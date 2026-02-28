El Manchester City derrotó al Leeds por la mínima diferencia en partido de la jornada 28 de la Premier League. Con este resultado, los Citizens siguen a dos puntos del Arsenal, líder de la competencia, a falta de diez jornadas.

En las próximas semanas, los de Guardiola tendrán la difícil tarea de ganarle al Arsenal la final de la EFL Cup y de superar la eliminatoria de octavos de final de la UEFA Champions League frente al Real Madrid.

A continuación, los próximos cinco encuentros del Manchester City.

Manchester City vs Nottingham Forest, jornada 28 de la Premier League

Ya en el inicio de marzo, los de Guardiola recibirán a Nottingham Forest, otro equipo que pelea por escaparle al descenso y que suele complicar con su juego físico y directo.

4/3/26: Manchester City vs Nottingham Forest - jornada 28 de la Premier League - (USA 14:30, MX 13:30, ESP 18:30)

Newcastle vs Manchester City, quinta ronda de la FA Cup

Estos dos equipos volverán a verse las caras en el St. James Park por la quinta ronda de la tradicional FA Cup, que tuvo al sorprendente Crystal Palace como último ganador. El City, que ya aguarda en la final de la EFL Cup, no quiere más sorpresas y buscará deshacerse de las Urracas para seguir en su camino a sumar otro trofeo para su frondosa vitrina.

07/03/26: Newcastle vs Manchester City - FA Cup - USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00

Manchester City vs Real Madrid, ida de octavos de final de la UEFA Champions League

El City abrirá la serie de octavos de final frente al Real Madrid en casa, buscando arrancar con la ventaja de la localía con la ilusión de meterse entre los mejores ocho de Europa.

11/3/26: Manchester City vs Real Madrid - UEFA Champions League - USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00

West Ham vs Manchester City, jornada 29 de la Premier League

El quinto partido del tramo será ante el West Ham, en un compromiso que puede ser determinante dependiendo de cómo llegue el equipo en la tabla y con la Champions a la vuelta de la esquina.

14/3/26: West Ham vs Manchester City - jornada 29 de la Premier League - (USA 7:30, MX 6:30, ESP 13:30)

Real Madrid vs Manchester City, vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League

Los Ciudadanos tendrán la difícil tarea de buscar la clasificación a cuartos de final de la UEFA Champions League en el Santiago Bernabéu, donde esta temporada ya ganaron por 2-1 en la etapa de liguilla. En caso de pasar de ronda, les espera el ganador de Atalanta vs Bayern Múnich.

17/03/26: Real Madrid vs Manchester City - UEFA Champions League - USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00

