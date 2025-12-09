Pese a lograr algunos triunfos de prestigio en esta primera mitad de campaña, el Chelsea sigue navegando entre la irregularidad, tanto en Premier League como en Champions.

Efectivamente, los actuales campeones del mundo son quintos en la liga doméstica, y a ocho puntos del líder, Arsenal, mientras que, previo a su duelo de este martes en casa de Atalanta, se encontraba en la séptima casilla del popular torneo de "La Orejona", en el que debe finalizar dentro del top 8 en la etapa inicial, a fin de clasificar directo a octavos de final.

De ese modo, los próximo cinco desafíos, que incluyen los cuartos de final de la Copa de la Liga, serán cruciales en caso de que los entrenados por Enzo Maresca mantengan aspiraciones de conseguir algún título en la 2025/2026.

Chelsea vs. Everton, jornada 16 de la Premier League

El Chelsea recibirá a un siempre combativo Everton | Visionhaus/GettyImages

Los Blues tampoco escapan al maratón de partidos de la actualidad, al punto que este sábado reciben en Stamford Bridge a un Everton de buena temporada, así que deberán exhibir una versión alta para lograr la victoria y seguir cerca de los puestos de honor en Inglaterra.

13/12/25: Chelsea vs. Everton - Premier League (10:00 ET US, 09:00 MX DF, 16:00 ESP)

Cardiff City vs. Chelsea, cuartos de final de la EFL Cup

Liam Delap es candidato a fungir de titular en el Chelsea ante el Cardiff City | Stu Forster/GettyImages

Si la oncena del oeste de Londres desea conseguir cuanto antes su primer título del curso, la Copa de la Liga es su mejor opción, ya que el 16 del presente mes visitará al Cardiff City, a partido único y por un cupo en las semifinales. De hecho, es probable que Maresca alterne titulares con suplentes en pro de no pasar mayores contratiempos en el mencionado cotejo.

16/12/25: Cardiff City vs. Chelsea - EFL Cup (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)

Newcastle vs. Chelsea, jornada 17 de la Premier League

Chelsea tendrá una dura visita a St. James Park el 20 de diciembre | George Wood/GettyImages

La cadena de desafíos en cuestión para los Blues continuará el 20 de diciembre cuando viajen a St. James Park, donde esperan unas Urracas que ya se impusieron las dos veces que chocaron durante la 2024/2025. Por ende, al Chelsea le conviene embolsillarse los tres puntos ligueros que disputará previamente, en vías de no lucir tan obligado a llevarse el lauro versus Newcastle.

20/12/25: Newcastle vs. Chelsea - Premier League (07:30 ET US, 06:30 MX DF, 13:30 ESP)

Chelsea vs. Aston Villa, jornada 18 de la Premier League

Al Chelsea no le será fácil recibir al Aston Villa | Julian Finney/GettyImages

The Bridge atestiguará el 27 de diciembre otra ardua batalla en la que sus jugadores necesitan puntuar de a tres a como de lugar, pero nada menos que frente al equipo que marcha tercero en la general, el Villa de Unai Emery. Incluso, si los de Maresca llegasen a ganar, quizás den caza al combinado de Birmingham, aunque para eso tendrán que recortar distancia en fechas anteriores.

27/12/25: Chelsea vs. Aston Villa - Premier League (12:30 ET US, 11:30 MX DF, 18:30 ESP)

Chelsea vs. Bournemouth, jornada 19 de la Premier League

El Chelsea de Cole Palmer enfrentó recientemente al Bournemouth | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Tres días más tarde, la poderosa institución londinense de nuevo actuará de local, en el que a priori será el encuentro de menor dificultad en clave Premier League, puesto que el Bournemouth ha descendido hasta la casilla número 13, luego de encadenar, a día de hoy, seis jornadas sin triunfar, incluyendo cuatro derrotas en el periplo.

30/12/25: Chelsea vs. Aston Villa - Premier League (14:30 ET US, 13:30 MX DF, 20:30 ESP)