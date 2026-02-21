El Manchester City, con doblete de Nico O' Reilly, derrotó por marcador de 2-1 al Newcastle United en la jornada 27 de la Premier League. Con este resultado, los Citizens llegaron a 56 unidades y se pusieron a solo dos del Arsenal, líder de la competencia.

A la espera de la vuelta de la UEFA Champions League, los de Pep Guardiola tendrán cinco partidos consecutivos que combinan eliminación directa y choques claves por la Premier League.

Con el objetivo de seguir vivos en todas las competencias, el City deberá administrar esfuerzos, rotaciones y ritmo competitivo, especialmente en una etapa donde cada punto empieza a valer doble.

Leeds vs Manchester City, jornada 27 de la Premier League

Leeds United v Nottingham Forest - Premier League | NurPhoto/GettyImages

El cierre de febrero será fuera de casa, en Elland Road. Un escenario siempre incómodo, ante un rival que pelea por la permanencia y suele elevar su intensidad frente a los grandes. Para el City, será una prueba ideal para medir carácter en una cancha caliente y ante un equipo con urgencias.

28/02/26: Leeds vs Manchester City - jornada 27 de la Premier League - (USA 12:30, MX 11:30, ESP 18:30)

Manchester City vs Nottingham Forest, jornada 28 de la Premier League

Nottingham Forest v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

Ya en el inicio de marzo, los de Guardiola recibirán a Nottingham Forest, otro equipo que pelea por escaparle al descenso y que suele complicar con su juego físico y directo.

4/3/26: Manchester City vs Nottingham Forest - jornada 28 de la Premier League - (USA 14:30, MX 13:30, ESP 18:30)

Newcastle vs Manchester City, quinta ronda de la FA Cup

Newcastle United FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier League | Jack Thomas - WWFC/GettyImages

Estos dos equipos volverán a verse las caras en el St. James Park por la quinta ronda de la tradicional FA Cup, que tuvo al sorprendente Crystal Palace como último ganador. El City, que ya aguarda en la final de la EFL Cup, no quiere más sorpresas y buscará deshacerse de las Urracas para seguir en su camino a sumar otro trofeo para su frondosa vitrina.

07/03/26: Newcastle vs Manchester City - FA Cup - USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00

West Ham vs Manchester City, jornada 29 de la Premier League

London Stadium | Heritage Images/GettyImages

El quinto partido del tramo será ante el West Ham, en un compromiso que puede ser determinante dependiendo de cómo llegue el equipo en la tabla y con la Champions a la vuelta de la esquina.

14/3/26: West Ham vs Manchester City - jornada 29 de la Premier League - (USA 7:30, MX 6:30, ESP 13:30)

Arsenal vs Manchester City, final de la EFL Cup

Manchester United v Newcastle United - Carabao Cup Final | Visionhaus/GettyImages

Los Ciudadanos y los Gunners se medirán en Wembley por la final de la EFL Cup para definir a uno de los campeones del año. Estos dos equipos están peleando mano a mano por el campeonato en la Premier League, siguen con vida en la FA Cup y en la UEFA Champions League.

22/03/26: Arsenal vs Manchester City - EFL Cup - USA 11:30, MX 10:30, ESP 17:30

Próximos 5 encuentros del Manchester City