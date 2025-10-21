El calendario con los próximos 5 partidos del Arsenal tras golear 4-0 al Atlético Madrid

Tras el encuentro por la jornada 8 ante el Fulham, donde el Arsenal ganó en Craven Cottage por 1-0 y se posicionó como líder de la Premier League, llegó el gran encuentro ante el Atlético de Madrid por Champions League y convenció con un gran marcador.

Luego de este partido, quieren defender el liderato de la Premier, avanzar en la EFL Cup y tendrán otro partido por la Champions.

Arsenal vs Crystal Palace, jornada 9 de la Premier League

Arsenal FC v Crystal Palace FC - Premier League | Ryan Pierse/GettyImages

El Arsenal recibe al Crystal Palace en un duelo de alto voltaje en Londres. Los Gunners querrán reafirmar su fortaleza en casa tras la exigencia europea, mientras los Eagles buscan sorprender con su eficiencia defensiva y rápidos contraataques.

26/10/25: Arsenal vs. Crystal Palace - Jornada 9 de Premier League (12:30 US, 10:30 MX, 18:30 ESP)

Arsenal vs Brighton, octavos de final de la EFL Cup

Brighton & Hove Albion FC v Arsenal FC - Premier League | Mike Hewitt/GettyImages

Este choque será el único a eliminación directa del futuro cercano del Arsenal, que llega a este encuentro luego de haber dejado afuera a Port Vale (2-0). Por su parte, las Gaviotas vienen de aplastar 6-0 al Barnsley en la tercera ronda.

29/10/25: Arsenal vs. Brighton - Octavos de final de la EFL Cup (15:45 US, 13:45 MX, 21:45 ESP)

Arsenal vs Burnley, jornada 10 de la Premier League

Burnley FC v Arsenal FC - Premier League | Matt McNulty/GettyImages

Es uno de los equipos que hoy está descendiendo al Championship y por eso los dirigidos por Arteta deberán aprovecharse del Burnley y prevalecer en el desarrollo del encuentro, siendo convincentes ante un equipo que está a las claras es inferior a los Gunners.

01/11/25: Arsenal vs. Burnley - Jornada 10 de Premier League (12:30 US, 10:30 MX, 18:30 ESP)

Slavia Praga vs Arsenal, jornada 4 de la Champions League

FBL-EUR-C3-SLAVIA PRAGUE-ARSENAL | MICHAL CIZEK/GettyImages

El Arsenal viajará a la Repúbica Checa para buscar sacar tres puntos contra un equipo que tuvo un muy mal arranque en la Liga de Campeones de la UEFA. Los Gunners marchan en buen puesto y tienen en su favor un historial de una victoria y un empate en su favor.

04/11/25: Slavia Praga vs Arsenal - Jornada 14 de Champions League (13:45 US, 11:45 MX, 19:45 ESP)

Sunderland vs Arsenal, jornada 11 de la Premier League

Arsenal v Sunderland - Premier League | Richard Heathcote/GettyImages

Es una gran campaña hasta el momento para el equipo del noreste inglés, estando en la séptima colocación, a un punto de zona de Champions y a solo cinco unidades del líder, justamente los dirigidos por Mikel Arteta. No será un partido sencillo para los Gunners, que deberán ratificar allí su buen presente.

08/11/25: Sunderland vs. Arsenal - Jornada 11 de Premier League (13:30 US, 11:30 MX, 19:30 ESP)

El calendario con los cinco próximos partidos del Arsenal