El calendario con los próximos 5 partidos del Inter Miami tras quedar eliminados de la CONCACAF Champions CUP

El Inter Miami CF vivió un partido histórico ante el Nashville SC, puesto que al fin cayó el gol 900 de Lionel Messi, apenas al minuto siete del compromiso. Sin embargo, en el segundo tiempo, Cristian Espinoza marcó el tanto del empate para el conjunto visitante, dejando a los de Florida fuera de la competencia.

A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por Javier Mascherano, que aún aspira a refrendar el campeonato de la MLS Cup.

NYC FC vs Inter Miami - Major League Soccer, Jornada 5

NYC FC vs Inter Miami | Leonardo Fernandez/GettyImages

¿Cuándo?: 22 de marzo

Lugar: El Bronx, Nueva York

Estadio: Yankee Stadium

Hora: 13:00 horas (Estados Unidos), 11:00 horas (México), 18:00 horas (España)

En la quinta fecha del campeonato norteamericano el equipo de Miami visitará la gran manzana en el Yankee Stadium con el objetivo de volver a llenar este estadio, luego de que en otras ocasiones jugaran en el estadio normal del NYC FC.

Inter Miami vs Austin FC - Major League Soccer, Jornada 6

Inter Miami vs Austin FC | Icon Sportswire/GettyImages

¿Cuándo?: 4 de abril

Lugar: Miami, Florida

Estadio: NU Stadium

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México), 00:30 horas (España)

Este será el juego de presentación del nuevo estadio del Inter Miami, debutarán en la temporada como locales en liga estrenando el NU Stadium frente al Austin FC en un partido interconferencias.

Inter Miami vs New York RB - Major League Soccer, Jornada 7

Inter Miami vs New York RB | Ira L. Black/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de abril

Lugar: Miami, Florida

Estadio: NU Stadium

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México), 00:30 horas (España)

Será el segundo partido en su nuevo inmueble y ante los neoyorkinos que buscarán robarles la fiesta, luego de que salieran derrotados en la temporada pasada.

Colorado vs Inter Miami - Major League Soccer, Jornada 8

Colorado Rapids v Inter Miami CF | Megan Briggs/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de abril

Lugar: Denver, Colorado

Estadio: Empower Field at Mile High

Hora: 16:30 horas (Estados Unidos), 14:30 horas (México), 21:30 horas (España)

Los Rapids abandonarán su estadio el Dick's Sporting Goods Park de poco más de 33 mil aficionados para mudarse al Empower Field at Mile High de 76 mil asientos con el objetiivo de llenar el estadio con la visita de Lionel Messi.

Real Salt Lake vs Inter Miami - Major League Soccer, Jornada 9

Real Salt Lake v Austin FC | Chris Gardner/GettyImages

¿Cuándo?: 22 de abril

Lugar: Sandy, Utah

Estadio: America First Field

Hora: 21:30 horas (Estados Unidos), 19:30 horas (México), 02:30 horas (España)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, el partido acabó 2-0 en favor de los de Florida, que en aquella ocasión disputaron el cotejo siendo locales.

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