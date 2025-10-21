El calendario con los próximos 5 partidos del Arsenal tras golear 4-0 al Atlético Madrid
Tras el encuentro por la jornada 8 ante el Fulham, donde el Arsenal ganó en Craven Cottage por 1-0 y se posicionó como líder de la Premier League, llegó el gran encuentro ante el Atlético de Madrid por Champions League y convenció con un gran marcador.
Luego de este partido, quieren defender el liderato de la Premier, avanzar en la EFL Cup y tendrán otro partido por la Champions.
Arsenal vs Crystal Palace, jornada 9 de la Premier League
El Arsenal recibe al Crystal Palace en un duelo de alto voltaje en Londres. Los Gunners querrán reafirmar su fortaleza en casa tras la exigencia europea, mientras los Eagles buscan sorprender con su eficiencia defensiva y rápidos contraataques.
- 26/10/25: Arsenal vs. Crystal Palace - Jornada 9 de Premier League (12:30 US, 10:30 MX, 18:30 ESP)
Arsenal vs Brighton, octavos de final de la EFL Cup
Este choque será el único a eliminación directa del futuro cercano del Arsenal, que llega a este encuentro luego de haber dejado afuera a Port Vale (2-0). Por su parte, las Gaviotas vienen de aplastar 6-0 al Barnsley en la tercera ronda.
- 29/10/25: Arsenal vs. Brighton - Octavos de final de la EFL Cup (15:45 US, 13:45 MX, 21:45 ESP)
Arsenal vs Burnley, jornada 10 de la Premier League
Es uno de los equipos que hoy está descendiendo al Championship y por eso los dirigidos por Arteta deberán aprovecharse del Burnley y prevalecer en el desarrollo del encuentro, siendo convincentes ante un equipo que está a las claras es inferior a los Gunners.
- 01/11/25: Arsenal vs. Burnley - Jornada 10 de Premier League (12:30 US, 10:30 MX, 18:30 ESP)
Slavia Praga vs Arsenal, jornada 4 de la Champions League
El Arsenal viajará a la Repúbica Checa para buscar sacar tres puntos contra un equipo que tuvo un muy mal arranque en la Liga de Campeones de la UEFA. Los Gunners marchan en buen puesto y tienen en su favor un historial de una victoria y un empate en su favor.
- 04/11/25: Slavia Praga vs Arsenal - Jornada 14 de Champions League (13:45 US, 11:45 MX, 19:45 ESP)
Sunderland vs Arsenal, jornada 11 de la Premier League
Es una gran campaña hasta el momento para el equipo del noreste inglés, estando en la séptima colocación, a un punto de zona de Champions y a solo cinco unidades del líder, justamente los dirigidos por Mikel Arteta. No será un partido sencillo para los Gunners, que deberán ratificar allí su buen presente.
- 08/11/25: Sunderland vs. Arsenal - Jornada 11 de Premier League (13:30 US, 11:30 MX, 19:30 ESP)
El calendario con los cinco próximos partidos del Arsenal
Rival
Fecha
Hora
TV
Competición
Crystal Palace
26 de octubre
12:30 US, 10:30 MX, 18:30 ESP
Premier League
Sky Sports, DAZN
Brighton
29 de octubre
15:45 US, 13:45 MX, 21:45 ESP
EFL Cup
TNT
Burnley
01 de noviembre
12:30 US, 10:30 MX, 18:30 ESP
Premier League
Sky Sports, DAZN
Slavia Praga
04 de noviembre
13:45 US, 11:45 MX, 19:45 ESP
Champions League
TNT
Sunderland
08 de noviembre
13:30 US, 11:30 MX, 19:30 ESP
Premier League
Sky Sports, DAZN
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.