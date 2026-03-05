El calendario con los próximos 5 partidos de Rayados tras golear 4-0 al Querétaro

La noche del miércoles 4 de marzo del 2026, el Club de Fútbol Monterrey recibió la visita de los Gallos Blancos del Querérato, para el partido correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Clausura 2026.

En el banquillo, Nicolás Sánchez, director técnico interino de Rayados quien busca cambiarle la cara a la Pandilla del Cerro de la Silla, luego de un arranque de semestre complicado bajo el mando de Domenec Torrent. Con una alineación titular que generó debate, la escuadra regiomontana concretó una espectacular goleada de 4-0.

Con un doblete de Luca Orellano, un tanto más de Sergio Canales y otro de Jesús: el 'Tecatito' Corona, el conjunto albiazul goleó 4-0 al Querétaro, y ahora el Monterrey piensa en el clásico regio frente a Tigres, a disputarse el próximo sábado.

A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por Nicolás Sánchez, quien busca volver a los primeros lugares de tabla general.

Tigres UANL vs Monterrey - Liga MX

Tigres UANL vs Monterrey | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 7 de marzo

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (Ciudad de México), 04:00 horas (España)

Monterrey vs Cruz Azul - CONCACAF Champions CUP

Santos Laguna v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

¿Cuándo?: 10 de marzo

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 02:00 horas (España)

FC Juárez vs Monterrey - Liga MX

FC Juárez vs Monterrey | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 13 de marzo

Lugar: Ciudad Juárez, Chihuahua

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 22:00 horas (Ciudad de México), 05:00 horas (España)

Cruz Azul vs Monterrey - CONCACAF Champions CUP

Monterrey v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 17 de marzo

Lugar: Puebla

Estadio: Cuauhtémoc

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (Ciudad de México), 04:00 horas (España)

Monterrey vs Chivas - Liga MX

Monterrey vs Chivas | Simon Barber/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de marzo

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

