El calendario con los próximos 5 partidos del Manchester City tras vencer 3-1 al Swansea

El Manchester City no tuvo problemas para avanzar de ronda en la EFL Cup. El equipo de Pep Guardiola derrotó 3-1 al Swansea City en esta competencia que es de eliminación directa.

A continuación le dejamos cómo será el calendario del City en un mes donde tendrá Premier League y Champions League.

Manchester City vs Bournemouth, jornada 10 de la Premier League

El equipo de Andoni Iraola está siendo una de las grandes sorpresas de este arranque de temporada, posicionándose en el lote de arriba en la tabla de la Premier League gracias a sus cinco victorias, tres empates y una derrota. Sin dudas será una parada complicada para el City.

2/11/25: Manchester City vs Bournemouth - Premier League (11:30 USA, 10:30 MEX,17:30 ESP)

Manchester City vs Borussia Dortmund, jornada 4 de la UEFA Champions League

Los Ciudadanos serán candidatos en este encuentro, aunque no será nada fácil para ellos hacerse de la victoria debido a la fiereza y buen juego del equipo alemán, que supo ser un dolor de cabeza para varios gigantes del continente en esta competencia en temporadas anteriores, incluso alcanzando la final del 2024.

5/11/25: Manchester City vs Borussia Dortmund - UEFA Champions League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Manchester City vs Liverpool, jornada 11 de la Premier League

El City tiene como objetivo recuperar el trono del fútbol inglés, y el mal momento que atraviesa el Liverpool les da ilusión de cara a lo que viene, ya que se encuentran en una crisis donde, como uno de los últimos grandes golpes, perdieron contra el Manchester United en Anfield...

9/11/25: Manchester City vs Liverpool - Premier League (11:30 USA, 10:30 MEX,17:30 ESP)

Newcastle vs Manchester City, jornada 12 de la Premier League

Tras el último parón internacional del año, los Ciudadanos visitarán el St. James Park para enfrentarse al Newcastle, que viene de perder a su gran figura pero sigue siendo un rival de extrema complejidad para los clubes ingleses.

22/11/25: Newcastle vs Manchester City - Premier League (12:30 USA, 11:30 MEX,18:30 ESP)

Manchester City vs Bayer Leverkusen, jornada 5 de la Premier League

El Leverkusen necesita levantarse tras un arranque complicado en la etapa de liguilla de la UEFA Champions League, y aunque el encuentro en el Etihad parezca el más duro de dicha fase, nada les impide soñar con dar un batacazo contra el City, que ha sufrido golpes duros en esta temporada.

25/11/25: Manchester City vs Bayer Leverkusen - UEFA Champions League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Los próximos cinco encuentros del Manchester City