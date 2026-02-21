El calendario con los próximos 5 partidos de Tigres UANL tras caer 2-1 contra Pachuca

Club Tigres UANL recibió la visita de los Tuzos del Pachuca, para el partido correspondiente a la jornada número siete por el torneo de Clausura 2026.

Comenzaron ganando el cotejo con un gran gol de Ozziel Herrera al minuto 39; asistencia de Ángel Correa. Sin embargo, en la segunda mitad Joaquim Pereira fue expulsado por una falta imprudente en los línderos del área, dejando a su equipo con 10 en la cancha. El Pachuca aprovechó la situación y le dio la vuelta al marcador con goles de Salomón Rondón y de Kenedy.

Ahora, los dirigidos por Guido Pizarro tendrán que concentrarse de lleno en el compromiso de la fecha ocho, cuando visiten al Club América. Compartimos con ustedes el calendario completo con los próximos cinco partidos de Tigres.

América vs Tigres UANL - Liga MX

América vs Tigres UANL | Azael Rodriguez/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cinco por el torneo de Apertura 2025, y el duelo acabó 3-1, en favor del conjunto azulcrema. Cabe señalar que aquel descalabro fue el único que sufrieron los de Guido Pizarro en temporada regular.

¿Cuándo?: 28 de febrero

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 22:00 horas (EE. UU.), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Puebla vs Tigres UANL - Liga MX

Puebla vs Tigres UANL | Agustin Cuevas/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cuatro por el torneo de Apertura 2025. Aquel encuentro acabó 7-0 en favor de los dirigidos por Guido Pizarro, en lo que es, hasta el momento, la mayor goleada de Tigres en la historia de los torneos cortos.

¿Cuándo?: 4 de marzo

Lugar: Puebla, Puebla

Estadio: Cuauhtémoc

Hora: 20:00 horas (EE. UU.), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

Tigres UANL vs Monterrey - Liga MX

Tigres UANL vs Monterrey | Azael Rodriguez/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 16 por el torneo de Apertura 2025. El clásico regiomontano se llevó a cabo en la cancha del estadio BBVA, y acabó con un frío empate a un gol.

¿Cuándo?: 7 de marzo

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Tigres UANL vs Querétaro - Liga MX

Tigres UANL vs Querétaro | Agustin Cuevas/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 11 por el torneo de Apertura 2025, y el duelo acabó 2-0, en favor de los dirigidos por Guido Pizarro.

¿Cuándo?: 13 de marzo

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México), 03:00 horas (España)

Juárez vs Tigres UANL - Liga MX

FC Juarez v Necaxa - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número dos por el torneo de Apertura 2025, y el duelo acabó 1-0, en favor de los dirigidos por Guido Pizarro.

¿Cuándo?: 22 de marzo

Lugar: Ciudad Juárez

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

