El calendario con los próximos 5 partidos de Inter Miami tras caer 3-0 ante LAFC

El vigente campeón de la MLS arrancó su actividad en Los Angeles con una derrota
Benjamín Guerra|
Inter Miami perdió en su debut en la temporada 2026 de la MLS
Inter Miami perdió en su debut en la temporada 2026 de la MLS | Kevork Djansezian/GettyImages

Este fin de semana se llevó a cabo la jornada inaugural de la temporada regular 2026 de la Major League Soccer entre Los Angeles Football Club y el Inter Miami CF, un choque de titanes entre dos de las mejores franquicias de la liga, una de la Conferencia Oeste y otra de la Conferencia Este.

El conjunto de las Garzas debutó con una derrota al caer 3-0 ante el cuadro angelino con anotaciones del venezolano David Martínez, el gabonés Denis Bouanga y el salvadoreño Nathan Ordaz. En lo que fue un partido para el olvido de los vigentes campeones de la MLS Cup.

A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por Javier Mascherano, que aspira a refrendar el campeonato de la MLS Cup.

Orlando City vs Inter Miami - Major League Soccer

FBL-MLS-MEX-LEAGUES-MIAMI-ORLANDO
Orlando City vs Inter Miami | CHRIS ARJOON/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 1 de marzo
  • Lugar: Orlando, Florida
  • Estadio: Exploria Stadium
  • Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México), 01:00 horas (España)

DC United vs Inter Miami - Major League Soccer

Rodrigo De Paul, Jackson Hopkins
DC United vs Inter Miami | Megan Briggs/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 7 de marzo
  • Lugar: Baltimore, Maryland
  • Estadio: M&T Bank Stadium
  • Hora: 16:30 horas (Estados Unidos), 15:30 horas (México), 22:30 horas (España)

Charlotte FC vs Inter Miami - Major League Soccer

Lionel Messi, Wilfried Zaha
Charlotte FC vs Inter Miami | David Jensen/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 14 de marzo
  • Lugar: Charlotte, Carolina del Norte
  • Estadio: Bank of America Stadium
  • Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 01:30 horas (España)

NYC FC vs Inter Miami - Major League Soccer

Tadeo Allende, Justin Haak
NYC FC vs Inter Miami | Rich Storry/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 22 de marzo
  • Lugar: El Bronx, Nueva York
  • Estadio: Yankee Stadium
  • Hora: 13:00 horas (Estados Unidos), 12:00 horas (México), 19:00 horas (España)

Inter Miami vs Austin FC - Major League Soccer

SOCCER: JUL 01 MLS - Inter Miami CF vs Austin FC
Inter Miami vs Austin FC | Icon Sportswire/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 4 de abril
  • Lugar: Miami, Florida
  • Estadio: Miami Freedom Park
  • Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 01:30 horas (España)

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

