El calendario con los próximos 5 partidos de Tigres UANL tras caer 2-1 ante el Cruz Azul
El Club Tigres UANL visitó al Club de Fútbol Cruz Azul para el partido correspondiente a la jornada número seis por el torneo de Clausura 2026, a disputarse en la cancha del estadio Cuauhtémoc, en Puebla.
Con un autogol de Joaquim Pereira y un gol de Nicoláz Ibáñez, quien hizo válida la ley del ex, marcando ante Tigres su primer gol con Cruz Azul en Liga MX, la escuadra capitalina venció 2-1 al conjunto regiomontano, quien con este resultado cayó hasta el puesto número siete de la tabla general.
A continuación, te dejamos el calendario de los próximos cinco compromisos del conjunto dirigido por Guido Pizarro, que aspira a meterse de nuevo a la Liguilla y volver a competir por el campeonato mexicano de Primera División.
Tigres UANL vs Pachuca - Liga MX
- ¿Cuándo?: 20 de febrero
- Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Estadio: Universitario
- Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)
América vs Tigres UANL - Liga MX
- ¿Cuándo?: 28 de febrero
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Ciudad de los Deportes
- Hora: 22:00 horas (EE. UU.), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)
Puebla vs Tigres UANL - Liga MX
- ¿Cuándo?: 4 de marzo
- Lugar: Puebla, Puebla
- Estadio: Cuauhtémoc
- Hora: 20:00 horas (EE. UU.), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)
Tigres UANL vs Monterrey - Liga MX
- ¿Cuándo?: 7 de marzo
- Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Estadio: Universitario
- Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)
Tigres UANL vs Querétaro - Liga MX
- ¿Cuándo?: 13 de marzo
- Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Estadio: Universitario
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México), 03:00 horas (España)
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.