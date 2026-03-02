Sports Illustrated

El calendario con los próximos 5 partidos del Inter Miami tras la remontada 2-4 ante el Orlando City

El conjunto de las Garzas remontó en su visita a Orlando en la Jornada 2 de la MLS 2026
Benjamín Guerra|
El calendario de los siguientes partidos de Inter Miami CF
El calendario de los siguientes partidos de Inter Miami CF | Alex Menendez/GettyImages

Este fin de semana se llevó a cabo la segunda jornada de la temporada regular 2026 de la Major League Soccer entre el Orlando City y el Inter Miami CF, en una edición más del Clásico de Florida entre dos franquicias de la Conferencia Este.

El Clásico del Sol finalizó en victoria 2-4, el cuadro local se puso al frente en el marcador 2-0 en el primer tiempo con goles de Marco Palasic al minuto 18 y Martín Ojeda al minuto 24. Sin embargo, el cuadro rosado logró despertar en la segunda parte del encuentro al remontar 2-4 con anotaciones de Mateo Silvetti al 49', Lionel Messi al (57' y 90') y Telasco Segovia al 85'.

A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por Javier Mascherano, que aspira a refrendar el campeonato de la MLS Cup.

DC United vs Inter Miami - Major League Soccer

Rodrigo De Paul, Jackson Hopkins
DC United vs Inter Miami | Megan Briggs/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 7 de marzo
  • Lugar: Baltimore, Maryland
  • Estadio: M&T Bank Stadium
  • Hora: 16:30 horas (Estados Unidos), 15:30 horas (México), 22:30 horas (España)

Charlotte FC vs Inter Miami - Major League Soccer

Lionel Messi, Wilfried Zaha
Charlotte FC vs Inter Miami | David Jensen/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 14 de marzo
  • Lugar: Charlotte, Carolina del Norte
  • Estadio: Bank of America Stadium
  • Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 01:30 horas (España)

NYC FC vs Inter Miami - Major League Soccer

Lionel Messi, Nicolas Fernandez
NYC FC vs Inter Miami | Rich Storry/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 22 de marzo
  • Lugar: El Bronx, Nueva York
  • Estadio: Yankee Stadium
  • Hora: 13:00 horas (Estados Unidos), 12:00 horas (México), 19:00 horas (España)

Inter Miami vs Austin FC - Major League Soccer

SOCCER: JUL 01 MLS - Inter Miami CF vs Austin FC
Inter Miami vs Austin FC | Icon Sportswire/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 4 de abril
  • Lugar: Miami, Florida
  • Estadio: Miami Freedom Park
  • Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 01:30 horas (España)

Inter Miami vs New York RB - Major League Soccer

Federico Redondo, Ronald Donkor
Inter Miami vs New York RB | Dustin Satloff/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 11 de abril
  • Lugar: Miami, Florida
  • Estadio: Miami Freedom Park
  • Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 01:30 horas (España)

MÁS NOTICIAS SOBRE LA MLS

Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

Home/Futbol