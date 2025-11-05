El calendario con los próximos 5 partidos del Manchester City tras vencer al Borussia Dortmund

El Manchester City le ganó al Borussia Dortmund por 4-1 en la cuarta jornada de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League con goles de Foden, por duplicado, Cherki y Haaland para acomodarse cerca de la cima de cara a la segunda mitad de dicha instancia.

A continuación le dejamos cómo será el calendario del City en un mes donde tendrá Premier League y Champions League.

Manchester City vs Liverpool, jornada 11 de la Premier League

Liverpool v Manchester United - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El City tiene como objetivo recuperar el trono del fútbol inglés, y el mal momento que atraviesa el Liverpool les da ilusión de cara a lo que viene, ya que se encuentran en una crisis donde, como uno de los últimos grandes golpes, perdieron contra el Manchester United en Anfield...

9/11/25: Manchester City vs Liverpool - Premier League (11:30 USA, 10:30 MEX,17:30 ESP)

Newcastle vs Manchester City, jornada 12 de la Premier League

Newcastle United v Brentford - Carabao Cup Quarter Final | Michael Regan/GettyImages

Tras el último parón internacional del año, los Ciudadanos visitarán el St. James Park para enfrentarse al Newcastle, que viene de perder a su gran figura pero sigue siendo un rival de extrema complejidad para los clubes ingleses.

22/11/25: Newcastle vs Manchester City - Premier League (12:30 USA, 11:30 MEX,18:30 ESP)

Manchester City vs Bayer Leverkusen, jornada 5 de la Premier League

FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-FREIBURG | INA FASSBENDER/GettyImages

El Leverkusen necesita levantarse tras un arranque complicado en la etapa de liguilla de la UEFA Champions League, y aunque el encuentro en el Etihad parezca el más duro de dicha fase, nada les impide soñar con dar un batacazo contra el City, que ha sufrido golpes duros en esta temporada.

25/11/25: Manchester City vs Bayer Leverkusen - UEFA Champions League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Manchester City vs Leeds, jornada 13 de la Premier League

Leeds United v West Ham United - Premier League | Stu Forster/GettyImages

Luego de enfrentarse con los alemanes por UCL, los dirigidos por Pep Guardiola jugarán en casa ante el recién ascendido Leeds en la continuidad de la Premier League, donde intentan ser protagonistas tras una temporada sin títulos.

29/11/25: Manchester City vs Leeds - Premier League - 10:00 (costa este de USA), 09:00 (MEX), 16:00 (ESP)

Fulham vs Manchester City, jornada 14 de la Premier League

Aerial Views of Craven Cottage | Michael Regan/GettyImages

El City ya no tiene ningún margen de error en la Premier League si quieren ganarla, y la visita a Craven Cottage aparece como una de las de alto riesgo en el futuro cercano.

02/12/25: Fulham vs Manchester City - Premier League - 14:30 (costa este de USA), 13:30 (MEX), 20:30 (ESP)

Los próximos cinco encuentros del Manchester City