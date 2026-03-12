El calendario con los próximos 5 partidos del Inter Miami tras empatar 0-0 ante el Nashville

El Inter Miami CF, desde el Geodis Park, se enfrentó al Nashville SC para el partido correspondiente a la ida por los octavos de final de la CONCACAF Champions CUP 2026. En un duelo carenta de emociones, las Garzas empataron sin goles ante el Nashville, por lo que todo se definirá el próximo miércoles, en el Chase Stadium.

A continuación, te dejamos el calendario con los próximos cinco compromisos del conjunto dirigido por Javier Mascherano, que aspira a refrendar el campeonato de la MLS Cup y conseguir su primera gloria en CONCACAF.

Charlotte FC vs Inter Miami - Major League Soccer, Jornada 4

Charlotte FC vs Inter Miami | David Jensen/GettyImages

¿Cuándo?: 14 de marzo

Lugar: Charlotte, Carolina del Norte

Estadio: Bank of America Stadium

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 01:30 horas (España)

En la cuarta fecha el conjunto de las Garzas visitará a Charlotte FC con la encomienda de mantener su racha de dos victorias en fila en el campeonato norteamericano.

Inter Miami vs Nashville SC - Concacaf Champions Cup 2025, vuelta octavos de final

Inter Miami vs Nashville SC | Rich Storry/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de marzo

Lugar: Fort Lauderdale, Florida

Estadio: Chase Stadium

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México), 01:00 horas (España)

Para cerrar la llave, este duelo será el último partido del cuadro de Fort Lauderdale en el Chase Stadium antes de su debut en su nuevo inmueble el NU Stadium.

NYC FC vs Inter Miami - Major League Soccer, Jornada 5

NYC FC vs Inter Miami | Leonardo Fernandez/GettyImages

¿Cuándo?: 22 de marzo

Lugar: El Bronx, Nueva York

Estadio: Yankee Stadium

Hora: 13:00 horas (Estados Unidos), 12:00 horas (México), 19:00 horas (España)

En la quinta fecha del campeonato norteamericano el equipo de Miami visitará la gran manzana en el Yankee Stadium con el objetivo de volver a llenar este estadio, luego de que en otras ocasiones jugaran en el estadio normal del NYC FC.

Inter Miami vs Austin FC - Major League Soccer, Jornada 6

Inter Miami vs Austin FC - | Icon Sportswire/GettyImages

¿Cuándo?: 4 de abril

Lugar: Miami, Florida

Estadio: NU Stadium

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 01:30 horas (España)

Este será el juego de presentación del nuevo estadio del Inter Miami, debutarán en la temporada como locales en liga estrenando el NU Stadium frente al Austin FC en un partido interconferencias.

Inter Miami vs New York RB - Major League Soccer, Jornada 7

New York Red Bulls V Montreal Impact. Major League Soccer. USA. | Tim Clayton/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de abril

Lugar: Miami, Florida

Estadio: NU Stadium

Hora: 18:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México), 12:30 horas (España)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron en un partido de la MLS, el Inter Miami resultó ganador por un contundente marcador de 5-1. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del New York RB.

