El calendario con los próximos 5 partidos del Arsenal tras enfrentarse con el Brighton

El Arsenal viene de enfrentarse con el Brighton en la cuarta ronda de la EFL Cup, que se jugó a partido único y que logró vencer por un cómodo 2-0.

Luego de este partido, el equipo de Arteta tendrá que defender su liderato en la Premier League y seguir sumando en la Champions, donde de momento es uno de los cinco equipos que ha conseguido pleno de victorias en las tres primeras jornadas.

Veamos cuáles serán los próximos compromisos de los gunners.

Burnley vs Arsenal, jornada 10 de la Premier League

Burnley FC v Arsenal FC - Premier League | Matt McNulty/GettyImages

Es uno de los equipos que hoy está en la zona baja de la tabla pero fuera del descenso a la Championship. Los dirigidos por Arteta deberán aprovecharse del Burnley y prevalecer en el desarrollo del encuentro, siendo convincentes ante un equipo que está a las claras es inferior a los Gunners.

1/11/2025: Burnley vs Arsenal - Premier League (11:00 EEUU, 9:00 MX y 16:00 ESP)

Slavia Praga vs Arsenal, jornada 4 de la Champions League

El Arsenal viajará a la Repúbica Checa para buscar sacar tres puntos contra un equipo que tuvo un muy mal arranque en la Liga de Campeones de la UEFA. Los Gunners marchan en buen puesto y tienen en su favor un historial de una victoria y un empate en su favor.

Los checos no saben lo que es ganar en esta Champions, mientras que los ingleses llevan tres victorias en tres partidos.

4/11/2025: Slavia Praga vs Arsenal - Champions League (13:45 EEUU, 11:45 MX, 18:45 ESP)

Sunderland vs Arsenal, jornada 11 de la Premier League

Arsenal v Sunderland - Premier League | Richard Heathcote/GettyImages

Es una gran campaña hasta el momento para el equipo del noreste inglés, estando en la séptima colocación, a un punto de zona de Champions y a solo cinco unidades del líder, justamente los dirigidos por Mikel Arteta. No será un partido sencillo para los Gunners, que deberán ratificar allí su buen presente.

8/11/2025: Sunderland vs Arsenal - Premier League (13:30 EEUU, 11:30 MX, 18:30 ESP)

Arsenal vs Tottenham, jornada 12 de la Premier League

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Shaun Botterill/GettyImages

Después del parón de selecciones regresará el fútbol al Emirates Stadium para protagonizar uno de los grandes derbis de Londres. Los actuales campeones de la UEFA Europa League quieren meterse en el lote de arriba en la Premier League y vencer al puntero es una gran forma de dar un golpe de autoridad.

23/11/2025: Arsenal vs Tottenham - Premier League (12:30 EEUU, 10:30 MX, 17:30 ESP)

Arsenal vs Bayern Múnich, jornada 5 de la Champions League

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-ARSENAL | ODD ANDERSEN/GettyImages

La Champions vuelve al Emirates Stadium con un auténtico partidazo. El Arsenal y el Bayern Múnich, dos de los equipos invictos de la competición, se verán las caras en el que promete ser un duelo de alto voltaje. Ambos saben que sumar los tres puntos es importante, pero lo es aún más derrotar a un rival directo en la lucha por meterse entre los ocho primeros.

26/11/2025: Arsenal vs Bayern Múnich - Champions League (16:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP)

El calendario con los cinco próximos partidos del Arsenal