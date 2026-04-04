El Real Madrid cayó por marcador de 2-1 ante el Mallorca en partido de la jornada 30 de LaLiga. Manuel Morlanes abrió el marcador al minuto 42, pero Eder Militao apareció al 88 para poner el empate a un gol. Cuando todo parecía definido, Vedat Muriqi apareció en el 90+1 para conseguir el resultado final.

Luego del partido en Son Moix, al Real Madrid se le viene un calendario apretado con partidos que determinarán su suerte en la temporada.

Al ida y vuelta frente al Bayern Múnich en lo que será una nueva edición del gran clásico europeo, se le suman tres encuentros por Liga en los que no puede dejar puntos en el camino si es que quiere llegar con chances al mes de mayo.

A continuación, los próximos cinco partidos del Real Madrid:

Real Madrid vs Bayern Múnich, ida de cuartos de final de la UEFA Champions League

El Real Madrid volverá a tener una de esas noches grandes en el Santiago Bernabéu cuando reciba al Bayern Múnich por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Se trata de un cruce histórico entre dos gigantes del continente que suelen protagonizar duelos memorables. El conjunto blanco llega con confianza tras su contundente triunfo ante el Manchester City, mientras que los alemanes también arriban en gran forma luego de una goleada aplastante ante Atalanta. Clima de final anticipada.

07/04/26: Real Madrid vs Bayern Múnich - UEFA Champions League - USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00

Real Madrid v FC Bayern München: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24 | Diego Souto/GettyImages

Real Madrid vs Girona, jornada 31 de LaLiga

El siguiente desafío para el Real Madrid será ante el Girona, uno de los equipos que más ha crecido en el fútbol español en los últimos años. El conjunto catalán se ha ganado el respeto por su estilo valiente y su capacidad para incomodar a los grandes, algo que ya ha demostrado en varios cruces recientes ante el equipo blanco.

Si bien el historial cercano muestra cierta paridad —con tres triunfos del Madrid, uno del Girona y un empate en los últimos cinco enfrentamientos—, hay un dato que pesa: el Girona no logra imponerse en el Santiago Bernabéu desde 2019, un factor que el Merengue buscará hacer valer para seguir sumando en casa.

10/04/26: Real Madrid vs Girona - LaLiga - USA 14:00, MX 13:00, ESP 20:00

FBL-ESP-LIGA-GIRONA-REAL MADRID | JOSEP LAGO/GettyImages

Bayern Múnich vs Real Madrid, vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League

La serie entre el Real Madrid y el Bayern Múnich se definirá en el imponente Allianz Arena, un escenario donde el conjunto bávaro se hace verdaderamente fuerte. El equipo blanco, más allá de lo que ocurra en la ida, sabe que deberá dar la talla en territorio alemán ante un rival siempre peligroso.

La historia reciente juega a favor del Madrid. Logró imponerse en las últimas cuatro eliminatorias de Champions ante el Bayern y la última vez que tuvo que definir la serie en Múnich firmó una actuación memorable con una goleada 4-0 que quedó grabada en la memoria de sus hinchas.

FC Bayern München v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 | NurPhoto/GettyImages

15/04/26: Bayern Múnich vs Real Madrid - UEFA Champions League - USA 14:00, MX 13:00, ESP 20:00

Real Madrid vs Alavés, jornada 32 de LaLiga

El conjunto blanco buscará sostener su pelea en lo más alto del campeonato frente a un rival que llega urgido por sumar puntos en su lucha por la permanencia.

Los antecedentes recientes favorecen ampliamente al Madrid, que se quedó con los últimos ocho enfrentamientos entre ambos. Sin embargo, hay un recuerdo que sirve de advertencia: la última vez que cayó ante el Alavés fue justamente en el Bernabéu, con un 2-1 en la temporada 2020/21.

22/04/26: Real Madrid vs Alavés - LaLiga - a confirmar

Real Madrid v Deportivo Alaves - La Liga Santander | Antonio Villalba/GettyImages

Betis vs Real Madrid, jornada 33 de LaLiga

Cuando solo resten seis fechas para el final de la Liga y la pelea con el Barcelona pueda estar en lo más álgido, el Madrid deberá visitar el Benito Villamarín, un estadio del que se fue derrotado en su última visita y en el que no pudo ganar en sus últimas tres presentaciones.

Real Betis Balompie v Real Madrid CF - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages