El calendario con los próximos 5 partidos del Manchester City tras perder 2-0 con el Manchester United
El Manchester City sorprendió perdiendo el clásico de la ciudad contra el United por 2-0 y le dio una oportunidad de oro al Arsenal de alejarse en la cima de la Premier League.
Ahora, los dirigidos por Pep Guardiola buscarán volver a la buena forma en los próximos encuentros, en donde se enfrentarán a rivales de mayor envergadura, en los que estará en juego más que solo una victoria.
Bodo/Glimt vs Manchester City, jornada 7 de la UEFA Champions League
El calendario europeo lleva al City hasta Noruega para medirse al Bodo/Glimt en la fase de liga de la Champions League. Un desplazamiento incómodo, tanto por la climatología como por el estilo valiente del conjunto noruego. Aunque el City parte como favorito, será un encuentro que exigirá seriedad y adaptación, en un contexto donde sumar puntos europeos es clave para asegurar una buena posición en la competición.
- 20/01/26: Bodo/Glimt vs Manchester City - UEFA Champions League - ESP: 18:45, MEX: 11:45, USA: 12:45
Manchester City vs Wolves, jornada 23 de la Premier League
De vuelta al Etihad, el Manchester City recibirá al Wolverhampton en la jornada 23 de la Premier League. Un partido que, sobre el papel, parece propicio, pero que llega encajado entre compromisos de alta exigencia. Los Wolves son un rival incómodo, capaz de cerrar espacios y castigar al contraataque, por lo que el City necesitará imponer su ritmo y evitar cualquier sorpresa.
- 24/01/26: Manchester City vs. Wolves - Premier League - ESP: 16:00, MEX: 09:00, USA: 10:00
Manchester City vs Galatasaray, jornada 8 de la UEFA Champions League
El exigente ciclo se cerrará con un duelo europeo de gran ambiente ante el Galatasaray, también correspondiente a la fase de liga de la Champions League. El conjunto turco visitará el Etihad con la intención de competir y aprovechar cualquier concesión. Para el City, será una oportunidad de reafirmar su candidatura europea ante su afición y cerrar este tramo del calendario con sensaciones positivas.
- 28/01/26: Manchester City vs Galatasaray - Champions League - ESP: 21:00, MEX: 13:00, USA: 14:00
Tottenham vs Manchester City, jornada 24 de la Premier League
El sueño de arrebatarle la Premier League al Arsenal de Mikel Arteta continuará en Londres, donde tendrán la difícil tarea de enfrentarse al Tottenham de Thomas Frank en condición de visitante.
- 01/02/26: Tottenham vs Manchester City - Premier League - ESP: 13:30, MEX: 6:00, USA: 7:00
Manchester City vs Newcastle, vuelta de semifinales de la EFL Cup
El equipo de Guardiola tiene una ventaja de dos goles en esta llave y buscará un buen resultado que le permita clasificarse a la gran final, donde se enfrentará con el ganador del choque entre Chelsea y Arsenal.
- 04/02/26: Manchester City vs Newcastle - EFL Cup - ESP: 13:30, MEX: 6:00, USA: 7:00
Próximos 5 encuentros del Manchester City
Rival
Fecha
Horario
Competición
Canal de TV
Bodo/Glimt
20/01/26
ESP: 18:45
UEFA Champions League
ESP: Movistar Liga de Campeones
Wolves
24/01/26
ESP: 16:00
Premier League
ESP: DAZN
Galatasaray
28/01/26
ESP: 21:00
UEFA Champions League
ESP: Movistar Liga de Campeones
Tottenham
01/02/26
ESP: 13:30
Premier League
ESP: DAZN
Newcastle
04/02/26
ESP: 13:30
EFL Cup
ESP: DAZN
