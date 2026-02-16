El calendario con los próximos 5 partidos de Tigres UANL tras caer 2-1 ante el Cruz Azul

El Club Tigres UANL visitó al Club de Fútbol Cruz Azul para el partido correspondiente a la jornada número seis por el torneo de Clausura 2026, a disputarse en la cancha del estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

Con un autogol de Joaquim Pereira y un gol de Nicoláz Ibáñez, quien hizo válida la ley del ex, marcando ante Tigres su primer gol con Cruz Azul en Liga MX, la escuadra capitalina venció 2-1 al conjunto regiomontano, quien con este resultado cayó hasta el puesto número siete de la tabla general.

A continuación, te dejamos el calendario de los próximos cinco compromisos del conjunto dirigido por Guido Pizarro, que aspira a meterse de nuevo a la Liguilla y volver a competir por el campeonato mexicano de Primera División.

Tigres UANL vs Pachuca - Liga MX

Tigres UANL vs Pachuca | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Cuándo?: 20 de febrero

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

América vs Tigres UANL - Liga MX

América vs Tigres UANL | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 28 de febrero

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 22:00 horas (EE. UU.), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Puebla vs Tigres UANL - Liga MX

Puebla vs Tigres UANL | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Cuándo?: 4 de marzo

Lugar: Puebla, Puebla

Estadio: Cuauhtémoc

Hora: 20:00 horas (EE. UU.), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

Tigres UANL vs Monterrey - Liga MX

Tigres UANL vs Monterrey | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 7 de marzo

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Tigres UANL vs Querétaro - Liga MX

Tigres UANL vs Querétaro | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Cuándo?: 13 de marzo

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México), 03:00 horas (España)

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX