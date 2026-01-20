El calendario con los próximos 5 partidos del Manchester City tras caer ante el Bodo Glimt

El equipo de Pep Guardiola perdió el derbi de la ciudad y se aleja de la cima de la Premier League pero está en buena posición para meterse en octavos de final por la Champions League. Sin embargo, cayó 3-1 en un partido que sorprendió a todos.

El Manchester City buscarán volver a la buena forma en los próximos encuentros, en donde se enfrentarán a rivales de menor envergadura, en los que estará en juego más que solo una victoria, teniendo al Liverpool en el horizonte.

Manchester City vs Wolves, jornada 23 de la Premier League

De vuelta al Etihad, el Manchester City recibirá al Wolverhampton en la jornada 23 de la Premier League. Un partido que, sobre el papel, parece propicio, pero que llega encajado entre compromisos de alta exigencia. Los Wolves son un rival incómodo, capaz de cerrar espacios y castigar al contraataque, por lo que el City necesitará imponer su ritmo y evitar cualquier sorpresa.

24/01/26: Manchester City vs. Wolves - Premier League - ESP: 16:00, MEX: 09:00, USA: 10:00

Manchester City vs Galatasaray, jornada 8 de la UEFA Champions League

El exigente ciclo se cerrará con un duelo europeo de gran ambiente ante el Galatasaray, también correspondiente a la fase de liga de la Champions League. El conjunto turco visitará el Etihad con la intención de competir y aprovechar cualquier concesión. Para el City, será una oportunidad de reafirmar su candidatura europea ante su afición y cerrar este tramo del calendario con sensaciones positivas.

28/01/26: Manchester City vs Galatasaray - Champions League - ESP: 21:00, MEX: 13:00, USA: 14:00

Tottenham vs Manchester City, jornada 24 de la Premier League

El sueño de arrebatarle la Premier League al Arsenal de Mikel Arteta continuará en Londres, donde tendrán la difícil tarea de enfrentarse al Tottenham de Thomas Frank en condición de visitante.

01/02/26: Tottenham vs Manchester City - Premier League - ESP: 13:30, MEX: 6:00, USA: 7:00

Manchester City vs Newcastle, vuelta de semifinales de la EFL Cup

El equipo de Guardiola tiene una ventaja de dos goles en esta llave y buscará un buen resultado que le permita clasificarse a la gran final, donde se enfrentará con el ganador del choque entre Chelsea y Arsenal.

04/02/26: Manchester City vs Newcastle - EFL Cup - ESP: 13:30, MEX: 6:00, USA: 7:00

Liverpool vs Manchester City, jornada 25 de la Premier League

Los dirigidos por Arne Slot, que está en crisis futbolística y no logra tener identidad y regularidad, buscará recortar puntos ante los dirigidos por Guardiola de cara a la recta final en la lucha por el título.

08/02/26: Liverpool vs Manchester City - Premier League - ESP: 17:30, MEX: 10:30, USA: 11:30

Próximos 5 encuentros del Manchester City