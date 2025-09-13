El gran objetivo del Arsenal para esta temporada es volver a consagrarse campeón. Para eso el gran dineral gastado en el mercado de fichajes, y la gran apuesta que tiene en mente Mikel Arteta. Si bien no son los grandes favoritos, si son uno de los candidatos firmes tanto en la Premier League como la Champions League.

A continuación dejamos cómo será el calendario del Arsenal las siguientes semanas:

Athletic Club vs Arsenal, jornada 1 de la Champions League

La Champions 2025/26 se estrenará en San Mamés con un atractivo cruce entre el Athletic Club y el Arsenal. El equipo de Ernesto Valverde intentará hacer valer su fortaleza en casa y la presión de un estadio que siempre empuja.

Los londinenses, en cambio, llegan reforzados por su regularidad en la Premier League y un plantel que combina juventud con jerarquía internacional. Sobre el césped se espera un duelo con contraste marcado: la intensidad física y la garra de los vascos contra el ritmo vertiginoso y la propuesta ofensiva de los ‘gunners’.

16/09/2025: Athletic Club vs Arsenal - Champions League

Arsenal vs Manchester City, jornada 5 de la Premier League

El partido de mayor dificultad en esta fase llegará con la visita del Manchester City al Emirates Stadium. Será un cruce directo entre dos aspirantes al título, cuyo resultado podría pesar en la definición de la tabla. El equipo de Pep Guardiola intentará adueñarse del balón y manejar los tiempos del juego, mientras que el Arsenal apostará por una presión intensa y la rapidez de sus transiciones ofensivas para golpear.

21/09/2025: Manchester City vs Arsenal - Premier League

Port Vale vs Arsenal, 1/16 de la EFL Cup

El Port Vale se medirá al Arsenal en la tercera ronda de la Carabao Cup, un choque que se disputará en Vale Park. Para el conjunto de League One será una noche histórica frente a uno de los colosos de la Premier League. El equipo local intentará sostenerse en la energía de su gente y en la intensidad de su juego para equilibrar la balanza. Del otro lado, un Arsenal con una plantilla amplia y ambiciones en todos los frentes llega como claro favorito, aunque no se descarta que Mikel Arteta opte por dar minutos a varios suplentes. Un duelo marcado por la ilusión contra la jerarquía.

15/09/2025: Port Vale vs Arsenal - EFL Cup

Newcastle United vs Arsenal, jornada 6 de la Premier League

El tramo decisivo del calendario llevará al Arsenal hasta St. James’ Park, donde lo espera un Newcastle en pleno crecimiento y con la mira puesta en los puestos europeos. El conjunto dirigido por Eddie Howe se distingue por su fortaleza física, orden en defensa y efectividad cuando pisa el área rival.

Para los ‘gunners’ será una verdadera prueba de carácter: deberán sostener la concentración durante todo el encuentro y recurrir a su talento individual para quebrar el bloque de los locales. Se anticipa un choque intenso, de alto ritmo y con mucho en juego en la recta final de la temporada.

28/9/2025: Arsenal vs Newcastle - Premier League

Arsenal vs Olympiakos, jornada 2 de la Champions League

El último encuentro de este calendario será de local y ante un Olympiakos que quiere dar el batacazo. Por la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, los Gunners buscarán comenzar en su casa con el pie derecho a modo de asentarse de cara a lo que vendrá.

01/10/2025: Arsenal vs Olympiakos - Champions League

