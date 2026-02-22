El calendario con los próximos 5 partidos de Inter Miami tras caer 3-0 ante LAFC
Este fin de semana se llevó a cabo la jornada inaugural de la temporada regular 2026 de la Major League Soccer entre Los Angeles Football Club y el Inter Miami CF, un choque de titanes entre dos de las mejores franquicias de la liga, una de la Conferencia Oeste y otra de la Conferencia Este.
El conjunto de las Garzas debutó con una derrota al caer 3-0 ante el cuadro angelino con anotaciones del venezolano David Martínez, el gabonés Denis Bouanga y el salvadoreño Nathan Ordaz. En lo que fue un partido para el olvido de los vigentes campeones de la MLS Cup.
A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por Javier Mascherano, que aspira a refrendar el campeonato de la MLS Cup.
Orlando City vs Inter Miami - Major League Soccer
- ¿Cuándo?: 1 de marzo
- Lugar: Orlando, Florida
- Estadio: Exploria Stadium
- Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México), 01:00 horas (España)
DC United vs Inter Miami - Major League Soccer
- ¿Cuándo?: 7 de marzo
- Lugar: Baltimore, Maryland
- Estadio: M&T Bank Stadium
- Hora: 16:30 horas (Estados Unidos), 15:30 horas (México), 22:30 horas (España)
Charlotte FC vs Inter Miami - Major League Soccer
- ¿Cuándo?: 14 de marzo
- Lugar: Charlotte, Carolina del Norte
- Estadio: Bank of America Stadium
- Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 01:30 horas (España)
NYC FC vs Inter Miami - Major League Soccer
- ¿Cuándo?: 22 de marzo
- Lugar: El Bronx, Nueva York
- Estadio: Yankee Stadium
- Hora: 13:00 horas (Estados Unidos), 12:00 horas (México), 19:00 horas (España)
Inter Miami vs Austin FC - Major League Soccer
- ¿Cuándo?: 4 de abril
- Lugar: Miami, Florida
- Estadio: Miami Freedom Park
- Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 01:30 horas (España)
