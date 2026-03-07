El calendario con los próximos 5 partidos del Inter Miami tras el triunfo 1-2 ante D.C. United

Este fin de semana se llevó a cabo la tercera jornada de la temporada regular 2026 de la Major League Soccer entre el D.C. United y el Inter Miami CF, desde el M&T Bank Stadium de Baltimore ante más de 70 mil aficionados.

El cuadro liderado por Messi consiguió el triunfo por 1-2 con un gol de Rodrigo De Paul y el propio capitán argentino, ambos goles en el primer tiempo. Mientras que, el cuadro de Washington descontó al 75' con anotación de Tai Baribo.

A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por Javier Mascherano, que aspira a refrendar el campeonato de la MLS Cup.

Three points secured 💪💗 pic.twitter.com/hVYu4fVKwa — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 7, 2026

Nashville SC vs Inter Miami - Concacaf Champions Cup 2025, ida octavos de final

Nashville SC vs Inter Miami | Rich Storry/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de marzo

Lugar: Nashville, Tennessee

Estadio: Geodis Park

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 01:30 horas (España)

El equipo de Javier Mascherano arranca su actividad en la Concachampions 2026 en los octavos de final y se medirá en la serie al Nashville SC, equipo al que eliminó en la primera ronda de playoffs de la MLS Cup 2025.

Charlotte FC vs Inter Miami - Major League Soccer, Jornada 4

Charlotte FC vs Inter Miami | David Jensen/GettyImages

¿Cuándo?: 14 de marzo

Lugar: Charlotte, Carolina del Norte

Estadio: Bank of America Stadium

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 01:30 horas (España)

En la cuarta fecha el conjunto de las Garzas visitará a Charlotte FC con la encomienda de mantener su racha de dos victorias en fila en el campeonato norteamericano.

Inter Miami vs Nashville SC - Concacaf Champions Cup 2025, vuelta octavos de final

Inter Miami vs Nashville SC | Rich Storry/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de marzo

Lugar: Fort Lauderdale, Florida

Estadio: Chase Stadium

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México), 01:00 horas (España)

Para cerrar la llave, este duelo será el último partido del cuadro de Fort Lauderdale en el Chase Stadium antes de su debut en su nuevo inmueble el NU Stadium.

NYC FC vs Inter Miami - Major League Soccer, Jornada 5

NYC FC vs Inter Miami | Leonardo Fernandez/GettyImages

¿Cuándo?: 22 de marzo

Lugar: El Bronx, Nueva York

Estadio: Yankee Stadium

Hora: 13:00 horas (Estados Unidos), 12:00 horas (México), 19:00 horas (España)

En la quinta fecha del campeonato norteamericano el equipo de Miami visitará la gran manzana en el Yankee Stadium con el objetivo de volver a llenar este estadio, luego de que en otras ocasiones jugaran en el estadio normal del NYC FC.

Inter Miami vs Austin FC - Major League Soccer, Jornada 6

Inter Miami vs Austin FC - | Icon Sportswire/GettyImages

¿Cuándo?: 4 de abril

Lugar: Miami, Florida

Estadio: NU Stadium

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 01:30 horas (España)

Este será el juego de presentación del nuevo estadio del Inter Miami, debutarán en la temporada como locales en liga estrenando el NU Stadium frente al Austin FC en un partido interconferencias.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA MLS