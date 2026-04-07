El calendario con los próximos 5 partidos del Real Madrid tras caer 1-2 ante el Bayern Múnich en Champions

El Real Madrid cayó 2-1 ante el Bayern Múnich donde tuvo muchas oportunidad, pero Manuel Neuer fue la figura de los bávaros. Ahora, los merengues ya ven a futuro.

En LaLiga necesitan ganar urgente, ya que la derrota contra el RCD Mallorca caló hondo en sus aspiraciones y la ventaja que el FC Barcelona mantiene ahora es de siete puntos.

A continuación, los próximos cinco partidos del Real Madrid.

Real Madrid vs Girona, jornada 31 de LaLiga

RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El siguiente desafío para el Real Madrid será ante el Girona, uno de los equipos que más ha crecido en el fútbol español en los últimos años. El conjunto catalán se ha ganado el respeto por su estilo valiente y su capacidad para incomodar a los grandes, algo que ya ha demostrado en varios cruces recientes ante el equipo blanco.

Si bien el historial cercano muestra cierta paridad —con tres triunfos del Madrid, uno del Girona y un empate en los últimos cinco enfrentamientos—, hay un dato que pesa: el Girona no logra imponerse en el Santiago Bernabéu desde 2019, un factor que el Merengue buscará hacer valer para seguir sumando en casa.

10/04/26: Real Madrid vs Girona - LaLiga - USA 14:00, MX 13:00, ESP 20:00

Bayern Múnich vs Real Madrid, vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League

Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025 | Sebastian Widmann - UEFA/GettyImages

La serie entre el Real Madrid y el Bayern Múnich se definirá en el imponente Allianz Arena, un escenario donde el conjunto bávaro se hace verdaderamente fuerte. El equipo blanco, más allá de lo que ocurra en la ida, sabe que deberá dar la talla en territorio alemán ante un rival siempre peligroso.

La historia reciente juega a favor del Madrid. Logró imponerse en las últimas cuatro eliminatorias de Champions ante el Bayern y la última vez que tuvo que definir la serie en Múnich firmó una actuación memorable con una goleada 4-0 que quedó grabada en la memoria de sus hinchas.

15/04/26: Bayern Múnich vs Real Madrid - UEFA Champions League - USA 14:00, MX 13:00, ESP 20:00

Real Madrid vs Alavés, jornada 32 de LaLiga

Deportivo Alaves v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El conjunto blanco buscará sostener su pelea en lo más alto del campeonato frente a un rival que llega urgido por sumar puntos en su lucha por la permanencia.

Los antecedentes recientes favorecen ampliamente al Madrid, que se quedó con los últimos ocho enfrentamientos entre ambos. Sin embargo, hay un recuerdo que sirve de advertencia: la última vez que cayó ante el Alavés fue justamente en el Bernabéu, con un 2-1 en la temporada 2020/21.

22/04/26: Real Madrid vs Alavés - LaLiga - USA 14:30, MX 13:30, ESP 20:30

Real Betis vs Real Madrid, jornada 33 de LaLiga

FBL-EUR-C3-REAL BETIS-FEYENOORD | CRISTINA QUICLER/GettyImages

Cuando solo resten seis fechas para el final de la Liga y la pelea con el Barcelona pueda estar en lo más álgido, el Madrid deberá visitar el Benito Villamarín, un estadio del que se fue derrotado en su última visita y en el que no pudo ganar en sus últimas tres presentaciones.

26/04/26: Betis vs Real Madrid - LaLiga - USA 14:00, MX 13:00, ESP 20:00

Espanyol vs Real Madrid, jornada 34 de LaLiga

Spain v Egypt - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

En su intento de arrebatarle la gloria al FC Barcelona, el Madrid visitará justamente a uno de los tradicionales rivales del club Culé: el Espanyol. El duelo tendrá lugar en Cornellá, donde intentarán sumar de a tres para mantener viva la esperanza.

03/05/26: Espanyol vs Real Madrid - LaLiga - A confirmar