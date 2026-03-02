El calendario con los próximos 5 partidos del Inter Miami tras la remontada 2-4 ante el Orlando City
Este fin de semana se llevó a cabo la segunda jornada de la temporada regular 2026 de la Major League Soccer entre el Orlando City y el Inter Miami CF, en una edición más del Clásico de Florida entre dos franquicias de la Conferencia Este.
El Clásico del Sol finalizó en victoria 2-4, el cuadro local se puso al frente en el marcador 2-0 en el primer tiempo con goles de Marco Palasic al minuto 18 y Martín Ojeda al minuto 24. Sin embargo, el cuadro rosado logró despertar en la segunda parte del encuentro al remontar 2-4 con anotaciones de Mateo Silvetti al 49', Lionel Messi al (57' y 90') y Telasco Segovia al 85'.
A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por Javier Mascherano, que aspira a refrendar el campeonato de la MLS Cup.
DC United vs Inter Miami - Major League Soccer
- ¿Cuándo?: 7 de marzo
- Lugar: Baltimore, Maryland
- Estadio: M&T Bank Stadium
- Hora: 16:30 horas (Estados Unidos), 15:30 horas (México), 22:30 horas (España)
Charlotte FC vs Inter Miami - Major League Soccer
- ¿Cuándo?: 14 de marzo
- Lugar: Charlotte, Carolina del Norte
- Estadio: Bank of America Stadium
- Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 01:30 horas (España)
NYC FC vs Inter Miami - Major League Soccer
- ¿Cuándo?: 22 de marzo
- Lugar: El Bronx, Nueva York
- Estadio: Yankee Stadium
- Hora: 13:00 horas (Estados Unidos), 12:00 horas (México), 19:00 horas (España)
Inter Miami vs Austin FC - Major League Soccer
- ¿Cuándo?: 4 de abril
- Lugar: Miami, Florida
- Estadio: Miami Freedom Park
- Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 01:30 horas (España)
Inter Miami vs New York RB - Major League Soccer
- ¿Cuándo?: 11 de abril
- Lugar: Miami, Florida
- Estadio: Miami Freedom Park
- Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 01:30 horas (España)
