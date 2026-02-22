El calendario con los próximos 5 partidos de Inter Miami tras caer 3-0 ante LAFC

Este fin de semana se llevó a cabo la jornada inaugural de la temporada regular 2026 de la Major League Soccer entre Los Angeles Football Club y el Inter Miami CF, un choque de titanes entre dos de las mejores franquicias de la liga, una de la Conferencia Oeste y otra de la Conferencia Este.

El conjunto de las Garzas debutó con una derrota al caer 3-0 ante el cuadro angelino con anotaciones del venezolano David Martínez, el gabonés Denis Bouanga y el salvadoreño Nathan Ordaz. En lo que fue un partido para el olvido de los vigentes campeones de la MLS Cup.

A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por Javier Mascherano, que aspira a refrendar el campeonato de la MLS Cup.

Orlando City vs Inter Miami - Major League Soccer

Orlando City vs Inter Miami | CHRIS ARJOON/GettyImages

¿Cuándo?: 1 de marzo

Lugar: Orlando, Florida

Estadio: Exploria Stadium

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México), 01:00 horas (España)

DC United vs Inter Miami - Major League Soccer

DC United vs Inter Miami | Megan Briggs/GettyImages

¿Cuándo?: 7 de marzo

Lugar: Baltimore, Maryland

Estadio: M&T Bank Stadium

Hora: 16:30 horas (Estados Unidos), 15:30 horas (México), 22:30 horas (España)

Charlotte FC vs Inter Miami - Major League Soccer

Charlotte FC vs Inter Miami | David Jensen/GettyImages

¿Cuándo?: 14 de marzo

Lugar: Charlotte, Carolina del Norte

Estadio: Bank of America Stadium

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 01:30 horas (España)

NYC FC vs Inter Miami - Major League Soccer

NYC FC vs Inter Miami | Rich Storry/GettyImages

¿Cuándo?: 22 de marzo

Lugar: El Bronx, Nueva York

Estadio: Yankee Stadium

Hora: 13:00 horas (Estados Unidos), 12:00 horas (México), 19:00 horas (España)

Inter Miami vs Austin FC - Major League Soccer

Inter Miami vs Austin FC | Icon Sportswire/GettyImages

¿Cuándo?: 4 de abril

Lugar: Miami, Florida

Estadio: Miami Freedom Park

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 01:30 horas (España)

