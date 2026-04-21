El calendario con los próximos 5 partidos del Real Madrid tras ganarle 2-1 al Alavés

El Real Madrid tuvo algunas complicaciones cotra el Alavés, pero sacó los tres puntos. Es el escolta del FC Barcelona en la clasificación de LaLiga y sus chances se reducen semana a semana si el equipo de Hansi Flick no deja puntos en el camino.

A continuación, los próximos cinco partidos del Real Madrid.

Real Betis vs Real Madrid, jornada 33 de LaLiga

FBL-EUR-C3-REAL BETIS-FEYENOORD | CRISTINA QUICLER/GettyImages

Cuando solo resten seis fechas para el final de la Liga y la pelea con el Barcelona pueda estar en un punto álgido dependiendo de los resultados, el Merengue tendrá la difícil tarea de visitar al Real Betis de Manuel Pellegrini en La Cartuja.

26/04/26: Betis vs Real Madrid - LaLiga - USA 14:00, MX 13:00, ESP 21:00

Espanyol vs Real Madrid, jornada 34 de LaLiga

Spain v Egypt - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

En su intento de arrebatarle la gloria al FC Barcelona, el Madrid visitará justamente a uno de los tradicionales rivales del club Culé: el Espanyol. El duelo tendrá lugar en Cornellá, donde intentarán sumar de a tres para mantener viva la esperanza.

03/05/26: Espanyol vs Real Madrid - LaLiga - USA 14:00, MX 13:00, ESP 21:00

FC Barcelona vs Real Madrid, jornada 35 de LaLiga

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Merengue volverá a jugar en la Ciudad Condal, esta vez frente al Culé en el Spotify Camp Nou para definir LaLiga. Si los resultados no acompañan en los próximos encuentros, el FCB podría dar la vuelta olímpica en la cara del Merengue en este partido.

10/05/26: FC Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - USA 14:00, MX 13:00, ESP 21:00

Real Madrid vs Real Oviedo, jornada 36 de LaLiga

RC Celta de Vigo v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Octavio Passos/GettyImages

Con una Liga que ya podría estar definida, el Merengue recibirá la visita del Real Oviedo, que puede llegar a este partido ya descendido a segunda división.

14/05/26: Real Madrid vs Real Oviedo - LaLiga - USA 14:30, MX 13:30, ESP 21:30

Sevilla vs Real Madrid, jornada 37 de LaLiga

Sevilla FC v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Empezando a despedir una temporada catastrófica, el Real Madrid visitará al Sevilla en Nervión por la jornada 37. Al momento de publicado este artículo, el equipo andaluz se encuentra a dos puntos de la zona de descenso, por lo que el partido podría ser bastante caliente.

17/05/26: Sevilla vs Real Madrid - LaLiga - A confirmar

Rival Día Hora TV Competencia Real Betis 24 de abril USA 14:00

MX 13:00

ESP 21:00 USA: ESPN Select

MEX: Sky Sports Mexico, ESP: Movistar+ LaLiga Espanyol 3 de mayo USA 14:00

MX 13:00

ESP 21:00 USA: ESPN Select

MEX: Sky Sports Mexico, ESP: Movistar+ LaLiga FC Barcelona 10 de mayo USA 14:00

MX 13:00

ESP 21:00 USA: ESPN Select

MEX: Sky Sports Mexico, ESP: Movistar+ LaLiga Real Oviedo 14 de mayo USA 14:30

MX 13:30

ESP 21:30 USA: ESPN Select

MEX: Sky Sports Mexico, ESP: Movistar+ LaLiga Sevilla 17 de mayo A confirmar USA: ESPN Select

MEX: Sky Sports Mexico, ESP: Movistar+ LaLiga