Después del parón de la Fecha FIFA la Premier volvió a la actividad con la Jornada 8 y fue ahí que el Fulham recibió al Arsenal en Craven Cottage para llevarse un descalabro frente a su gente mismo que los dejó mal posicionados en la tabla de clasificación general.

Con estos tres puntos los Gunners se ponen como líderes momentáneos en la liga inglesa sumando 19 unidades en 8 partidos disputados y así dormirán hasta la siguiente semana ya que el Manchester City, aunque ganó, no pudo superarlos en puntos.

Adelante los londinenses tienen un calendario por demás complicado en diversas competiciones, les espera un duelo contra el Atlético de Madrid en Champions League y también un duelo de vital importancia en la EFL Cup frente al Brighton.

Arsenal vs. Atlético de Madrid, jornada 3 de la Champions League

Club Atletico de Madrid v Arsenal - International Champions Cup 2018 | Pictobank/GettyImages

21/10/25: Arsenal vs. Atlético de Madrid - jornada 3 de la UEFA Champions League (15:00 US, 13:00 MX, 21:00 ESP)

Arsenal vs Crystal Palace, jornada 9 de la Premier League

FBL-ENG-PR-ARSENAL-CRYSTAL PALACE | BEN STANSALL/GettyImages

El Arsenal recibe al Crystal Palace en un duelo de alto voltaje en Londres. Los Gunners querrán reafirmar su fortaleza en casa tras la exigencia europea, mientras los Eagles buscan sorprender con su eficiencia defensiva y rápidos contraataques.

26/10/25: Arsenal vs. Crystal Palace - Jornada 9 de Premier League (12:30 US, 10:30 MX, 18:30 ESP)

Arsenal vs Brighton, octavos de final de la EFL Cup

Brighton & Hove Albion FC v Arsenal FC - Premier League | Mike Hewitt/GettyImages

Este choque será el único a eliminación directa del futuro cercano del Arsenal, que llega a este encuentro luego de haber dejado afuera a Port Vale (2-0). Por su parte, las Gaviotas vienen de aplastar 6-0 al Barnsley en la tercera ronda.

29/10/25: Arsenal vs. Brighton - Octavos de final de la EFL Cup (15:45 US, 13:45 MX, 21:45 ESP)

Arsenal vs Burnley, jornada 10 de la Premier League

Burnley FC v Arsenal FC - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

Hoy es uno de los equipos que está descendiendo al Championship y por eso los dirigidos por Arteta deberán aprovecharse del Burnley y prevalecer en el desarrollo del encuentro, siendo convincentes ante un equipo que está a las claras es inferior a los Gunners.

01/11/25: Arsenal vs. Burnley - Jornada 10 de Premier League (12:30 US, 10:30 MX, 18:30 ESP)

Slavia Praga vs Arsenal, jornada 4 de la Champions League

Slavia Praha v Arsenal FC - UEFA Europa League Quarter Final: Leg Two | Martin Sidorjak/GettyImages

El Arsenal viajará a la Repúbica Checa para buscar sacar tres puntos contra un equipo que tuvo un muy mal arranque en la Liga de Campeones de la UEFA. Los Gunners marchan en buen puesto y tienen en su favor un historial de una victoria y un empate en su favor.

04/11/25: Slavia Praga vs Arsenal - Jornada 14 de Champions League (13:45 US, 11:45 MX, 19:45 ESP)

El calendario con los cinco próximos partidos del Arsenal