El calendario con los próximos 5 partidos del Inter Miami tras la remontada 2-4 ante el Orlando City

Este fin de semana se llevó a cabo la segunda jornada de la temporada regular 2026 de la Major League Soccer entre el Orlando City y el Inter Miami CF, en una edición más del Clásico de Florida entre dos franquicias de la Conferencia Este.

El Clásico del Sol finalizó en victoria 2-4, el cuadro local se puso al frente en el marcador 2-0 en el primer tiempo con goles de Marco Palasic al minuto 18 y Martín Ojeda al minuto 24. Sin embargo, el cuadro rosado logró despertar en la segunda parte del encuentro al remontar 2-4 con anotaciones de Mateo Silvetti al 49', Lionel Messi al (57' y 90') y Telasco Segovia al 85'.

A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por Javier Mascherano, que aspira a refrendar el campeonato de la MLS Cup.

Comeback complete 😤@InterMiamiCF wins in Orlando for the first time in club history on Sunday Night Soccer pres. by Continental Tire. pic.twitter.com/IinVnqcOm4 — Major League Soccer (@MLS) March 2, 2026

DC United vs Inter Miami - Major League Soccer

DC United vs Inter Miami | Megan Briggs/GettyImages

¿Cuándo?: 7 de marzo

Lugar: Baltimore, Maryland

Estadio: M&T Bank Stadium

Hora: 16:30 horas (Estados Unidos), 15:30 horas (México), 22:30 horas (España)

Charlotte FC vs Inter Miami - Major League Soccer

Charlotte FC vs Inter Miami | David Jensen/GettyImages

¿Cuándo?: 14 de marzo

Lugar: Charlotte, Carolina del Norte

Estadio: Bank of America Stadium

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 01:30 horas (España)

NYC FC vs Inter Miami - Major League Soccer

NYC FC vs Inter Miami | Rich Storry/GettyImages

¿Cuándo?: 22 de marzo

Lugar: El Bronx, Nueva York

Estadio: Yankee Stadium

Hora: 13:00 horas (Estados Unidos), 12:00 horas (México), 19:00 horas (España)

Inter Miami vs Austin FC - Major League Soccer

Inter Miami vs Austin FC | Icon Sportswire/GettyImages

¿Cuándo?: 4 de abril

Lugar: Miami, Florida

Estadio: Miami Freedom Park

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 01:30 horas (España)

Inter Miami vs New York RB - Major League Soccer

Inter Miami vs New York RB | Dustin Satloff/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de abril

Lugar: Miami, Florida

Estadio: Miami Freedom Park

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 01:30 horas (España)

