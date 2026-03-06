Sports Illustrated

El calendario con los próximos 5 partidos del Real Madrid tras ganar 2-1 frente al Celta en Vigo

El conjunto blanco afronta un tramo decisivo de la temporada con la eliminatoria frente al City en la Champions
Estefanía Ramos|
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-CELTA
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-CELTA | MIGUEL RIOPA/GettyImages

El Real Madrid, que venía de dos derrotas consecutivas en LaLiga, se enfrentó este viernes al Celta de Vigo en el estadio de Balaídos. Sin embargo, en los últimos minutos gracias a un gol de Valverde lograron romper la mala racha.

Tras este duro encuentro en el que los de Arbeloa tuvieron muchas bajas, el equipo tendrá que afrontar una eliminatoria frente al manchester City en la Champions League, mientras que en LaLiga se preparan para un nuevo derbi frente al Atlético de Madrid. Estos son los próximos compromisos del Real Madrid.

Real Madrid vs Manchester City, ida de octavos de final de Champions League

Vuelve la Champions League y lo hace por todo lo alto. El Real Madrid recibirá el miércoles en el Santiago Bernabéu al Manchester City, en un partido que ha ya se ha convertido en un clásico del fútbol moderno. Recordemos que ambos equipo ya se enfrnetaron en la fase de liga con victoria para el equipo de Guardiola (1-2).

Nico O'Reilly
Real Madrid C.F. vs Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

A pesar de que ninguno de los dos equipos está en su mejor momento de forma y ambos tienen bajas, se espera un duelo apasionante e igualado.

  • 11/3/26: Real Madrid vs Manchester City - Champions League - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

Real Madrid vs Elche C.F, jornada 28 de LaLiga

Después de la ida frente al City, al Madrid le toca volver a centrarse en LaLiga y su persecución al FC Barcelona en la carrera por el título. Los blancos tendrán un partido ante el Elche, un rival que ha ido perdiendo fuelle con el paso de las jornadas y que ahora lucha por no caer a los puestos de descenso.

Alvaro Carreras, Hector Fort
Elche CF vs Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

En el partido de la primera vuelta el equipo blanco, dirigido en ese momento por Xabi Alonso, no pudo pasar del empate 2-2 en el estadio martínez Valero.

  • 14/3/26: Real Madrid vs Elche - LaLiga - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

Manchester City vs Real Madrid, vuelta de octavos de final de Champions League

La eliminatoria de Champions se decidirá una semana después en el Etihad Stadium. Las dos últimas veces que el Madrid visitó ese estadio, salió de allí victorioso. La temporada pasada ganó 2-3 en el partido de ida del playoff, que luego sentenció en el Bernabéu.

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRID
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRID | OLI SCARFF/GettyImages

Y hace dos años acabó pasando en la tanda de penaltis a las semifinales de Champions después de que Rüdiger anotara el lanzamiento definitivo y con una actuación soberbia de Lunin bajo los palos.

  • 17/3/26: Manchester City vs Real Madrid - Champions League (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

Real Madrid vs Atlético de Madrid, jornada 29 de LaLiga

Y después de la eliminatoria de Champions llega otro duelo trascendental para el equipo de Arbeloa: el derbi frente al Atlético de Madrid. Los duelos contra los rojiblancos siempre son especiales y con cuentas pendientes. Tras haber perdido 5-2 en el encuentro de la primera vuelta, el equipo blanco querrá tener su revancha en LaLiga.

Vinicius Junior
Real Madrid vs Atlético de Madrid | Antonio Villalba/GettyImages

El desenlace de los cotavos de final de la Champions podria afectar al estado de los dos equipos, tanto a nivel fisico como mental. Este será el último partido antes del parón de selecciones de marzo.

  • 22/3/26: Real Madrid vs Atlético de Madrid - LaLiga (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

R.C.D Mallorca vs Real Madrid, jornada 30 de LaLiga

Una vez que concluya el parón de selecciones, el Real Madrid deberá viajar a Mallorca para retomar la actividad en LaLiga. Los blancos se medirán a un equipo que está luchando por la salvación, por lo que se espera un partido complicado.

Brahim Díaz, Johan Mojica
Real Madrid CF vs RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

En el partido de la primera vuelta ganó el Madrid 2-1 tras darle la vuelta al gol inicial de Muriqi.

  • 4 o 5 de abril: Mallorca vs Real Madrid - LaLiga (Por confirmar)

Calendario con los cinco próximos partidos del Real Madrid

Rival

Fecha

Hora

Competición

TV

Manchester City

11 de marzo

USA 15:00
MX 14:00
ESP 21:00

Champions League

USA: Paramount+, ViX
MX: FOX One
ESP: Movistar Liga de Campeones

Elche C.F

14 de marzo

USA 15:00
MX 14:00
ESP 21:00

LaLiga

USA: ESPN Select, fuboTV, ESPN App
MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
ESP: Movistar LaLiga

Manchester City

17 de marzo

USA 15:00
MX 14:00
ESP 21:00

Champions League

USA: Paramount+, ViX
MX: FOX One
ESP: Movistar Liga de Campeones

Atlético de Madrid

22 de marzo

USA 15:00
MX 14:00
ESP 21:00

LaLiga

USA: ESPN Select, fuboTV, ESPN App
MX: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
ESP: Movistar LaLiga

Mallorca

5 de abril

Por confirmar

LaLiga

USA: ESPN Select, fuboTV, ESPN App
MX: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
ESP: por confirmar

Published | Modified
Estefanía Ramos
ESTEFANÍA RAMOS

Periodista, leonesa afincada en Madrid. Desde que tengo uso de razón el fútbol despertó emociones muy fuertes en mí y tuve la suerte de convertir mi pasión en mi profesión.

