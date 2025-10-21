El calendario con los próximos 5 partidos del Manchester City tras vencer al Villarreal
El Manchester City volvió a sonreír por la UEFA Champions League, ganándole 2-0 al Villarreal en el Estadio de la Cerámica por la tercera jornada de la etapa de liguilla y se acomodó en lo más alto de la tabla.
A continuación le dejamos cómo será el calendario del City en un mes donde tendrá Premier League y Champions League.
Aston Villa vs Manchester City, jornada 9 de la Premier League
Los de Guardiola continuarán con la acción de la liga inglesa viajando a Birmingham para enfrentarse al Aston Villa en el Villa Park, en un duelo que seguramente sea apasionante y con muchas situaciones de gol teniendo en cuenta los estilos de estos equipos.
Swansea vs Manchester City, octavos de final de la EFL Cup
En el cierre del mes de octubre, el City tendrá un partido a eliminación directa contra un duro rival de segunda: el Swansea, que tiene un gran invicto jugando como local. El encuentro será correspondiente a los octavos de final de la EFL Cup.
Manchester City vs Bournemouth, jornada 10 de la Premier League
El equipo de Andoni Iraola está siendo una de las grandes sorpresas de este arranque de temporada, posicionándose cuarto de la tabla de la Premier League gracias a sus cuatro victorias, dos empates y una victoria. Sin dudas será una parada complicada para el City.
Manchester City vs Borussia Dortmund, jornada 4 de la UEFA Champions League
Los Ciudadanos serán candidatos en este encuentro, aunque no será nada fácil para ellos hacerse de la victoria debido a la fiereza y buen juego del equipo alemán, que supo ser un dolor de cabeza para varios gigantes del continente en esta competencia en temporadas anteriores, incluso alcanzando la final del 2024.
Manchester City vs Liverpool, jornada 11 de la Premier League
El City tiene como objetivo recuperar el trono del fútbol inglés, y el mal momento que atraviesa el Liverpool les da ilusión de cara a lo que viene, ya que se encuentran en una crisis donde, como último golpe, perdieron contra el Manchester United en Anfield...
Los próximos cinco encuentros del Manchester City
Rival
Fecha
Competición
Aston Villa
26 de octubre
Premier League
Swansea
29 de octubre
EFL Cup
Bournemouth
2 de noviembre
Premier League
Borussia Dortmund
5 de noviembre
UEFA Champions League
Liverpool
9 de noviembre
Premier League
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo