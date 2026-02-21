El calendario con los próximos 5 partidos de Tigres UANL tras caer 2-1 contra Pachuca
Club Tigres UANL recibió la visita de los Tuzos del Pachuca, para el partido correspondiente a la jornada número siete por el torneo de Clausura 2026.
Comenzaron ganando el cotejo con un gran gol de Ozziel Herrera al minuto 39; asistencia de Ángel Correa. Sin embargo, en la segunda mitad Joaquim Pereira fue expulsado por una falta imprudente en los línderos del área, dejando a su equipo con 10 en la cancha. El Pachuca aprovechó la situación y le dio la vuelta al marcador con goles de Salomón Rondón y de Kenedy.
Ahora, los dirigidos por Guido Pizarro tendrán que concentrarse de lleno en el compromiso de la fecha ocho, cuando visiten al Club América. Compartimos con ustedes el calendario completo con los próximos cinco partidos de Tigres.
América vs Tigres UANL - Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cinco por el torneo de Apertura 2025, y el duelo acabó 3-1, en favor del conjunto azulcrema. Cabe señalar que aquel descalabro fue el único que sufrieron los de Guido Pizarro en temporada regular.
- ¿Cuándo?: 28 de febrero
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Ciudad de los Deportes
- Hora: 22:00 horas (EE. UU.), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)
Puebla vs Tigres UANL - Liga MX
La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cuatro por el torneo de Apertura 2025. Aquel encuentro acabó 7-0 en favor de los dirigidos por Guido Pizarro, en lo que es, hasta el momento, la mayor goleada de Tigres en la historia de los torneos cortos.
- ¿Cuándo?: 4 de marzo
- Lugar: Puebla, Puebla
- Estadio: Cuauhtémoc
- Hora: 20:00 horas (EE. UU.), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)
Tigres UANL vs Monterrey - Liga MX
La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 16 por el torneo de Apertura 2025. El clásico regiomontano se llevó a cabo en la cancha del estadio BBVA, y acabó con un frío empate a un gol.
- ¿Cuándo?: 7 de marzo
- Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Estadio: Universitario
- Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)
Tigres UANL vs Querétaro - Liga MX
La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 11 por el torneo de Apertura 2025, y el duelo acabó 2-0, en favor de los dirigidos por Guido Pizarro.
- ¿Cuándo?: 13 de marzo
- Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Estadio: Universitario
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México), 03:00 horas (España)
Juárez vs Tigres UANL - Liga MX
La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número dos por el torneo de Apertura 2025, y el duelo acabó 1-0, en favor de los dirigidos por Guido Pizarro.
- ¿Cuándo?: 22 de marzo
- Lugar: Ciudad Juárez
- Estadio: Olímpico Benito Juárez
- Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.