El calendario con los próximos 5 partidos del Manchester City tras empatar 2-2 ante el Nottingham Forest

Luego de empatar 2-2 ante el Nottingham Forest, el calendario del Manchester City se vuelve vertiginoso. Entre compromisos coperos y desafíos europeos, el conjunto de Pep Guardiola enfrentará cinco partidos determinantes que pueden redefinir su temporada. Con títulos en juego y rivales de peso, el margen de error es mínimo.

Newcastle vs Manchester City, quinta ronda de la FA Cup

El City visitará el siempre intenso St. James’ Park para medirse al Newcastle United en la quinta ronda de la FA Cup. Las Urracas se han hecho fuertes como locales y buscarán dar el golpe ante un rival que apunta a pelear todos los frentes.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos por todas las competiciones, el City logró tres victorias y dos empates, manteniendo una clara superioridad en posesión y goles convertidos. Sin embargo, Newcastle ya ha demostrado que puede incomodar a los de Guardiola con presión alta y transiciones rápidas.

07/03/26: Newcastle vs Manchester City - FA Cup - USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00

Manchester City vs Real Madrid, ida de octavos de final de la UEFA Champions League

El Etihad Stadium será escenario de otro capítulo de una rivalidad moderna de alto voltaje cuando el City reciba al Real Madrid por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

En las últimas cuatro eliminatorias europeas entre ambos, el balance ha sido extremadamente parejo, con clasificaciones repartidas y partidos de alta intensidad. Esta temporada ya se enfrentaron en fase de liguilla, con triunfo ciudadano 2-1 en el Santiago Bernabéu. Guardiola buscará repetir la fórmula y viajar a España con ventaja.

11/3/26: Manchester City vs Real Madrid - UEFA Champions League - USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00

West Ham vs Manchester City, jornada 29 de la Premier League

En medio de la batalla continental, el City deberá enfocarse en la Premier cuando visite al West Ham United por la fecha 29.

Los Citizens han ganado cuatro de sus últimos cinco duelos ligueros ante los Hammers, marcando al menos dos goles en cada uno de esos encuentros. No obstante, el contexto puede volver el partido más complejo si la tabla aprieta y la rotación se vuelve necesaria pensando en la Champions.

14/3/26: West Ham vs Manchester City - jornada 29 de la Premier League - (USA 7:30, MX 6:30, ESP 13:30)

Real Madrid vs Manchester City, vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League

La serie se definirá en el Santiago Bernabéu, un escenario históricamente desafiante. El Real Madrid ha construido gran parte de su leyenda europea en noches como esta, pero el City ya supo imponerse allí esta misma temporada.

En caso de avanzar, el equipo inglés enfrentará al ganador del cruce entre Atalanta BC y Bayern Munich, lo que anticipa un cuadro final de enorme exigencia.

17/03/26: Real Madrid vs Manchester City - UEFA Champions League - USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00

Arsenal vs Manchester City, final de la EFL Cup

El cierre del tramo será nada menos que la final ante el Arsenal por la EFL Cup. En los últimos enfrentamientos directos, ambos equipos han protagonizado duelos muy equilibrados, con marcadores ajustados y definiciones por detalles.

El City buscará sumar otro trofeo a su era dorada bajo Guardiola, mientras que Arsenal intentará cortar la hegemonía. En apenas quince días, el conjunto celeste puede pasar de la ilusión del triplete a quedarse sin margen. Marzo será una verdadera prueba de carácter.

22/03/26: Arsenal vs Manchester City - Final de la EFL Cup - USA 12:30, MX 10:30, ESP 17:30

