de 3-2 a Monterrey en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Los goles de la Máquina Celeste fueron obra de Erik Lira, Gonzalo Piovi y Nicolás Ibáñez. A continuación, te presentamos los próximos compromisos del conjunto cementero.

Pumas UNAM vs Cruz Azul, jornada 11 de la Liga MX

Cruz Azul v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 14 de marzo

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

Pumas y Cruz Azul volverán a verse las caras en una nueva edición de esta rivalidad. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos conjuntos, la Máquina ha tenido la ventaja sobre los universitarios, con un balance de tres triunfos, un empate y solo una derrota. El cuadro de Nicolás Larcamón llega muy fortalecido a este duelo tras la presentación a mitad de semana ante Monterrey.

Cruz Azul vs Monterrey, vuelta de octavos de final, Concachampions

CF Monterrey v Cruz Azul - CONCACAF Champions Cup 2026 | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 17 de marzo

Lugar: Puebla

Estadio: Estadio Cuauhtémoc

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

La Máquina Celeste disputará en casa el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón parte con ventaja en la serie y tiene todo a su favor para sellar su clasificación a la siguiente ronda del certamen. Cabe recordar que en esta fase sigue vigente el criterio de gol de visitante.

Mazatlán vs Cruz Azul, jornada 12 de la Liga MX

TOPSHOT-FBL-LIGAMX-CRUZ AZUL-MAZATLAN | CARL DE SOUZA/GettyImages

¿Cuándo?: 20 de marzo

Lugar: Mazatlán, Sinaloa

Estadio: El Encanto

Hora: 22:06 horas (Estados Unidos), 21:06 horas (México)

Las estadísticas posicionan a Cruz Azul como el gran favorito para su encuentro contra Mazatlán FC en la jornada 12. Históricamente, la balanza se inclina hacia los celestes, quienes en sus 11 enfrentamientos previos en la Liga MX han logrado cinco triunfos y cuatro empates, cayendo apenas en dos ocasiones.

Cruz Azul vs Pachuca, jornada 13 de la Liga MX

Pachuca v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 4 de abril

Lugar: Puebla

Estadio: Estadio Cuauhtémoc

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

Para la jornada 13 del Clausura 2026, Cruz Azul recibe a Pachuca este sábado 4 de abril con la mira puesta en el liderato. La Máquina llega con un dominio reciente importante, sumando tres victorias consecutivas sobre los Tuzos, quienes buscarán romper esa racha para consolidarse en los puestos directos de Liguilla.

América vs Cruz Azul, jornada 14 de la Liga MX

America v Cruz Azul - Playoffs Torneo Clausura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de abril

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

Con el título en la mira, los dos grandes contendientes del semestre se miden en una nueva edición del Clásico Joven este abril. La rivalidad llega más equilibrada que nunca, pues sus cinco duelos más recientes en el torneo local han dejado dos victorias para cada uno y una igualada.