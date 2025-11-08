El Arsenal empató por marcador de 2-2 contra el Sunderland en la jornada 11 de la Premier League. Parecía que los Gunners se iban a llevar la victoria en el Estadio de Luz, pero al minuto 90+4, Brian Bobbey apareció para rescatar un punto para los Black Cats.

Luego de este partido, el equipo de Arteta tendrá que defender su liderato en la Premier League y seguir sumando en la Champions, donde de momento es uno de los cinco equipos que ha conseguido pleno de victorias en las tres primeras jornadas.

Veamos cuáles serán los próximos compromisos de los gunners.

Arsenal vs Tottenham, jornada 12 de la Premier League

Después del parón de selecciones regresará el fútbol al Emirates Stadium para protagonizar uno de los grandes derbis de Londres. Los actuales campeones de la UEFA Europa League quieren meterse en el lote de arriba en la Premier League y vencer al puntero es una gran forma de dar un golpe de autoridad.

23/11/2025: Arsenal vs Tottenham - Premier League (12:30 EEUU, 10:30 MX, 17:30 ESP)

Arsenal vs Bayern Múnich, jornada 5 de la Champions League

La Champions vuelve al Emirates Stadium con un auténtico partidazo. El Arsenal y el Bayern Múnich, dos de los equipos invictos de la competición, se verán las caras en el que promete ser un duelo de alto voltaje. Ambos saben que sumar los tres puntos es importante, pero lo es aún más derrotar a un rival directo en la lucha por meterse entre los ocho primeros.

26/11/2025: Arsenal vs Bayern Múnich - Champions League (16:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP)

Chelsea vs Arsenal, jornada 13 de la Premier League

Stamford Bridge será testigo de un partido increíble: uno de los máximos candidatos a ganar la Premier League visitará al actual campeón del mundo en uno de los clásicos de Londres.

30/11/2025: Chelsea vs Arsenal - Premier League - 11:30 EEUU, 10:30 MX, 17:30 ESP

Arsenal vs Brentford, jornada 14 de la Premier League

Ya de vuelta en el Emirates, el Arsenal abrirá su actividad de diciembre recibiendo la visita del Brentford, que si bien perdió a varias de sus figuras en el último mercado de fichajes siempre es un rival duro.

03/12/2025: Arsenal vs Brentford - Premier League - 14:30 EEUU, 13:30 MX, 20:30 ESP

Aston Villa vs Arsenal, jornada 15 de la Premier League

En la continuidad de la actividad de diciembre, el equipo de Mikel Arteta tendrá que viajar a Birmingham para enfrentarse al Aston Villa de Unai Emery en el Villa Park, una parada complicada para todos los rivales.

06/12/2025: Aston Villa vs Arsenal - Premier League - 07:30 EEUU, 06:30 MX, 13:30 ESP

