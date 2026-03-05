El calendario con los próximos 5 partidos de Tigres UANL tras perder 3-1 contra el Puebla

La noche del miércoles 4 de marzo del 2026, en la cancha del estadio Cuauhtémoc, la Franja del Puebla recibió la visita de Tigres UANL, para el partido correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Clausura 2026.

Con goles de Emiliano Gómez, Édgar Guerra y Carlos Baltazar, la escuadra local se quedó con la victoria, dejando a Tigres UANL en severos conflictos de cara al clásico regiomontano y un calendario que podría definir el futuro del conjunto felino.

Tigres vs Rayados

Estadio Universitario

Sábado, 7 de marzo

22 h (EEUU ET), 21 h (México)

Jornada 10, Liga MX

El Clásico Regio se celebrará en el Volcán, donde los locales parten como amplios favoritos para hacerse con el triunfo porque los albiazules andan de capa caída, con el técnico español Domènec Torrent viviendo, posiblemente, sus últimos choques al frente del equipo. Monterrey viene de perder 0-2 ante Cruz Azul.

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

FC Cincinnati vs Tigres

TQL Stadium

Jueves, 12 de marzo

19 h (EEUU ET), 18 h (México)

Octavos de Final de Ida, Concachampions

La U se enfocará en el certamen internacional, donde tiene como rival al club de la MLS, que viene de haber librado la primera ronda al golear 4-1 global al Forge FC de Canadá. El cuadro de Ohio se encargó del Universidad O&M de República Dominicana, al cual vapuleó 13-0 global.

FC Cincinnati | David Berding/GettyImages

Tigres vs Querétaro

Estadio Universitario

Viernes, 13 de marzo

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Jornada 11, Liga MX

El Volcán le dará una recepción hostil a los Gallos Blancos, que por ahora han quedado a deber con el estratega chileno Esteban González. Lamentablemente para la afición queretana, su equipo está en el penúltimo lugar de la clasificación, así que el club negriazul llega como víctima a este compromiso.

Queretaro v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Tigres vs FC Cincinnati

Estadio Universitario

Jueves, 19 de marzo

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Octavos de Final de Vuelta, Concachampions

Ya existe un historial entre estos dos equipos, siendo el mexicano quien se consagró como vencedor en la edición 2025. En la Primera Ronda hubo un empate 1-1 en suelo norteamericano, pero en el Volcán, los felinos se impusieron 3-1 para avanzar a la siguiente ronda.

Tigres UANL v Cincinnati - 2025 Concacaf Champions Cup | Jam Media/GettyImages

Juárez vs Tigres UANL

Estadio Olímpico Benito Juárez

Domingo 22 de marzo

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Jornada 12, Liga MX

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número dos por el torneo de Apertura 2025 y el duelo acabó 1-0 en favor del conjunto auriazul. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán' Universitario.

FC Juarez v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

