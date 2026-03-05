El calendario con los próximos 5 partidos de Tigres UANL tras perder 3-1 contra el Puebla
La noche del miércoles 4 de marzo del 2026, en la cancha del estadio Cuauhtémoc, la Franja del Puebla recibió la visita de Tigres UANL, para el partido correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Clausura 2026.
Con goles de Emiliano Gómez, Édgar Guerra y Carlos Baltazar, la escuadra local se quedó con la victoria, dejando a Tigres UANL en severos conflictos de cara al clásico regiomontano y un calendario que podría definir el futuro del conjunto felino.
Tigres vs Rayados
Estadio Universitario
Sábado, 7 de marzo
22 h (EEUU ET), 21 h (México)
Jornada 10, Liga MX
El Clásico Regio se celebrará en el Volcán, donde los locales parten como amplios favoritos para hacerse con el triunfo porque los albiazules andan de capa caída, con el técnico español Domènec Torrent viviendo, posiblemente, sus últimos choques al frente del equipo. Monterrey viene de perder 0-2 ante Cruz Azul.
FC Cincinnati vs Tigres
TQL Stadium
Jueves, 12 de marzo
19 h (EEUU ET), 18 h (México)
Octavos de Final de Ida, Concachampions
La U se enfocará en el certamen internacional, donde tiene como rival al club de la MLS, que viene de haber librado la primera ronda al golear 4-1 global al Forge FC de Canadá. El cuadro de Ohio se encargó del Universidad O&M de República Dominicana, al cual vapuleó 13-0 global.
Tigres vs Querétaro
Estadio Universitario
Viernes, 13 de marzo
20 h (EEUU ET), 19 h (México)
Jornada 11, Liga MX
El Volcán le dará una recepción hostil a los Gallos Blancos, que por ahora han quedado a deber con el estratega chileno Esteban González. Lamentablemente para la afición queretana, su equipo está en el penúltimo lugar de la clasificación, así que el club negriazul llega como víctima a este compromiso.
Tigres vs FC Cincinnati
Estadio Universitario
Jueves, 19 de marzo
20 h (EEUU ET), 19 h (México)
Octavos de Final de Vuelta, Concachampions
Ya existe un historial entre estos dos equipos, siendo el mexicano quien se consagró como vencedor en la edición 2025. En la Primera Ronda hubo un empate 1-1 en suelo norteamericano, pero en el Volcán, los felinos se impusieron 3-1 para avanzar a la siguiente ronda.
Juárez vs Tigres UANL
Estadio Olímpico Benito Juárez
Domingo 22 de marzo
20 h (EEUU ET), 19 h (México)
Jornada 12, Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número dos por el torneo de Apertura 2025 y el duelo acabó 1-0 en favor del conjunto auriazul. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán' Universitario.
