El calendario con los próximos 5 partidos del Manchester City tras golear 3-0 al Fulham

El Manchester City goleó 3-0 al Fulham y ahora se mete de lleno en un tramo del calendario que no da respiro. A la espera de la vuelta de la UEFA Champions League, los de Pep Guardiola tendrán cinco partidos consecutivos que combinan eliminación directa y choques claves por la Premier League.

Con el objetivo de seguir vivos en todas las competencias, el City deberá administrar esfuerzos, rotaciones y ritmo competitivo, especialmente en una etapa donde cada punto empieza a valer doble.

Manchester City vs Salford, cuarta ronda de la FA Cup

El primer desafío será por la cuarta ronda de la FA Cup, cuando el City reciba al Salford en el Etihad. Un duelo que, en la previa, aparece como ideal para que Guardiola le dé minutos a futbolistas menos habituales, aunque sin margen para relajarse.

El antecedente reciente es contundente: la temporada pasada se enfrentaron en la copa y el City se impuso por un aplastante 8-0, con una lluvia de goles que reflejó la diferencia entre ambos equipos.

14/02/26: Manchester City vs Salford - 4ta ronda de la FA Cup - (USA: 16:00, MX: 09:00, ESP: 10:00)

Manchester City vs Newcastle, jornada 26 de la Premier League

Después llegará un partido mucho más exigente: Manchester City vs Newcastle, por la jornada 26. Se trata de un duelo con historia reciente, ya que ambos vienen de cruzarse en la semifinal de la EFL Cup.

El City necesita sumar para mantenerse en la pelea por el título, mientras que las “Urracas” buscan meterse en zona de copas europeas, lo que convierte al encuentro en uno de los más atractivos de la fecha.

21/02/26: Manchester City vs Newcastle - jornada 26 de la Premier League - (USA 7:30, MX 6:30, ESP 7:30)

Leeds vs Manchester City, jornada 27 de la Premier League

El cierre de febrero será fuera de casa, en Elland Road. Un escenario siempre incómodo, ante un rival que pelea por la permanencia y suele elevar su intensidad frente a los grandes. Para el City, será una prueba ideal para medir carácter en una cancha caliente y ante un equipo con urgencias.

28/02/26: Leeds vs Manchester City - jornada 27 de la Premier League - (USA 12:30, MX 11:30, ESP 18:30)

Manchester City v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Manchester City vs Nottingham Forest, jornada 28 de la Premier League

Ya en el inicio de marzo, los de Guardiola recibirán a Nottingham Forest, otro equipo que pelea por escaparle al descenso y que suele complicar con su juego físico y directo.

4/3/26: Manchester City vs Nottingham Forest - jornada 28 de la Premier League - (USA 14:30, MX 13:30, ESP 18:30)

West Ham vs Manchester City, jornada 29 de la Premier League

El quinto partido del tramo será ante el West Ham, en un compromiso que puede ser determinante dependiendo de cómo llegue el equipo en la tabla y con la Champions a la vuelta de la esquina.

14/3/26: West Ham vs Manchester City - jornada 29 de la Premier League - (USA 7:30, MX 6:30, ESP 13:30)

Próximos 5 encuentros del Manchester City

Rival Fecha Hora Competición Canal de TV Salford 14/02/26 USA: 16:00, MX: 09:00, ESP: 10:00 FA Cup ESP: DAZNMEX: SkySportsUSA: Telemundo Newcastle 21/02/26 USA 7:30, MX 6:30, ESP 7:30 Premier League ESP: DAZNMEX: SkySportsUSA: Telemundo Leeds 28/02/26 USA 12:30, MX 11:30, ESP 18:30 Premier League ESP: DAZNMEX: SkySportsUSA: Telemundo Nottingham Forest 04/03/26 USA 14:30, MX 13:30, ESP 18:30 Premier League ESP: DAZNMEX: SkySportsUSA: Telemundo West Ham 14/03/26 USA 7:30, MX 6:30, ESP 13:30 Premier League ESP: DAZNMEX: SkySportsUSA: Telemundo

