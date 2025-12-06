El Chelsea jugó este fin de semana ante el Bournemouth en partido de la jornada 15 de la Premier League. El equipo dirigido por Enzo Maresca empató sin goles ante The Cherries y llegó a 25 puntos, dejando escapar una buena oportunidad para acercarse a los líderes del torneo.

Estos serán los próximos cuatro partidos del Chelsea.

Atalanta vs. Chelsea, jornada 6 de la Champions League

El Chelsea goleó al Barcelona en su último partido de Champions | Justin Setterfield/GettyImages

Pasadas las 72 horas del compromiso en Bournemouth, la poderosa entidad azul regresará a la Champions League para, por tercer duelo oficial al hilo, fungir de visitante, pero contra Atalanta, uno de los rivales directos por las anheladas plazas 7 y 8 de la fase de liga. En consecuencia, salir airoso de dicho juego será crucial si se quiere evitar ir al repechaje de octavos.

09/12/25: Atalanta vs. Chelsea - Champions League (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)

Chelsea vs. Everton, jornada 16 de la Premier League

El Chelsea espera que Pedro Neto rinda ante el Everton | Ryan Hiscott/GettyImages

Los campeones del mundo tampoco escapan al maratón de partidos de la actualidad, tanto que el sábado 13 de diciembre reciben en Stamford Bridge a un Everton de buena campaña, así que deberán exhibir una versión alta para lograr la victoria y seguir cerca de los puestos de honor.

13/12/25: Chelsea vs. Everton - Premier League (10:00 ET US, 09:00 MX DF, 16:00 ESP)

Cardiff City vs. Chelsea, cuartos de final de la EFL Cup

Los Blues buscarán su pase a las semifinales de la Copa de la Liga | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

Si la oncena del oeste de Londres desea conseguir cuanto antes su primer título de la 2025/2026, la Copa de la Liga es su mejor opción, ya que el 16 del presente mes visitará al Cardiff City, a partido único y por un cupo en las semifinales. De hecho, es probable que Maresca alterne titulares con suplentes en pro de no pasar mayores contratiempos en el mencionado cotejo.

16/12/25: Cardiff City vs. Chelsea - EFL Cup (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)

Newcastle vs. Chelsea, jornada 17 de la Premier League

El Newcastle le puso las cosas complicadas al Chelsea en el curso pasado | Ryan Pierse/GettyImages

La cadena de desafíos en cuestión para los Blues cerrará el 20 de diciembre cuando viajen a St. James Park, donde le esperan unas Urracas que ya se impusieron las últimas dos veces que chocaron, y en el mismo escenario durante la 2024/2025. Por ende, al Chelsea le conviene embolsillarse los nueve puntos ligueros que disputará previamente, a fin de no lucir tan obligado a llevarse el lauro versus Newcastle.

20/12/25: Newcastle vs. Chelsea - Premier League (07:30 ET US, 06:30 MX DF, 13:30 ESP)

Chelsea vs. Aston Villa, jornada 18 de la Premier League

Chelsea v Southampton - Premier League | Catherine Ivill/GettyImages

El partido navideño de los Blues será el 27 de diciembre contra el Aston Villa, duro equipo dirigido por Unai Emery y con varias figuras como Ollie Watkins y Dibu Martínez.

27/12/25: Chelsea vs. Aston Villa - Premier League (07:30 ET US, 06:30 MX DF, 13:30 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del Chelsea