A continuación, los próximos cinco partidos del equipo de Guardiola.

Manchester City vs Galatasaray, jornada 8 de la UEFA Champions League

El exigente ciclo se cerrará con un duelo europeo de gran ambiente ante el Galatasaray, también correspondiente a la fase de liga de la Champions League. El conjunto turco visitará el Etihad con la intención de competir y aprovechar cualquier concesión. Para el City, será una oportunidad de reafirmar su candidatura europea ante su afición y cerrar este tramo del calendario con sensaciones positivas.

28/01/26: Manchester City vs Galatasaray - Champions League - ESP: 21:00, MEX: 13:00, USA: 14:00

Tottenham vs Manchester City, jornada 24 de la Premier League

El sueño de arrebatarle la Premier League al Arsenal de Mikel Arteta continuará en Londres, donde tendrán la difícil tarea de enfrentarse al Tottenham de Thomas Frank en condición de visitante.

01/02/26: Tottenham vs Manchester City - Premier League - ESP: 13:30, MEX: 6:00, USA: 7:00

Manchester City vs Newcastle, vuelta de semifinales de la EFL Cup

El equipo de Guardiola tiene una ventaja de dos goles en esta llave y buscará un buen resultado que le permita clasificarse a la gran final, donde se enfrentará con el ganador del choque entre Chelsea y Arsenal.

04/02/26: Manchester City vs Newcastle - EFL Cup - ESP: 13:30, MEX: 6:00, USA: 7:00

Liverpool vs Manchester City, jornada 25 de la Premier League

Los dirigidos por Arne Slot, que está en crisis futbolística y no logra tener identidad y regularidad, buscará recortar puntos ante los dirigidos por Guardiola de cara a la recta final en la lucha por el título.

08/02/26: Liverpool vs Manchester City - Premier League - ESP: 17:30, MEX: 10:30, USA: 11:30

Manchester City vs Fulham, jornada 25 de la Premier League

Los Ciudadanos recibirán la visita del Fulham por la jornada 25 de la Premier League, con la ilusión de conseguir un buen resultado que les permita seguir peleando por el título de campeón inglés.

11/02/26: Manchester City vs Fulham - Premier League - ESP: 18:30, MEX: 13:30, USA: 14:30

