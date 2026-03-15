El calendario con los próximos 5 partidos del Inter Miami tras el empate 0-0 frente a Charlotte FC
Este fin de semana se llevó a cabo la cuarta jornada de la temporada regular 2026 de la Major League Soccer entre el Charlotte FC y el Inter Miami CF, desde el Bank of America Stadium de Carolina del Norte.
En dicho compromiso no estuvieron presentes Lionel Messi ni Rodrigo De Paul y otros titulares al haber recibido descanso, por lo que Luis Suárez fue el líder del equipo, pero no hubo mayores novedades y el encuentro finalizó sin gritos de gol.
A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por Javier Mascherano, que aspira a refrendar el campeonato de la MLS Cup.
Inter Miami vs Nashville SC - Concacaf Champions Cup 2025, vuelta octavos de final
- ¿Cuándo?: 18 de marzo
- Lugar: Fort Lauderdale, Florida
- Estadio: Chase Stadium
- Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)
Para cerrar la llave, este duelo será el último partido del cuadro de Fort Lauderdale en el Chase Stadium antes de su debut en su nuevo inmueble el NU Stadium. La ida quedó 0-0 por lo que este duelo definirá al equipo que avanzará a los cuartos de final.
NYC FC vs Inter Miami - Major League Soccer, Jornada 5
- ¿Cuándo?: 22 de marzo
- Lugar: El Bronx, Nueva York
- Estadio: Yankee Stadium
- Hora: 13:00 horas (Estados Unidos), 11:00 horas (México), 18:00 horas (España)
En la quinta fecha del campeonato norteamericano el equipo de Miami visitará la gran manzana en el Yankee Stadium con el objetivo de volver a llenar este estadio, luego de que en otras ocasiones jugaran en el estadio normal del NYC FC.
Inter Miami vs Austin FC - Major League Soccer, Jornada 6
- ¿Cuándo?: 4 de abril
- Lugar: Miami, Florida
- Estadio: NU Stadium
- Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México), 00:30 horas (España)
Este será el juego de presentación del nuevo estadio del Inter Miami, debutarán en la temporada como locales en liga estrenando el NU Stadium frente al Austin FC en un partido interconferencias.
Inter Miami vs New York RB - Major League Soccer, Jornada 7
- ¿Cuándo?: 11 de abril
- Lugar: Miami, Florida
- Estadio: NU Stadium
- Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México), 00:30 horas (España)
Será el segundo partido en su nuevo inmueble y ante los neoyorkinos que buscarán robarles la fiesta, luego de que salieran derrotados en la temporada pasada.
Colorado vs Inter Miami - Major League Soccer, Jornada 8
- ¿Cuándo?: 18 de abril
- Lugar: Denver, Colorado
- Estadio: Empower Field at Mile High
- Hora: 16:30 horas (Estados Unidos), 14:30 horas (México), 21:30 horas (España)
Los Rapids abandonarán su estadio el Dick's Sporting Goods Park de poco más de 33 mil aficionados para mudarse al Empower Field at Mile High de 76 mil asientos con el objetiivo de llenar el estadio con la visita de Lionel Messi.
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.