El calendario con los próximos 5 partidos del Real Madrid tras ganar 2-1 frente al Celta en Vigo
El Real Madrid, que venía de dos derrotas consecutivas en LaLiga, se enfrentó este viernes al Celta de Vigo en el estadio de Balaídos. Sin embargo, en los últimos minutos gracias a un gol de Valverde lograron romper la mala racha.
Tras este duro encuentro en el que los de Arbeloa tuvieron muchas bajas, el equipo tendrá que afrontar una eliminatoria frente al manchester City en la Champions League, mientras que en LaLiga se preparan para un nuevo derbi frente al Atlético de Madrid. Estos son los próximos compromisos del Real Madrid.
Real Madrid vs Manchester City, ida de octavos de final de Champions League
Vuelve la Champions League y lo hace por todo lo alto. El Real Madrid recibirá el miércoles en el Santiago Bernabéu al Manchester City, en un partido que ha ya se ha convertido en un clásico del fútbol moderno. Recordemos que ambos equipo ya se enfrnetaron en la fase de liga con victoria para el equipo de Guardiola (1-2).
A pesar de que ninguno de los dos equipos está en su mejor momento de forma y ambos tienen bajas, se espera un duelo apasionante e igualado.
- 11/3/26: Real Madrid vs Manchester City - Champions League - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)
Real Madrid vs Elche C.F, jornada 28 de LaLiga
Después de la ida frente al City, al Madrid le toca volver a centrarse en LaLiga y su persecución al FC Barcelona en la carrera por el título. Los blancos tendrán un partido ante el Elche, un rival que ha ido perdiendo fuelle con el paso de las jornadas y que ahora lucha por no caer a los puestos de descenso.
En el partido de la primera vuelta el equipo blanco, dirigido en ese momento por Xabi Alonso, no pudo pasar del empate 2-2 en el estadio martínez Valero.
- 14/3/26: Real Madrid vs Elche - LaLiga - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)
Manchester City vs Real Madrid, vuelta de octavos de final de Champions League
La eliminatoria de Champions se decidirá una semana después en el Etihad Stadium. Las dos últimas veces que el Madrid visitó ese estadio, salió de allí victorioso. La temporada pasada ganó 2-3 en el partido de ida del playoff, que luego sentenció en el Bernabéu.
Y hace dos años acabó pasando en la tanda de penaltis a las semifinales de Champions después de que Rüdiger anotara el lanzamiento definitivo y con una actuación soberbia de Lunin bajo los palos.
- 17/3/26: Manchester City vs Real Madrid - Champions League (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)
Real Madrid vs Atlético de Madrid, jornada 29 de LaLiga
Y después de la eliminatoria de Champions llega otro duelo trascendental para el equipo de Arbeloa: el derbi frente al Atlético de Madrid. Los duelos contra los rojiblancos siempre son especiales y con cuentas pendientes. Tras haber perdido 5-2 en el encuentro de la primera vuelta, el equipo blanco querrá tener su revancha en LaLiga.
El desenlace de los cotavos de final de la Champions podria afectar al estado de los dos equipos, tanto a nivel fisico como mental. Este será el último partido antes del parón de selecciones de marzo.
- 22/3/26: Real Madrid vs Atlético de Madrid - LaLiga (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)
R.C.D Mallorca vs Real Madrid, jornada 30 de LaLiga
Una vez que concluya el parón de selecciones, el Real Madrid deberá viajar a Mallorca para retomar la actividad en LaLiga. Los blancos se medirán a un equipo que está luchando por la salvación, por lo que se espera un partido complicado.
En el partido de la primera vuelta ganó el Madrid 2-1 tras darle la vuelta al gol inicial de Muriqi.
- 4 o 5 de abril: Mallorca vs Real Madrid - LaLiga (Por confirmar)
Calendario con los cinco próximos partidos del Real Madrid
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV
Manchester City
11 de marzo
USA 15:00
Champions League
USA: Paramount+, ViX
Elche C.F
14 de marzo
USA 15:00
LaLiga
USA: ESPN Select, fuboTV, ESPN App
Manchester City
17 de marzo
USA 15:00
Champions League
USA: Paramount+, ViX
Atlético de Madrid
22 de marzo
USA 15:00
LaLiga
USA: ESPN Select, fuboTV, ESPN App
Mallorca
5 de abril
Por confirmar
LaLiga
USA: ESPN Select, fuboTV, ESPN App
Periodista, leonesa afincada en Madrid. Desde que tengo uso de razón el fútbol despertó emociones muy fuertes en mí y tuve la suerte de convertir mi pasión en mi profesión.