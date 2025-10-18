El Manchester City venció al Everton en partido correspondiente a la jornada 8 de la Premier League. El conjunto dirigido por Pep Guardiola se impuso por dos goles a los Toffees con un doblete de Erling Haaland.

A continuación le dejamos cómo será el calendario del City en un mes donde tendrá Premier League y Champions League.

Villarreal vs Manchester City, jornada 3 de la UEFA Champions League

Manchester United v Villarreal CF: Group F - UEFA Champions League | Laurence Griffiths/GettyImages

La tercera jornada de la Champions League llevará al Manchester City a visitar al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, un escenario siempre complicado para los grandes de Europa. El equipo de Guardiola parte como favorito por la calidad de su plantilla, pero deberá imponerse al empuje de un Villarreal que suele crecer con el apoyo de su gente y que intentará sorprender con su intensidad y velocidad en ataque.

Aston Villa vs Manchester City, jornada 9 de la Premier League

Aston Villa v Fulham - Premier League | Dan Mullan/GettyImages

Los de Guardiola continuarán con la acción de la liga inglesa viajando a Birmingham para enfrentarse al Aston Villa en el Villa Park, en un duelo que seguramente sea apasionante y con muchas situaciones de gol teniendo en cuenta los estilos de estos equipos.

Swansea vs Manchester City, octavos de final de la EFL Cup

Swansea City AFC v Millwall - Sky Bet Championship | Athena Pictures/GettyImages

En el cierre del mes de octubre, el City tendrá un partido a eliminación directa contra un duro rival de segunda: el Swansea, que tiene un gran invicto jugando como local. El encuentro será correspondiente a los octavos de final de la EFL Cup.

Manchester City vs Bournemouth, jornada 10 de la Premier League

Leeds United v Bournemouth - Premier League | Ed Sykes/GettyImages

El equipo de Andoni Iraola está siendo una de las grandes sorpresas de este arranque de temporada, posicionándose cuarto de la tabla de la Premier League gracias a sus cuatro victorias, dos empates y una victoria. Sin dudas será una parada complicada para el City.

Manchester City vs Borussia Dortmund, jornada 4 de la UEFA Champions League

Borussia Dortmund v Athletic Club - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Maja Hitij/GettyImages

Los Ciudadanos serán candidatos en este encuentro, aunque no será nada fácil para ellos hacerse de la victoria debido a la fiereza y buen juego del equipo alemán, que supo ser un dolor de cabeza para varios gigantes del continente en esta competencia en temporadas anteriores, incluso alcanzando la final del 2024.

Los próximos cinco encuentros del Manchester City